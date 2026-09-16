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27. saniyede gol! Arit Kayadibi Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı devam ediyor. 1. tur maçlarının ikinci gününde Sinopspor ile Arit Kayadibi kozlarını paylaştı. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelede konuk takım iki yarıda da attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı. İşte atılan goller...

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27. saniyede gol! Arit Kayadibi Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı

Sinopspor ile Arit Kayadibi, Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında karşılaştı. Mücadele 27. saniyede Hüseyin Yeşilsu'nun attığı golle neredeyse konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle başladı. İlk devre bu sonuçla bitti.

İkinci yarıda iki takım uzun süre fırsatları değerlendiremedi ancak 83. dakikada Yusuf Oyit farkı ikiye çıkaran isim oldu. Son sözü Uğur Bilgin söyledi. Karşılaşma 3-0 sona erdi.

Arit Kayadibi bu sonuçla 2. turdaki rakibini beklemeye başladı. Sinopspor ise elenmenin üzüntüsünü yaşadı.

Arit Kayadibi 27. saniyede golü buldu. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Arit Kayadibi 27. saniyede golü buldu. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

27. SANİYEDE GOL GELDİ

Maçın 27. saniyesinde Arit Kayadibi SK adına Mehmet Yeşilsu'nun attığı golle Sinopspor karşısında 1-0'lık üstünlük yakaladı.

Video Oynatma İkonu Sinopspor 0-1 Arit Kayadibi SK

Arit Kayadibi farkı ikiye çıkardı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Arit Kayadibi farkı ikiye çıkardı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

FARK İKİYE ÇIKTI

Karşılaşmada dakikalar 83'ü gösterirken sahneye çıkan Yusuf Oyit, farkı ikiye çıkarmayı başardı. Ceza sahasında yaptığı vuruşla birlikte savunma ve kaleciye rağmen ağları buldu.

Video Oynatma İkonu Sinopspor 0-2 Arit Kayadibi SK

Arit Kayadibi 3 golle turladı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Arit Kayadibi 3 golle turladı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

KAYADİBİ SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Konuk takım maçın son anlarında ağları havalandıran son isim Uğur Bilgin oldu. Uzatmalarda farkı üçe çıkaran Uğur, karşılaşmanın da skorunu belirledi.

Video Oynatma İkonu Sinopspor 0-3 Arit Kayadibi SK GOL: Uğur Bilgin

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