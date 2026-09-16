İzmir'de farklı tarife! Gaziemir turladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu heyecanı İzmir'de devam etti. Günün karşılaşmalarından birinde Bucaspor 1928 ile Gaziemir GOG karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından yayınlanan mücadeleden konuk takım 4-0 galip gelerek adını bir üst tura yazdırdı.
Bucaspor 1928 ile Gaziemir GOG, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmek için kozlarını paylaştı.
Konuk takım Mustafa Çalışkan (2), Miraç Furkan Türközü ve Gökhan Bozca'nın golleriyle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı ve 2. tura yükseldi.
ENFES VOLE ÖNE GEÇİRDİ
Maçta dakikalar 13'ü gösterken Mustafa Çalışkan sahneye çıktı. Kendisine doğru yapılan orta sonrasında voleyle ağları havalandıran Mustafa, takımını öne geçirdi.GOL | Bucaspor 1928 0-1 Gaziemir G.O.G Spor
FARK İKİYE ÇIKARDI
Karşılaşmada dakikalar 55'i gösteren Miraç Furkan Türközü karşılaşmada farkı ikiye çıkaran isim oldu.
GAZİEMİR 3'LEDİ
Mücadelenin 64'üncü dakikasında Mustafa Çalışkan kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı.
SON SÖZ GÖKHAN'DAN
Maçın dördüncü golünü Gökhan Bozca attı. 22 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın skorunu belirleyen isim oldu.