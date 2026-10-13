Teknik direktörlük kariyerini geliştirmek istediğini belirten Arda Turan, daha fazla sahada kalarak deneyim kazanmayı ve yurt dışında çalışmayı sürdürmeyi düşündüğünü söyledi.

Turan, "Uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek heyecan verici. Bu teveccüh için sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu 'nun Vincenzo Montella ile yollarını ayırmasının ardından A Millî Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu oldu. Adaylar arasında adı geçen Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan , Ukrayna ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arda Turan, A Millî Takım teknik direktörlüğü için adının gündeme gelmesiyle ilgili açıklamada bulundu. (Fotoğraf: AA)

"SHAKHTAR'I YARI YOLDA BIRAKMAYACAĞIM"

Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile devam eden sözleşmesine ve kulüpteki sorumluluklarına da değindi.

Ukrayna temsilcisinde birlikte çalıştığı futbolculara ve yöneticilere söz verdiğini belirten 39 yaşındaki teknik adam, savaş koşullarında kulübünden ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Turan, "Savaş devam ederken Shakhtar'ı yarı yolda bırakmayacağım." dedi.

Shakhtar Donetsk'teki futbolcuların hedeflerine ve kulübün projelerine bağlı olduğunu belirten Arda Turan, mevcut sözleşmesi boyunca görevini sürdürme düşüncesini dile getirdi.

"EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM ŞEYLERDEN BİRİ..."

Arda Turan, A Millî Takım teknik direktörlüğüyle ilgili ortaya atılan iddialarda kendisini rahatsız eden noktayı da açıkladı.

Adının millî takım için gündeme gelmesini bir onur olarak değerlendiren Turan, görevi kabul etmek üzere ikna edilmesi gerekiyormuş gibi haberler yapılmasından rahatsız olduğunu belirtti.

Türk vatandaşı olarak millî takım konusunda ikna edilmeyi gerektiren bir durumda olmadığını ifade eden genç çalıştırıcı, hakkındaki bu yöndeki değerlendirmelerin kendisini üzdüğünü söyledi.