Fenerbahçe 'de sergilediği performansla kadronun önemli parçalarından biri haline gelen Archie Brown , Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi.

NOTTINGHAM FOREST 15 MİLYON EUROYU HAZIRLADI

Sabah'ta yer alan habere göre Nottingham Forest, yaklaşık bir yıldır takip ettiği Archie Brown için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

İngiliz kulübünün 24 yaşındaki sol bek için 15 milyon euroluk bir teklif hazırladığı ifade edildi.