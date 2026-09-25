Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktörlük görevi için yürütülen görüşmeler sonuçlandı. Sezonun ilk 6 haftasının ardından Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Çorum temsilcisi, yeni teknik direktörünü belirledi.



Takvim.com.tr'nin edindiği bilgiye göre kırmızı-siyahlılar, kariyerinde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'yı çalıştıran Burak Yılmaz ile anlaşma sağladı.

Burak Yılmaz Çorum FK ile anlaştı (Foto: Takvim Foto Arşivi)



Çorum FK'dan da konuya ilişkin resmi açıklama geldi.



Söz konusu açıklamada şöyle denildi: "Hoş Geldin Burak Yılmaz! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşma sağlamıştır. Hocamıza Süper Lig yolumuzdaki yeni görevinde başarılar dileriz." 6 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI



Süper Lig'de sezonun ilk 6 haftasını 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle tamamlayan Çorum FK, 7 puanla 11. sırada bulunuyor. İlk hafta Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Eyüpspor'u 3-0, Samsunspor'u ise 5-1 mağlup etti. Çorum temsilcisi, son karşılaşmasında sahasında Alanyaspor'a 2-1 yenildi.