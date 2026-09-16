Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Mersin İY - Bucak Bld. Oğuzhanspor canlı yayın

Yeni Mersin İdman Yurdu ile Bucak Bld. Oğuzhanspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam edebilmek için karşı karşıya geliyor.

Tek maç üzerinden oynanan eşleşmede üstünlük sağlayan taraf adını bir üst tura yazdıracak. İki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak kupadaki yolculuğunu sürdürmenin hesaplarını yapıyor.