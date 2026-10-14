Geri dönüşün mimarı Arda Güler! Real Madrid Roma'yı 4-3 yendi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid, deplasmanda Roma'yı 4-3 mağlup etti. Karşılaşmada 3-1 geriye düşen İspanyol temsilcisi, 83, 85 ve 90. dakikalarda bulduğu gollerle galibiyete ulaştı. Mücadeleye 59. dakikada dahil olan millî futbolcu Arda Güler, Endrick ve Antonio Rüdiger'in gollerinde yaptığı 2 asistle geri dönüşte önemli rol oynadı.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında İtalya temsilcisi Roma'ya konuk oldu.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Jose Mourinho yönetimindeki İspanyol ekibi, iki farklı geriye düşmesine rağmen mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.
Real Madrid'in gollerini Kylian Mbappe, Carlos Espi, Endrick ve Antonio Rüdiger kaydetti. Roma'nın golleri ise Marten de Roon ve Donyell Malen'den (2) geldi.
ROMA ÖNE GEÇTİ, MBAPPE EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Karşılaşmanın 20. dakikasında Marten de Roon'un golüyle Roma 1-0 öne geçti.
Real Madrid, bu gole 5 dakika sonra yanıt verdi. Kylian Mbappe, 25. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarıda başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.
MALEN'DEN 6 DAKİKADA 2 GOL
İkinci yarıya Roma etkili başladı.
İtalya temsilcisinde Donyell Malen, 51. dakikada attığı golle takımını yeniden öne geçirdi.
Hollandalı futbolcu, 57. dakikada bir kez daha Real Madrid ağlarını havalandırarak farkı ikiye çıkardı.
Roma, Malen'in golleriyle karşılaşmada 3-1 üstünlük sağladı.
ARDA GÜLER 59. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Roma karşılaşmasına Arda Güler'i yedek kulübesinde başlattı.
Portekizli teknik adam, takımının 3-1 geriye düşmesinin ardından oyuncu değişikliklerine gitti.
Arda Güler ve Endrick, 59. dakikada oyuna dahil oldu. Millî futbolcu, karşılaşmanın kalan bölümünde Real Madrid'in hücum organizasyonlarında görev aldı.
REAL MADRID 83. DAKİKADA GERİ DÖNÜŞÜ BAŞLATTI
Karşılaşmanın son bölümünde Real Madrid'in hücumları sonuç verdi.
dakikada Carlos Espi'nin attığı golle fark bire indi ve skor 3-2 oldu.
Bu golden iki dakika sonra sahneye Endrick çıktı.
Brezilyalı futbolcu, 85. dakikada Arda Güler'in asistini değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve Real Madrid'e beraberliği getirdi.
ARDA GÜLER'DEN RÜDIGER'E GALİBİYET ASİSTİ
Real Madrid, 90. dakikada bir gol daha bularak karşılaşmada ilk kez öne geçti.
Arda Güler'in yaptığı asistte Antonio Rüdiger, Roma ağlarını havalandırarak skoru 4-3'e taşıdı.
Böylece millî futbolcu, takımının son iki golünde asist yapan isim oldu.
Real Madrid, 83 ile 90. dakikalar arasında kaydettiği üç golle 3-1 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-3 kazandı.
REAL MADRID'DEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİDE İKİ
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Inter'i 2-1 mağlup etmişti.
Roma deplasmanındaki 4-3'lük galibiyetle ikinci maçını da kazanan İspanyol ekibi, puanını 6'ya yükseltti.
İlk hafta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Roma ise Real Madrid yenilgisinin ardından 1 puanda kaldı.
Real Madrid, üçüncü hafta karşılaşmasında 21 Ekim'de Leipzig'i konuk edecek. Roma ise 20 Ekim'de Slovan Bratislava ile sahasında karşılaşacak.
DEVLER LİGİ'NDE ALINAN SONUÇLAR
LASK Linz 3-6 Liverpool
Feyenoord 3-2 Como
Roma 3-4 Real Madrid
Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart
Aston Villa 6-0 Fenerbahçe
Bodo/Glimt 1-0 Borussia Dortmund
Real Betis 3-2 Porto
Manchester City 2-4 PSG
Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Atina