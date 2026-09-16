Sinopspor ile Arit Kayadibi, Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında karşılaştı. Mücadele 27. saniyede Hüseyin Yeşilsu'nun attığı golle neredeyse konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle başladı. İlk devre bu sonuçla bitti.

İkinci yarıda iki takım uzun süre fırsatları değerlendiremedi ancak 83. dakikada Yusuf Oyit farkı ikiye çıkaran isim oldu. Son sözü Uğur Bilgin söyledi. Karşılaşma 3-0 sona erdi.

Arit Kayadibi bu sonuçla 2. turdaki rakibini beklemeye başladı. Sinopspor ise elenmenin üzüntüsünü yaşadı.