Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur heyecanı devam etti. Orduspor 1967 SK, 19 Eylül Stadyumu'nda karşılaştığı Torul Belediyespor'u 10-0 yenerek kupada bir üst tura yükseldi.

Ev sahibi ekip karşılaşmaya hızlı başladı ve ilk 35 dakikada 6 gole ulaştı. İlk yarıyı 6-0 üstün tamamlayan Orduspor 1967, ikinci devrede de rakip fileleri 4 kez daha havalandırarak mücadeleden 10-0 galip ayrıldı.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Orduspor 1967'ye galibiyeti getiren golleri Berat Kalkan 13 ve 32. dakikalarda, Recep Metin 17. dakikada, Taha Ahmet Balsu 27 ve 30. dakikalarda, Yiğit Tiryaki 35. dakikada, T. Yasin Ev 58. dakikada, Atakan Aybastı 59. dakikada, Doğancan Aynacı 78. dakikada ve Barış Gün 90. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla Orduspor 1967 SK, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.