Riva'da yayın gelirleri de masaya yatırıldı

KULÜP BAŞKANLARI RİVA'DA BULUŞTU

Toplantıya TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1. Lig Futbol Kulüpleri Derneği ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil katıldı.

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş'ın da yer aldığı toplantıya federasyon yönetimi ve üst düzey yetkilileri de iştirak etti.

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