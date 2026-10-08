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CANLI YAYIN | Erciyes 38 Futbol - Kahta 02 Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu "Türkiye'nin Kupası'nda" Erciyes 38 Futbol sahasında Kahta 02 Spor ile karşılaşıyor. A Spor ekranlarından yayınlanan ve kazanan takımın adını 3. tura yazdıracağı karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

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CANLI YAYIN | Erciyes 38 Futbol - Kahta 02 Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu "Türkiye'nin Kupası'nda" Erciyes 38 Futbol sahasında Kahta 02 Spor ile karşılaşıyor

ASpor CANLI YAYIN

2. TUR PROGRAMI

17.00 Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Serikspor (Denizli Atatürk)

20.00 Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980 Spor (19 Eylül)

KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının sona ermesinin ardından 3. tur eşleşmeleri belli olacak.

3. tur kura çekimi 9 Ekim Cuma günü saat 11.00'de gerçekleşecek.

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