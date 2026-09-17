Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. Tur karşılaşmalarıyla devam etti. Amasyaspor FK ile Çankırıgücü'nün karşı karşıya geldiği mücadele tarihi bir skora sahne oldu. Amasya temsilcisi rakibini 10-0 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı.

Kupada tarihi skor: 10-0!

İki takım A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmada kozlarını paylaştı.

İLK YARIDA 7 GOL

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Amasyaspor FK, hücumdaki etkili performansıyla rakip kalede peş peşe goller buldu.

ZTK maçında skor tabelası 10-0'ı gösterdi. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Amasya temsilcisi soyunma odasına 7-0'lık üstünlükle gitti.

SKOR 10-0'A GELDİ

İkinci yarıda da hız kesmeyen Amasyaspor FK, Çankırıgücü filelerini 3 kez daha havalandırdı.

Karşılaşma Amasyaspor FK'nın 10-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Amasyaspor FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.

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