2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya! Milli boksör Rus rakibini devirdi
Milli boksör Havvanur Kethüda, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar +80 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Çeyrek final ve yarı finalde rakiplerini mağlup eden Trabzonsporlu sporcu, finalde Rus Kseniia Olifirenko'yu 3-2 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden Havvanur Kethüda, şampiyonluk yolculuğuna Ukraynalı Mariia Lovchynska karşısında başladı. Milli boksör, 20 Eylül'de oynanan çeyrek final karşılaşmasında rakibini ikinci rauntta mağlup ederek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
YARI FİNALDE GERİDEN GELEREK KAZANDI
23 Eylül'de Polonyalı Elzbieta Wojcik ile karşılaşan Havvanur Kethüda, ilk raundu kaybetmesine rağmen ikinci rauntta rakibini yenmeyi başardı. Milli boksör, üst üste ikinci karşılaşmasını da kazanarak adını finale yazdırdı.
FİNALDE RUS RAKİBİNİ 3-2 MAĞLUP ETTİ
Finalde Rus Kseniia Olifirenko ile karşı karşıya gelen Havvanur Kethüda, çekişmeli mücadeleyi 3-2 kazandı. Böylece turnuvayı üç galibiyetle tamamlayan milli sporcu, kadınlar +80 kiloda Avrupa şampiyonu olarak altın madalyayı Türkiye'ye getirdi.
BÜYÜKLERDEKİ İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
Daha önce gençler kategorisinde Avrupa şampiyonluğu yaşayan Trabzonsporlu boksör, büyükler kategorisinde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalyaya ulaştı. Kethüda, Sofya'daki organizasyonda iki nakavt ve finalde aldığı galibiyetle şampiyonluk yolculuğunu tamamladı.