CANLI YAYIN | Erciyes 38 Futbol - Kahta 02 Spor
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu "Türkiye'nin Kupası'nda" Erciyes 38 Futbol sahasında Kahta 02 Spor ile karşılaşıyor. A Spor ekranlarından yayınlanan ve kazanan takımın adını 3. tura yazdıracağı karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor.
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu "Türkiye'nin Kupası'nda" Erciyes 38 Futbol sahasında Kahta 02 Spor ile karşılaşıyor
ASpor CANLI YAYIN
2. TUR PROGRAMI
17.00 Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Serikspor (Denizli Atatürk)
20.00 Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980 Spor (19 Eylül)
KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının sona ermesinin ardından 3. tur eşleşmeleri belli olacak.
3. tur kura çekimi 9 Ekim Cuma günü saat 11.00'de gerçekleşecek.
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Spor