UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Geri dönüşün mimarı Arda Güler! Real Madrid Roma'yı 4-3 yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid, deplasmanda Roma'yı 4-3 mağlup etti. Karşılaşmada 3-1 geriye düşen İspanyol temsilcisi, 83, 85 ve 90. dakikalarda bulduğu gollerle galibiyete ulaştı. Mücadeleye 59. dakikada dahil olan millî futbolcu Arda Güler, Endrick ve Antonio Rüdiger'in gollerinde yaptığı 2 asistle geri dönüşte önemli rol oynadı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Geri dönüşün mimarı Arda Güler! Real Madrid Roma'yı 4-3 yendi

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında İtalya temsilcisi Roma'ya konuk oldu.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Jose Mourinho yönetimindeki İspanyol ekibi, iki farklı geriye düşmesine rağmen mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.

Real Madrid'in gollerini Kylian Mbappe, Carlos Espi, Endrick ve Antonio Rüdiger kaydetti. Roma'nın golleri ise Marten de Roon ve Donyell Malen'den (2) geldi.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Roma'yı deplasmanda 4-3 mağlup etti. (Fotoğraf: AA)Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Roma'yı deplasmanda 4-3 mağlup etti. (Fotoğraf: AA)

ROMA ÖNE GEÇTİ, MBAPPE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Karşılaşmanın 20. dakikasında Marten de Roon'un golüyle Roma 1-0 öne geçti.

Real Madrid, bu gole 5 dakika sonra yanıt verdi. Kylian Mbappe, 25. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarıda başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.

Arda Güler, Roma karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. (Fotoğraf: AFP)Arda Güler, Roma karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. (Fotoğraf: AFP)

MALEN'DEN 6 DAKİKADA 2 GOL

İkinci yarıya Roma etkili başladı.

İtalya temsilcisinde Donyell Malen, 51. dakikada attığı golle takımını yeniden öne geçirdi.

Hollandalı futbolcu, 57. dakikada bir kez daha Real Madrid ağlarını havalandırarak farkı ikiye çıkardı.

Roma, Malen'in golleriyle karşılaşmada 3-1 üstünlük sağladı.

Jose Mourinho, 59. dakikada Arda Güler'i oyuna dahil etti. (Fotoğraf: AA)Jose Mourinho, 59. dakikada Arda Güler'i oyuna dahil etti. (Fotoğraf: AA)

ARDA GÜLER 59. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Roma karşılaşmasına Arda Güler'i yedek kulübesinde başlattı.

Portekizli teknik adam, takımının 3-1 geriye düşmesinin ardından oyuncu değişikliklerine gitti.

Arda Güler ve Endrick, 59. dakikada oyuna dahil oldu. Millî futbolcu, karşılaşmanın kalan bölümünde Real Madrid'in hücum organizasyonlarında görev aldı.

Millî futbolcu Arda Güler, Roma karşısında yaptığı 2 asistle galibiyete katkı sağladı. (Fotoğraf: AA)Millî futbolcu Arda Güler, Roma karşısında yaptığı 2 asistle galibiyete katkı sağladı. (Fotoğraf: AA)

REAL MADRID 83. DAKİKADA GERİ DÖNÜŞÜ BAŞLATTI

Karşılaşmanın son bölümünde Real Madrid'in hücumları sonuç verdi.

dakikada Carlos Espi'nin attığı golle fark bire indi ve skor 3-2 oldu.

Bu golden iki dakika sonra sahneye Endrick çıktı.

Brezilyalı futbolcu, 85. dakikada Arda Güler'in asistini değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve Real Madrid'e beraberliği getirdi.

Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda Endrick, 85. dakikada kafayla golü buldu. (Fotoğraf: AFP)Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda Endrick, 85. dakikada kafayla golü buldu. (Fotoğraf: AFP)

ARDA GÜLER'DEN RÜDIGER'E GALİBİYET ASİSTİ

Real Madrid, 90. dakikada bir gol daha bularak karşılaşmada ilk kez öne geçti.

Arda Güler'in yaptığı asistte Antonio Rüdiger, Roma ağlarını havalandırarak skoru 4-3'e taşıdı.

Böylece millî futbolcu, takımının son iki golünde asist yapan isim oldu.

Real Madrid, 83 ile 90. dakikalar arasında kaydettiği üç golle 3-1 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-3 kazandı.

Arda Güler, 90. dakikada Antonio Rüdiger'in galibiyet golünde de asist yaptı. (Fotoğraf: AA)Arda Güler, 90. dakikada Antonio Rüdiger'in galibiyet golünde de asist yaptı. (Fotoğraf: AA)

REAL MADRID'DEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİDE İKİ

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Inter'i 2-1 mağlup etmişti.

Roma deplasmanındaki 4-3'lük galibiyetle ikinci maçını da kazanan İspanyol ekibi, puanını 6'ya yükseltti.

İlk hafta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Roma ise Real Madrid yenilgisinin ardından 1 puanda kaldı.

Real Madrid, üçüncü hafta karşılaşmasında 21 Ekim'de Leipzig'i konuk edecek. Roma ise 20 Ekim'de Slovan Bratislava ile sahasında karşılaşacak.

Real Madrid, maçın son bölümünde 7 dakika içerisinde 3 gol kaydetti. (Fotoğraf: REUTERS)Real Madrid, maçın son bölümünde 7 dakika içerisinde 3 gol kaydetti. (Fotoğraf: REUTERS)

DEVLER LİGİ'NDE ALINAN SONUÇLAR

LASK Linz 3-6 Liverpool

Feyenoord 3-2 Como

Roma 3-4 Real Madrid

Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart

Aston Villa 6-0 Fenerbahçe

Bodo/Glimt 1-0 Borussia Dortmund

Real Betis 3-2 Porto

Manchester City 2-4 PSG

Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Atina

İngiltere'de büyük utanç! Fenerbahçe Aston Villa'ya 6-0 yenildi
SONRAKİ HABER

Fenerbahçe Aston Villa'ya farklı mağlup
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler