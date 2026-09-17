Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi skor! Amasyaspor'dan Çankırıgücü'ne 10 gol
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmasında Amasyaspor FK, Çankırıgücü karşısında tarihi bir skora imza attı. İlk yarıyı 7-0 önde kapatan Amasya temsilcisi, mücadeleden 10-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. Tur karşılaşmalarıyla devam etti. Amasyaspor FK ile Çankırıgücü'nün karşı karşıya geldiği mücadele tarihi bir skora sahne oldu. Amasya temsilcisi rakibini 10-0 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı.Kupada tarihi skor: 10-0!
İki takım A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmada kozlarını paylaştı.
İLK YARIDA 7 GOL
Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Amasyaspor FK, hücumdaki etkili performansıyla rakip kalede peş peşe goller buldu.
Amasya temsilcisi soyunma odasına 7-0'lık üstünlükle gitti.
SKOR 10-0'A GELDİ
İkinci yarıda da hız kesmeyen Amasyaspor FK, Çankırıgücü filelerini 3 kez daha havalandırdı.
Karşılaşma Amasyaspor FK'nın 10-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Amasyaspor FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.