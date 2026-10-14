Arda Güler ve Endrick, 59. dakikada oyuna dahil oldu. Millî futbolcu, karşılaşmanın kalan bölümünde Real Madrid'in hücum organizasyonlarında görev aldı.

Jose Mourinho, 59. dakikada Arda Güler'i oyuna dahil etti. (Fotoğraf: AA)

Brezilyalı futbolcu, 85. dakikada Arda Güler'in asistini değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve Real Madrid'e beraberliği getirdi.

Bu golden iki dakika sonra sahneye Endrick çıktı.

dakikada Carlos Espi'nin attığı golle fark bire indi ve skor 3-2 oldu.

Millî futbolcu Arda Güler, Roma karşısında yaptığı 2 asistle galibiyete katkı sağladı. (Fotoğraf: AA)

Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda Endrick, 85. dakikada kafayla golü buldu. (Fotoğraf: AFP)

ARDA GÜLER'DEN RÜDIGER'E GALİBİYET ASİSTİ

Real Madrid, 90. dakikada bir gol daha bularak karşılaşmada ilk kez öne geçti.

Arda Güler'in yaptığı asistte Antonio Rüdiger, Roma ağlarını havalandırarak skoru 4-3'e taşıdı.

Böylece millî futbolcu, takımının son iki golünde asist yapan isim oldu.

Real Madrid, 83 ile 90. dakikalar arasında kaydettiği üç golle 3-1 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-3 kazandı.