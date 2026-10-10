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Toprak Razgatlıoğlu korkutan kaza sonrası şaşkına çevirdi! Çıkan omzunu yerine oturttu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Endonezya Grand Prix'sinde serbest antrenman seansı sırasında kaza yaptı. Sağ omzunun üzerine düşen Razgatlıoğlu'nun çıkan omzunu kendi müdahalesiyle yerine oturttuğu anlar kameralara yansıdı.

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Toprak Razgatlıoğlu korkutan kaza sonrası şaşkına çevirdi! Çıkan omzunu yerine oturttu

Prima Pramac Yamaha adına mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen serbest antrenman seansında kaza geçirdi. Milli motosikletçi kazanın ardından sağ omzunu tutarken omzunun çıktığı görüldü.

Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında motorundan düştü. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında motorundan düştü. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

ÇIKAN OMZUNU KENDİSİ YERİNE OTURTTU
Toprak Razgatlıoğlu, kazanın hemen ardından omzuna müdahale etti. Milli sporcu, çıkan sağ omzunu kendi müdahalesiyle yerine oturttu. Yaşanan anlar kameralara yansırken görüntüler MotoGP'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında motorundan düştükten sonra yerde sürüklendi ve omzu çıktı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında motorundan düştükten sonra yerde sürüklendi ve omzu çıktı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

SPRINT YARIŞINI 19. SIRADA TAMAMLADI
Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya Grand Prix'sindeki sprint yarışında da piste çıktı. Prima Pramac Yamaha adına yarışan milli motosikletçi sprint yarışını 19. sırada tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu düştükten sonra çıkan omzunu kendisi yerine oturttu. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)Toprak Razgatlıoğlu düştükten sonra çıkan omzunu kendisi yerine oturttu. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

MARC MARQUEZ KAZANDI
Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışını Ducati Lenovo adına yarışan Marc Marquez kazandı. İspanyol motosikletçi yarışı 19 dakika 37.125 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

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