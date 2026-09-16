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İzmir'de farklı tarife! Gaziemir turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu heyecanı İzmir'de devam etti. Günün karşılaşmalarından birinde Bucaspor 1928 ile Gaziemir GOG karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından yayınlanan mücadeleden konuk takım 4-0 galip gelerek adını bir üst tura yazdırdı.

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İzmir'de farklı tarife! Gaziemir turladı

Bucaspor 1928 ile Gaziemir GOG, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmek için kozlarını paylaştı.

Konuk takım Mustafa Çalışkan (2), Miraç Furkan Türközü ve Gökhan Bozca'nın golleriyle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı ve 2. tura yükseldi.

Mustafa Çalışkan enfes bir vuruşla takımını öne geçirdi (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Mustafa Çalışkan enfes bir vuruşla takımını öne geçirdi (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

ENFES VOLE ÖNE GEÇİRDİ

Maçta dakikalar 13'ü gösterken Mustafa Çalışkan sahneye çıktı. Kendisine doğru yapılan orta sonrasında voleyle ağları havalandıran Mustafa, takımını öne geçirdi.

Video Oynatma İkonu GOL | Bucaspor 1928 0-1 Gaziemir G.O.G Spor

Miraç Furkan Türközü farkı ikiye çıkardı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Miraç Furkan Türközü farkı ikiye çıkardı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

FARK İKİYE ÇIKARDI

Karşılaşmada dakikalar 55'i gösteren Miraç Furkan Türközü karşılaşmada farkı ikiye çıkaran isim oldu.

Video Oynatma İkonu Bucaspor 1928 0-2 Gaziemir G.O.G Spor

GAZİEMİR 3'LEDİ

Mücadelenin 64'üncü dakikasında Mustafa Çalışkan kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı.

Video Oynatma İkonu Bucaspor 1928 0-3 Gaziemir G.O.G Spor

Gökhan Bozca son golü attı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Gökhan Bozca son golü attı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

SON SÖZ GÖKHAN'DAN

Maçın dördüncü golünü Gökhan Bozca attı. 22 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın skorunu belirleyen isim oldu.

Video Oynatma İkonu Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G Spor

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