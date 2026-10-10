Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında motorundan düştü. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

ÇIKAN OMZUNU KENDİSİ YERİNE OTURTTU

Toprak Razgatlıoğlu, kazanın hemen ardından omzuna müdahale etti. Milli sporcu, çıkan sağ omzunu kendi müdahalesiyle yerine oturttu. Yaşanan anlar kameralara yansırken görüntüler MotoGP'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.