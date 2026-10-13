Arda Turan'dan milli takım açıklaması! Shakhtar Donetsk sözleri
Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Millî Takım'ın teknik direktörlüğü için adı gündeme gelen Arda Turan'dan açıklama geldi. Shakhtar Donetsk'i çalıştıran 39 yaşındaki teknik adam, kendisine gösterilen ilginin heyecan verici olduğunu belirtirken Ukrayna temsilcisine bağlılığını dile getirdi. Turan, millî takım iddialarıyla ilgili rahatsız olduğu konuyu da açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Vincenzo Montella ile yollarını ayırmasının ardından A Millî Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu oldu. Adaylar arasında adı geçen Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Ukrayna ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"İNSANLARIN İSMİM ÜZERİNDE BİRLEŞMESİ HEYECAN VERİCİ"
39 yaşındaki çalıştırıcı, A Millî Takım için adının gündeme gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Turan, "Uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek heyecan verici. Bu teveccüh için sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Teknik direktörlük kariyerini geliştirmek istediğini belirten Arda Turan, daha fazla sahada kalarak deneyim kazanmayı ve yurt dışında çalışmayı sürdürmeyi düşündüğünü söyledi.
"SHAKHTAR'I YARI YOLDA BIRAKMAYACAĞIM"
Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile devam eden sözleşmesine ve kulüpteki sorumluluklarına da değindi.
Ukrayna temsilcisinde birlikte çalıştığı futbolculara ve yöneticilere söz verdiğini belirten 39 yaşındaki teknik adam, savaş koşullarında kulübünden ayrılmayı düşünmediğini söyledi.
Turan, "Savaş devam ederken Shakhtar'ı yarı yolda bırakmayacağım." dedi.
Shakhtar Donetsk'teki futbolcuların hedeflerine ve kulübün projelerine bağlı olduğunu belirten Arda Turan, mevcut sözleşmesi boyunca görevini sürdürme düşüncesini dile getirdi.
"EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM ŞEYLERDEN BİRİ..."
Arda Turan, A Millî Takım teknik direktörlüğüyle ilgili ortaya atılan iddialarda kendisini rahatsız eden noktayı da açıkladı.
Adının millî takım için gündeme gelmesini bir onur olarak değerlendiren Turan, görevi kabul etmek üzere ikna edilmesi gerekiyormuş gibi haberler yapılmasından rahatsız olduğunu belirtti.
Türk vatandaşı olarak millî takım konusunda ikna edilmeyi gerektiren bir durumda olmadığını ifade eden genç çalıştırıcı, hakkındaki bu yöndeki değerlendirmelerin kendisini üzdüğünü söyledi.
OYUNCULARINA VERDİĞİ SÖZÜ HATIRLATTI
Shakhtar Donetsk'teki futbolcularla ortak hedeflerinin bulunduğunu anlatan Arda Turan, kulüp başkanı Rinat Akhmetov'a, yönetime ve oyuncularına karşı sorumluluklarını hatırlattı.
Takımının AEK karşılaşması öncesindeki hazırlıklarına değinen Turan, kendi geleceğiyle ilgili gündemin futbolcuların önüne geçmesini istemediğini belirtti.
39 yaşındaki teknik adam, oyuncularının yaşadığı heyecanı ve hedeflerini korumak istediğini ifade ederek Shakhtar Donetsk ile yoluna devam etme düşüncesini yineledi.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR
Arda Turan, 27 Mayıs 2025'te Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğüne getirildi. Ukrayna ekibiyle iki yıllık sözleşme imzalayan genç çalıştırıcının kontratı 2027 yazında sona erecek.
Teknik direktörlük kariyerine 2023 yılında Eyüpspor'da başlayan Turan, İstanbul temsilcisini 2023-2024 sezonunda 1. Lig şampiyonluğuna ulaştırarak Süper Lig'e çıkardı.
2025 yılında Shakhtar Donetsk'in başına geçen Turan, Ukrayna temsilcisiyle 2025-2026 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı.
A MİLLÎ TAKIM'DA MONTELLA DÖNEMİ SONA ERDİ
Türkiye Futbol Federasyonu, 9 Ekim'de gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı aldı.
Eylül 2023'te göreve başlayan İtalyan teknik adamın A Millî Takım'daki dönemi böylece sona erdi.
Arda Turan'ın yanı sıra farklı teknik direktörlerin de adı ay-yıldızlı ekiple anılırken TFF, Montella'nın yerine göreve getirilecek yeni çalıştırıcıyı henüz açıklamadı.
SHAKHTAR'IN RAKİBİ AEK
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü AEK ile karşı karşıya gelecek.
Ukrayna temsilcisinin ev sahibi olduğu karşılaşma, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak.
Shakhtar Donetsk'in Yunan ekibiyle yapacağı mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Arda Turan'ın A Millî Takım'a ilişkin açıklamaları da gündeme geldi.
A MİLLÎ TAKIM'DA 100 MAÇA ÇIKTI
Arda Turan, futbolculuk kariyerinde Türkiye A Millî Futbol Takımı formasını 100 kez giydi ve 16 gol kaydetti.
2006-2017 yılları arasında ay-yıldızlı ekipte görev yapan Turan, Türkiye'nin 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldiği kadroda yer aldı.
39 yaşındaki teknik adam, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da A Millî Takım adına mücadele etti.
SHAKHTAR'DA ŞAMPİYONLUK VE AVRUPA YARI FİNALİ
Arda Turan, Shakhtar Donetsk'teki ilk sezonunda Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Ukrayna temsilcisi, 10 Mayıs 2026'da Poltava'yı 4-0 mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Shakhtar Donetsk, kulüp tarihindeki 16. lig şampiyonluğuna ulaştı.
Turan yönetimindeki ekip, aynı sezonda UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi. Ukrayna temsilcisi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a elenerek Avrupa kupalarına veda etti.
İKİ TAKIMI BİRDEN ÇALIŞTIRMA FORMÜLÜ GÜNDEME GELMİŞTİ
A Millî Takım'da Vincenzo Montella'nın ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için gündeme gelen Arda Turan'a, Shakhtar Donetsk ile birlikte ay-yıldızlı ekibi de çalıştırabileceği yönünde öneri götürüldüğü iddia edilmişti.
Arda Turan'ın Ukrayna temsilcisiyle devam eden sözleşmesi nedeniyle iki görevi birlikte yürütme seçeneği üzerinde durulduğu öne sürüldü.
Ancak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu konuda resmî bir teklif veya görevlendirme açıklanmadı.
Arda Turan ise son açıklamasında Shakhtar Donetsk'e verdiği sözleri hatırlatarak sözleşmesi boyunca kulübe bağlı kalacağını belirtti.
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