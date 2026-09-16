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Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G Spor GOL: Gökhan Bozca

Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G Spor GOL: Gökhan Bozca

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Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçında Gaziemir G.O.G Spor, Bucaspor 1928 karşısında 88. dakikada Gökhan Bozca'nın attığı golle skoru 4-0'a getirdi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor

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