Beşiktaş ailesini yasa boğan acı kayıp! Metin Keçeli hayatını kaybetti
Süleyman Seba ve Yıldırım Demirören dönemlerinde Beşiktaş'ın yönetim kademelerinde görev yapan Metin Keçeli 77 yaşında yaşamını yitirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yayımlanan taziye mesajında Keçeli'nin emeklerinin unutulmayacağı vurgulandı.
Türk futbolunun ve Beşiktaş Kulübü'nün efsane yöneticilerinden, eski ikinci başkan ve divan kurulu üyesi Metin Keçeli, 26 Eylül 2026 tarihinde 77 yaşında yaşamını yitirdi. Siyah-beyazlı kulübe uzun yıllar üst düzey hizmet veren Keçeli'nin vefatı Beşiktaş ailesini yasa boğdu.
BEŞİKTAŞ KULÜBÜNDEN TAZİYE MESAJI
Acı haberin ardından Beşiktaş Kulübü resmi iletişim kanallarından bir taziye mesajı yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Eski yönetim kurulu üyemiz ve divan kurulu üyemiz Metin Keçeli'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze emeklerini her daim saygıyla hatırlayacağımız kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."
METİN KEÇELİ KİMDİR?
Metin Keçeli, 4 Ağustos 1949 tarihinde Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. Türk Kurtuluş Savaşı'nın simge kahramanlarından İpsiz Recep'in torunu olan Keçeli'nin amcası Orhan Keçeli de Doğru Yol Partisi'nin (DYP) kurucuları arasında yer almış ve Fenerbahçe SK yöneticiliği yapmıştır.
Işık Lisesi'ndeki eğitiminin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Metalurji Bölümü'nden mezun olan Keçeli, yüksek lisans eğitimini İsveç'te tamamlamıştır.
30 YAŞINDA BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNE GİRDİ
Spora genç yaşta adım atan Metin Keçeli'nin kariyerindeki dönüm noktaları şöyle:
Genç Yöneticilik: 1979 yılında henüz 30 yaşındayken Beşiktaş Kulübü'nde yöneticilik yapmaya başladı.
Tarihi Görevler: 2000 yılına kadar siyah-beyazlı kulüpte Futbol Şube Sorumluluğu, Asbaşkanlık ve Tesis Sorumluluğu görevlerini üstlendi.
Şan Ökten Kazası: Beşiktaş'ın Bartın Tesisleri'ne giderken yaşanan ve kulüp yöneticisi Şan Ökten'in hayatını kaybettiği elim trafik kazasında araçta bulunan Keçeli, ağır yaralanarak kazadan sağ kurtuldu.
Yılın Spor Adamı: Beşiktaş'taki başarılı idari performansıyla 1989-1990 yıllarında Milliyet Gazetesi tarafından "Yılın Spor Adamı" seçildi.
İkinci Başkanlık Dönemi: Yıldırım Demirören başkanlığında, 2010-2012 yılları arasında Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı olarak görev yaptı.
METİN KEÇELİ NEDEN ÖLDÜ?
77 yaşında aramızdan ayrılan Beşiktaş eski İkinci Başkanı Metin Keçeli'nin vefatına ilişkin detaylar Beşiktaş Kulübü tarafından duyurulurken, Keçeli'nin yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Keçeli'nin cenaze törenine ilişkin detayların kulüp tarafından açıklanması bekleniyor.