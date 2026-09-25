UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından Guendouzi'ye verilen, ikisi ertelemeli 4 maçlık men cezası, Fenerbahçe'nin itirazının ardından yeniden değerlendirildi. UEFA Tahkim Kurulu, cezayı ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam 3 maçlık men cezasına indirdi.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüp, UEFA Tahkim Kurulu'nun kararını kamuoyuyla paylaşırken futbolcusunun cezasının 3 maça indirildiğini ve iki maçlık bölümün bir yıllık denetim süresine tabi olarak ertelendiğini duyurdu. Fenerbahçe, Guendouzi'nin Aston Villa karşılaşmasında forma giyebileceğini de açıkladı.

Açıklamada; "26 Ağustos 2026 tarihinde Olympique Lyonnais ile oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu müsabakasının ardından futbolcumuz Matteo Guendouzi hakkında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilen karara ilişkin olarak Kulübümüzce UEFA Tahkim Kurulu nezdinde yapılan itiraz sonuçlanmıştır. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından futbolcumuza verilen, ikisi ertelemeli dört maçlık müsabakalardan men cezası; Kulübümüzün itirazı üzerine UEFA Tahkim Kurulu tarafından, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam üç maçlık men cezası olarak karara bağlanmıştır. 10 Eylül 2026 tarihinde oynanan Roma karşılaşmasında forma giyemeyen futbolcumuz Matteo Guendouzi, UEFA Tahkim Kurulu'nun söz konusu kararına bağlı olarak, 14 Ekim 2026 tarihinde oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyebilecektir." ifadelerine yer verildi.