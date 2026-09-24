Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden Havvanur Kethüda, şampiyonluk yolculuğuna Ukraynalı Mariia Lovchynska karşısında başladı. Milli boksör, 20 Eylül'de oynanan çeyrek final karşılaşmasında rakibini ikinci rauntta mağlup ederek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Milli boksör Havvanur Kethüda, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar +80 kiloda finale yükseldi. YARI FİNALDE GERİDEN GELEREK KAZANDI 23 Eylül'de Polonyalı Elzbieta Wojcik ile karşılaşan Havvanur Kethüda, ilk raundu kaybetmesine rağmen ikinci rauntta rakibini yenmeyi başardı. Milli boksör, üst üste ikinci karşılaşmasını da kazanarak adını finale yazdırdı.