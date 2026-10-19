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6,7 milyon euroluk transfer şaşırttı! Fenerbahçe'den ocak ayında ayrılabilir

Fenerbahçe'nin Ocak 2025'te Kızılyıldız'dan 6,7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic'in geleceği yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertli formayla henüz resmî maça çıkmayan 22 yaşındaki Sırp sağ bekin devre arasında satılması veya kiralanması bekleniyor. Bazı Sırp kulüplerinin de genç futbolcunun durumunu takip ettiği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

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6,7 milyon euroluk transfer şaşırttı! Fenerbahçe'den ocak ayında ayrılabilir

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde Ognjen Mimovic'in takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Ocak 2025'te Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Sırp futbolcu, aradan geçen yaklaşık 21 aya rağmen Fenerbahçe formasıyla hiçbir resmî karşılaşmada görev yapmadı.

Daha önce Zenit ve Pafos'a kiralanan 22 yaşındaki sağ bekin, ocak ayında bir kez daha takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic'in ara transfer döneminde ayrılması gündeme geldi. (Fotoğraf: AA)Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic'in ara transfer döneminde ayrılması gündeme geldi. (Fotoğraf: AA)

6,7 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in transferini 31 Ocak 2025 tarihinde resmen duyurdu.

Sarı-lacivertliler, Kızılyıldız forması giyen Sırp savunma oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin bonservis bedeli basında 6,7 milyon euro olarak yer aldı.

Ancak Mimovic, transferinden kısa süre sonra başka bir takıma gönderildi. Fenerbahçe, 12 Şubat 2025'te futbolcunun sezon sonuna kadar Zenit'e kiralandığını açıkladı.

Rusya'da geçirdiği dönemin ardından İstanbul'a dönen genç savunmacı için yeni bir kiralık anlaşması yapıldı.

Sarı-lacivertliler, Sırp savunmacıyı Ocak 2025'te Kızılyıldız'dan kadrosuna kattı. (Fotoğraf: AA)Sarı-lacivertliler, Sırp savunmacıyı Ocak 2025'te Kızılyıldız'dan kadrosuna kattı. (Fotoğraf: AA)

PAFOS SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMADI

Fenerbahçe, 8 Eylül 2025'te Mimovic'i satın alma opsiyonuyla birlikte Pafos'a kiraladı.

2025-2026 sezonunu Güney Kıbrıs ekibinde geçiren Sırp futbolcu, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeniden sarı-lacivertli kulübe döndü.

Pafos'un satın alma opsiyonunu kullanmamasıyla Mimovic'in Fenerbahçe'deki geleceği yeniden gündeme geldi.

Genç futbolcu, 31 Ocak 2025'te Fenerbahçe ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. (Fotoğraf: AA)Genç futbolcu, 31 Ocak 2025'te Fenerbahçe ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. (Fotoğraf: AA)

SIRP KULÜPLERİ DURUMUNU TAKİP EDİYOR

Fenerbahçe'de bu sezon da resmî maçlarda forma şansı bulamayan Mimovic'in ocak ayında takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

1,79 metre boyundaki sağ bekin durumunu bazı Sırp kulüplerinin takip ettiği öne sürülürken sarı-lacivertlilerin gelecek teklifleri değerlendirebileceği belirtiliyor.

22 yaşındaki futbolcu için bonservisiyle satış seçeneğinin yanı sıra yeniden kiralama formülü de gündemde bulunuyor.

Mimovic, transferinden kısa süre sonra Zenit'e kiralandı. (Fotoğraf: AA)Mimovic, transferinden kısa süre sonra Zenit'e kiralandı. (Fotoğraf: AA)

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Ognjen Mimovic'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

17 Ağustos 2004 doğumlu futbolcu, 2026-2027 sezonunda da henüz sarı-lacivertli takımın resmî maçlarında süre alamadı.

Mimovic'in devre arasında başka bir kulübe transfer olması halinde, Fenerbahçe formasıyla resmî karşılaşmaya çıkmadan takımdan ayrılması ihtimali bulunuyor.

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