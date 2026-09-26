Türk futbolunun ve Beşiktaş Kulübü'nün efsane yöneticilerinden, eski ikinci başkan ve divan kurulu üyesi Metin Keçeli, 26 Eylül 2026 tarihinde 77 yaşında yaşamını yitirdi. Siyah-beyazlı kulübe uzun yıllar üst düzey hizmet veren Keçeli'nin vefatı Beşiktaş ailesini yasa boğdu.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜNDEN TAZİYE MESAJI

Acı haberin ardından Beşiktaş Kulübü resmi iletişim kanallarından bir taziye mesajı yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eski yönetim kurulu üyemiz ve divan kurulu üyemiz Metin Keçeli'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze emeklerini her daim saygıyla hatırlayacağımız kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."