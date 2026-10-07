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MHK açıkladı: Süper Lig’de hakemlerin maçlara atanma yöntemi belli oldu! Anthony Taylor devrede

Hakemler dosyası kapsamında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasının ardından Süper Lig'deki hakem atamalarının nasıl yapılacağı netleşti. MHK, atama sürecinin Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda yürütüleceğini duyurdu.

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MHK açıkladı: Süper Lig’de hakemlerin maçlara atanma yöntemi belli oldu! Anthony Taylor devrede

Hakemler dosyası kapsamında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevinden istifa etmesinin ardından gözler Süper Lig'deki hakem atamalarına çevrildi. Merkez Hakem Kurulu (MHK), yeni döneme ilişkin uygulamayı resmi açıklamayla duyurdu.

Anthony Taylor (Fotoğraf: AA) Anthony Taylor (Fotoğraf: AA)

SÜPER LİG'DE ATAMALAR TAYLOR'IN DEĞERLENDİRMELERİYLE YAPILACAK

MHK, Trendyol Süper Lig hakemlerinin maçlara atanma sürecinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirileceğini açıkladı.

Video Oynatma İkonu Hakemleri Anthony Taylor belirleyecek

Kurul ayrıca Trendyol 1. Lig'deki hakem atamalarında ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmelerinin esas alınacağını bildirdi.

MHK açıkladı: Süper Lig’de hakemlerin maçlara atanma yöntemi belli oldu! Anthony Taylor devrede-3

PERFORMANS VE TEKNİK KRİTERLER ESAS ALINACAK

MHK'nın açıklamasında, atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterlerin dikkate alınacağı belirtildi.

MHK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır.

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MHK açıkladı: Süper Lig’de hakemlerin maçlara atanma yöntemi belli oldu! Anthony Taylor devrede-5 MHK açıkladı: Süper Lig’de hakemlerin maçlara atanma yöntemi belli oldu! Anthony Taylor devrede-6 MHK açıkladı: Süper Lig’de hakemlerin maçlara atanma yöntemi belli oldu! Anthony Taylor devrede-7

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