Kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, şampiyonanın finalinde Akdeniz Oyunları şampiyonu Laura Fuertes Fernandez ile karşı karşıya geldi. Milli boksör, İspanyol rakibini 5-0 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Şampiyonaya son 16 turunda Fransız Romane Moulai'yi 5-0 yenerek başlayan Hatice Akbaş, çeyrek finalde İngiliz Ruby White'ı 3-2 mağlup etti. Yarı finalde Polonyalı Natalia Kuczewska karşısında 5-0'lık galibiyet alan milli sporcu, adını finale yazdırdı. Finalde de Laura Fuertes Fernandez'i 5-0 yenen Hatice Akbaş, organizasyonu dört maçta dört galibiyetle tamamladı.

KARİYERİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

Daha önce olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan ve dünya şampiyonluğu yaşayan Hatice Akbaş, büyükler kategorisindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Kariyerindeki önemli başarılarını 54 kiloda kazanan milli boksör, ilk kez mücadele ettiği 51 kiloda da altın madalyaya ulaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası kadınlar 51 kilo finalinde İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan milli boksör Hatice Akbaş'ı telefonla arayarak tebrik etti ve "Maşallah senin aldığın üçüncü oldu değil mi? Maşallah. Artık olimpiyatta da başarılı olacaksın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Tebrikler ediyorum. Tüm aileye, anneye babaya selamlar." ifadelerini kullandı.