Archie Brown için çılgın bonservis! Nottingham peşinde
Fenerbahçe'nin Temmuz 2025'te transfer ettiği Archie Brown için Nottingham Forest harekete geçmeye hazırlanıyor. İngiliz ekibinin 24 yaşındaki sol bek için 15 milyon euro teklif etmeyi planladığı, sarı-lacivertlilerin ise olası ayrılıkta 30 milyon euro talep edeceği belirtildi.
Fenerbahçe'de sergilediği performansla kadronun önemli parçalarından biri haline gelen Archie Brown, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi.
Sarı-lacivertlilerin Temmuz 2025'te kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu için Premier Lig'den Nottingham Forest'ın ara transfer döneminde resmi girişimde bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
NOTTINGHAM FOREST 15 MİLYON EUROYU HAZIRLADI
Sabah'ta yer alan habere göre Nottingham Forest, yaklaşık bir yıldır takip ettiği Archie Brown için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
İngiliz kulübünün 24 yaşındaki sol bek için 15 milyon euroluk bir teklif hazırladığı ifade edildi.
Nottingham Forest'ın Brown'u uzun süredir takip etmesi, transfer girişiminin oyuncunun Fenerbahçe'deki son performansıyla sınırlı olmadığını gösteriyor.
Premier Lig temsilcisinin ara transfer döneminde sarı-lacivertli yönetimle temas kurmayı planladığı aktarıldı.
FENERBAHÇE'NİN TALEBİ 30 MİLYON EURO
Fenerbahçe yönetiminin ise sezon devam ederken Archie Brown ile yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun takımdan ayrılmak istemesi halinde transfer görüşmelerinde 30 milyon euro seviyesinden masaya oturacağı kaydedildi.
24 yaşındaki futbolcunun performansını sürdürmesi, Fenerbahçe'nin hem sportif planlamasında hem de olası transfer görüşmelerinde elini güçlendiriyor.
Nottingham Forest'ın ara transfer döneminde 15 milyon euroluk teklifle gelmesi halinde sarı-lacivertli yönetimin mevcut 30 milyon euroluk beklentisini koruyacağı ifade ediliyor.