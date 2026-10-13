Süper Lig'in VAR kayıtları açıklandı! Torreira'nın pozisyonuna VAR'dan yorum: Evet kırmızı!
Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Görüntülerde Lucas Torreira'nın Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kart da yer aldı. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu, Youtube hesabından Süper Lig'in 7. haftasında VAR'a gidilen pozisyonları paylaştı. Videoda Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Lucas Torreira da yer aldı.
POZİSYON SONRASI YAŞANANLAR
VAR: Umut.
Halil Umut Meler: Efendim.
VAR: Var konuşuyor. Sana sahada inceleme öneriyorum. Bariz gol şansını engellemeden kırmızı kart için.
Halil Umut Meler: Tamam geliyorum.
VAR: Sana temas noktasını göstereceğim pozisyonda. İki hücumcuya karşı sıfır savunmacı durumu var.
Halil Umut Meler: Tamam, son savunmacıyı görmek istiyorum.
VAR: Tamam sana göstereceğim.
VAR: Burası temas noktası.
Halil Umut Meler: Evet. Temas noktasını gördüm.
VAR: Geniş açıyı veriyorum
Halil Umut Meler: Uzakta, oldukça uzakta.
Halil Umut Meler: Sarı kartımı değiştiriyorum ve 34 numaraya kırmızı kart gösteriyorum.
VAR: Evet, kırmızı kart.