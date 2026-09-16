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Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Mersin İY - Bucak Bld. Oğuzhanspor canlı yayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. Günün karşılaşmalarından birinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile Bucak Bld. Oğuzhanspor kozlarını paylaşıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Yeni Mersin İdman Yurdu - Bucak Bld. Oğuzhanspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Mersin İY - Bucak Bld. Oğuzhanspor canlı yayın

Yeni Mersin İdman Yurdu ile Bucak Bld. Oğuzhanspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam edebilmek için karşı karşıya geliyor.

Tek maç üzerinden oynanan eşleşmede üstünlük sağlayan taraf adını bir üst tura yazdıracak. İki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak kupadaki yolculuğunu sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

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YENİ MERSİN İDMAN YURDU - BUCAK BLD. OĞUZHANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Mersin İdman Yurdu ile Bucak Bld. Oğuzhanspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu mücadelesi 16 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başladı.

Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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