İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid ile Sevilla, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılarda ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, mücadelenin 30. dakikasında attığı golle takımına üstünlüğü getirdi. Millî futbolcu, Jude Bellingham ve Yan Diomande'nin yer aldığı hızlı hücumun sonunda ceza sahasının sol çaprazından yaptığı sol ayak vuruşuyla Sevilla kalecisi Odysseas Vlachodimos'u mağlup etti.

ARDA GÜLER 30. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI Real Madrid, karşılaşmanın 30. dakikasında hızlı hücumla Sevilla savunmasının arkasına sarktı. Jude Bellingham, kendi yarı alanından savunmanın arkasına hareketlenen Yan Diomande'ye uzun bir pas gönderdi. Sol kanattan topu taşıyan Diomande, ceza sahasına kadar ilerledikten sonra pasını sol çaprazdaki Arda Güler'e aktardı. Topla buluşan millî futbolcu, sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi.