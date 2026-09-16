Bucaspor 1928 ile Gaziemir GOG, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmek için kozlarını paylaştı.

Konuk takım Mustafa Çalışkan (2), Miraç Furkan Türközü ve Gökhan Bozca'nın golleriyle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı ve 2. tura yükseldi.