TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Tarih belli oldu
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yayın hakları için düzenlenecek ihalenin tarihi netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu, kulüp temsilcileriyle Riva'da gerçekleştirilen toplantının ardından ihalenin 13 Ocak 2027 Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yayın haklarına ilişkin yeni dönem için kulüp başkanları ve temsilcileriyle bir araya geldi.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda yayın haklarının devri, satış ve pazarlama stratejileri ile kulüplerin yayın gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı.
YAYIN İHALESİ 13 OCAK'TA
Toplantının ardından yeni ihale dönemine ilişkin yol haritası belirlendi. TFF, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarının yayın hakları için ihalenin 13 Ocak 2027 Çarşamba günü gerçekleştirileceğini duyurdu.
Ayrıca yayın ihalesi kurulunun ihale süreci kapsamında 15 günlük periyotlarla toplanmasına karar verildi.
YAYIN GELİRLERİ MASAYA YATIRILDI
Toplantıda Türk futbolunun uluslararası tanınırlığının artırılması ve kulüplerin yayın haklarından elde ettiği gelirlerin yükseltilmesi amacıyla uygulanabilecek satış ve pazarlama modelleri değerlendirildi.
Futbolda önde gelen ülkelerdeki yayın gelirlerinin de karşılaştırmalı olarak ele alındığı toplantıda yeni dönem için izlenecek strateji üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
KULÜP BAŞKANLARI RİVA'DA BULUŞTU
Toplantıya TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1. Lig Futbol Kulüpleri Derneği ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil katıldı.
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş'ın da yer aldığı toplantıya federasyon yönetimi ve üst düzey yetkilileri de iştirak etti.