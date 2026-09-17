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Türkiye Kupası'nda 10 gollü zafer! Orduspor 1967 2. turda

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Orduspor 1967 SK ile Torul Belediyespor karşı karşıya geldi. Rakibine baştan sona üstünlük kuran mor-beyazlı ekip, mücadeleden 10-0'lık farklı galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

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Türkiye Kupası'nda 10 gollü zafer! Orduspor 1967 2. turda

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur heyecanı devam etti. Orduspor 1967 SK, 19 Eylül Stadyumu'nda karşılaştığı Torul Belediyespor'u 10-0 yenerek kupada bir üst tura yükseldi.

Ev sahibi ekip karşılaşmaya hızlı başladı ve ilk 35 dakikada 6 gole ulaştı. İlk yarıyı 6-0 üstün tamamlayan Orduspor 1967, ikinci devrede de rakip fileleri 4 kez daha havalandırarak mücadeleden 10-0 galip ayrıldı.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Orduspor 1967'ye galibiyeti getiren golleri Berat Kalkan 13 ve 32. dakikalarda, Recep Metin 17. dakikada, Taha Ahmet Balsu 27 ve 30. dakikalarda, Yiğit Tiryaki 35. dakikada, T. Yasin Ev 58. dakikada, Atakan Aybastı 59. dakikada, Doğancan Aynacı 78. dakikada ve Barış Gün 90. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla Orduspor 1967 SK, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.

Orduspor 1967 SK Berat Kalkan ile öne geçti (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Orduspor 1967 SK Berat Kalkan ile öne geçti (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

BERAT KALKAN PERDEYİ AÇTI

Orduspor 1967 SK ile Torul Belediyespor arasındaki mücadelenin gol perdesini Berat Kalkan açtı. Direkten dönen topta kendisine gelen pası değerlendiren Berat, takımını öne geçirdi.

Video Oynatma İkonu Orduspor 1967 1-0 Torul Bld

Orduspor 1967 SK farkı ikiye çıkardı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Orduspor 1967 SK farkı ikiye çıkardı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

FARK İKİYE ÇIKARDI

Karşılaşmada dakikalar 17'yi gösterirken sahneye Recep Metin çıktı. Paslaşılarak kullanılan korner sonrasında topu önünde bulan Recep, farkın ikiye çıkmasını sağladı.

Orduspor 1967 2-0 Torul Bld GOL: Recep MetinOrduspor 1967 2-0 Torul Bld GOL: Recep Metin
Orduspor 1967 2-0 Torul Bld GOL: Recep Metin
Video Oynatma İkonu Orduspor 1967 2-0 Torul Bld

Taha Ahmet Balsu takımının 3. ve 4. gollerini attıTaha Ahmet Balsu takımının 3. ve 4. gollerini attı

TAHA'DAN 2 GOL BİRDEN

Mücadelede dakikalar 27'yi gösterirken Taha Ahmet Balsu farkı üçe çıkardı. 3 dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 4-0'a taşıdı.

Video Oynatma İkonu Orduspor 1967 3-0 Torul Bld

BERAT'TAN İKİNCİ GOL

Maçın ilk golünü atan Berat Kalkan, 32'de de ağları havalandırdı. Kaptığı topla aşırtma bir vuruş yaparak fileleri bulan Berat, farkı 5'e çıkardı.

Video Oynatma İkonu GOL | Orduspor 1967 5-0 Torul Belediye Spor

Orduspor 1967 SK ilk yarıyı 6-0 önde kapattı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Orduspor 1967 SK ilk yarıyı 6-0 önde kapattı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

YİĞİT TİRYAKİ FARKI 6'YA ÇIKARDI

Karşılaşmanın ilk yarısı 6-0 sona erdi. Ev sahibi takımın 6. golü, 35. dakikada Yiğit Tiryaki'den geldi.

Video Oynatma İkonu GOL | Orduspor 1967 6-0 Torul Belediye Spor

4 GOL DAHA!

Maçın son bölümünde 4 gol daha bulan Orduspor 1967 SK, karşılaşmadan 10-0 galip ayrıldı ve 2. tura yükseldi.

Video Oynatma İkonu GOL | Orduspor 1967 7-0 Torul Belediye Spor
Video Oynatma İkonu GOL | Orduspor 1967 8-0 Torul Belediye Spor
Video Oynatma İkonu Orduspor 1967 9-0 Torul Belediye Spor
Video Oynatma İkonu Orduspor 1967 10-0 Torul Belediye Spor

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