27. saniyede gol! Arit Kayadibi Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı devam ediyor. 1. tur maçlarının ikinci gününde Sinopspor ile Arit Kayadibi kozlarını paylaştı. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelede konuk takım iki yarıda da attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı. İşte atılan goller...
Sinopspor ile Arit Kayadibi, Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında karşılaştı. Mücadele 27. saniyede Hüseyin Yeşilsu'nun attığı golle neredeyse konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle başladı. İlk devre bu sonuçla bitti.
İkinci yarıda iki takım uzun süre fırsatları değerlendiremedi ancak 83. dakikada Yusuf Oyit farkı ikiye çıkaran isim oldu. Son sözü Uğur Bilgin söyledi. Karşılaşma 3-0 sona erdi.
Arit Kayadibi bu sonuçla 2. turdaki rakibini beklemeye başladı. Sinopspor ise elenmenin üzüntüsünü yaşadı.
27. SANİYEDE GOL GELDİ
Maçın 27. saniyesinde Arit Kayadibi SK adına Mehmet Yeşilsu'nun attığı golle Sinopspor karşısında 1-0'lık üstünlük yakaladı.Sinopspor 0-1 Arit Kayadibi SK
FARK İKİYE ÇIKTI
Karşılaşmada dakikalar 83'ü gösterirken sahneye çıkan Yusuf Oyit, farkı ikiye çıkarmayı başardı. Ceza sahasında yaptığı vuruşla birlikte savunma ve kaleciye rağmen ağları buldu.Sinopspor 0-2 Arit Kayadibi SK
KAYADİBİ SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Konuk takım maçın son anlarında ağları havalandıran son isim Uğur Bilgin oldu. Uzatmalarda farkı üçe çıkaran Uğur, karşılaşmanın da skorunu belirledi.
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