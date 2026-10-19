Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde Ognjen Mimovic'in takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Ocak 2025'te Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Sırp futbolcu, aradan geçen yaklaşık 21 aya rağmen Fenerbahçe formasıyla hiçbir resmî karşılaşmada görev yapmadı.

Daha önce Zenit ve Pafos'a kiralanan 22 yaşındaki sağ bekin, ocak ayında bir kez daha takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.