Ne yaptın Arda Güler? Real Madrid bu enfes golle öne geçti
İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid'in Sevilla'yı ağırladığı karşılaşmada Arda Güler, 30. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Jude Bellingham'ın pasıyla başlayan hücumda Yan Diomande'nin hazırladığı pozisyonu sol ayağıyla tamamlayan millî futbolcu, Santiago Bernabeu'da fileleri havalandırdı.
İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid ile Sevilla, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılarda ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, mücadelenin 30. dakikasında attığı golle takımına üstünlüğü getirdi.
Millî futbolcu, Jude Bellingham ve Yan Diomande'nin yer aldığı hızlı hücumun sonunda ceza sahasının sol çaprazından yaptığı sol ayak vuruşuyla Sevilla kalecisi Odysseas Vlachodimos'u mağlup etti.
ARDA GÜLER 30. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI
Real Madrid, karşılaşmanın 30. dakikasında hızlı hücumla Sevilla savunmasının arkasına sarktı. Jude Bellingham, kendi yarı alanından savunmanın arkasına hareketlenen Yan Diomande'ye uzun bir pas gönderdi. Sol kanattan topu taşıyan Diomande, ceza sahasına kadar ilerledikten sonra pasını sol çaprazdaki Arda Güler'e aktardı. Topla buluşan millî futbolcu, sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi.
SEVILLA KALECİSİ VURUŞA MÜDAHALE EDEMEDİ
Arda Güler'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Sevilla kalecisi Odysseas Vlachodimos topa müdahale edemedi. Genç futbolcunun 30. dakikada kaydettiği golle Real Madrid, Sevilla karşısında 1-0 öne geçti. Golün hazırlığında Jude Bellingham'ın uzun pası ve Yan Diomande'nin ceza sahasındaki tercihi belirleyici oldu.
ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sevilla karşılaşmasında Arda Güler'e ilk 11'de görev verdi. Millî futbolcu, Aurélien Tchouameni ile birlikte orta sahada sahaya çıktı. Eflatun-beyazlıların hücum hattında Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Yan Diomande ve Endrick yer aldı.
ROMA MAÇINDA İKİ ASİST YAPMIŞTI
Arda Güler, Sevilla karşılaşmasından önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma deplasmanında da skora katkıda bulunmuştu. Real Madrid'in 4-3 kazandığı mücadeleye ikinci yarıda dahil olan millî futbolcu, iki golün asistini yaptı. Arda, Sevilla maçının 30. dakikasında ise doğrudan gol katkısı sağlayarak takımını öne geçirdi.
REAL MADRID'İN SIRADAKİ RAKİPLERİ
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 21 Ekim Çarşamba günü RB Leipzig'i sahasında ağırlayacak. Eflatun-beyazlılar, LaLiga'nın 10. haftasında ise 25 Ekim Pazar günü Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak.