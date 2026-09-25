Burak Yılmaz Çorum FK ile anlaştı! Resmi açıklama geldi
Çorum FK'da Uğur Uçar'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Burak Yılmaz uygun görüldü. Takvim.com.tr'nin edindiği bilgiye göre anlaşma sağlanırken, resmi açıklama da geldi. Yılmaz, Çorum FK ile mukavele imzaladı.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktörlük görevi için yürütülen görüşmeler sonuçlandı. Sezonun ilk 6 haftasının ardından Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Çorum temsilcisi, yeni teknik direktörünü belirledi.
Takvim.com.tr'nin edindiği bilgiye göre kırmızı-siyahlılar, kariyerinde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'yı çalıştıran Burak Yılmaz ile anlaşma sağladı.
Çorum FK'dan da konuya ilişkin resmi açıklama geldi.
Söz konusu açıklamada şöyle denildi:
"Hoş Geldin Burak Yılmaz! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşma sağlamıştır. Hocamıza Süper Lig yolumuzdaki yeni görevinde başarılar dileriz."
6 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI
Süper Lig'de sezonun ilk 6 haftasını 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle tamamlayan Çorum FK, 7 puanla 11. sırada bulunuyor. İlk hafta Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Eyüpspor'u 3-0, Samsunspor'u ise 5-1 mağlup etti.
Çorum temsilcisi, son karşılaşmasında sahasında Alanyaspor'a 2-1 yenildi.
TOPA SAHİP OLMA ÜSTÜNLÜĞÜ PUAN GETİRMEDİ
Çorum FK, ilk 6 haftada 13 gol atarken kalesinde 12 gol gördü. Kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa karşısında yüzde 75, Alanyaspor karşısında ise yüzde 66 topla oynamasına rağmen iki mücadeleden de mağlubiyetle ayrıldı. Eyüpspor karşısındaki 3-0'lık galibiyette ise 19 şutla hücumdaki üretkenliğini ortaya koydu.
BURAK YILMAZ'IN 5. TAKIMI
Futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra teknik direktörlüğe yönelen Burak Yılmaz, ilk olarak Beşiktaş'ta geçici teknik direktörlük yaptı. Ardından Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'da görev alan 41 yaşındaki çalıştırıcının yeni adresi Çorum FK oldu.
GAZİANTEP FK'DAN AYRILIRKEN "BIKTIM" DEMİŞTİ
Son olarak Gaziantep FK'yı çalıştıran Burak Yılmaz, 13 Nisan 2026'da Çaykur Rizespor'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından istifa kararı vermişti. Yılmaz, maç sonrasında yaşananlara tepki göstererek "Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü" demişti.
Deneyimli futbol adamı, yaklaşık 5 aylık aranın ardından Çorum FK ile Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.