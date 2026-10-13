Lucas Torreira Kasımpaşa maçında kırmızı kart gördü. (Fotoğraf: AA)

POZİSYON SONRASI YAŞANANLAR

VAR: Umut.

Halil Umut Meler: Efendim.

VAR: Var konuşuyor. Sana sahada inceleme öneriyorum. Bariz gol şansını engellemeden kırmızı kart için.

Halil Umut Meler: Tamam geliyorum.

VAR: Sana temas noktasını göstereceğim pozisyonda. İki hücumcuya karşı sıfır savunmacı durumu var.

Halil Umut Meler: Tamam, son savunmacıyı görmek istiyorum.

VAR: Tamam sana göstereceğim.

VAR: Burası temas noktası.

Halil Umut Meler: Evet. Temas noktasını gördüm.

VAR: Geniş açıyı veriyorum

Halil Umut Meler: Uzakta, oldukça uzakta.

Halil Umut Meler: Sarı kartımı değiştiriyorum ve 34 numaraya kırmızı kart gösteriyorum.

VAR: Evet, kırmızı kart.

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