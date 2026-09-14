Jose Mourinho'dan milli yıldıza övgü dolu sözler!
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli futbolcu Arda Güler için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Elche maçı öncesinde konuşan Portekizli teknik adam, Arda'nın oyun görüşü, yaratıcılığı ve hücum organizasyonuna yaptığı katkıya dikkat çekerek genç yıldız için "Gerçekten üst düzey bir oyuncu" dedi.
Real Madrid'in Elche ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Jose Mourinho basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Portekizli teknik adam, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in performansına ayrı bir parantez açtı. Mourinho, Arda'nın maçların gidişatına yaptığı etki ve hücumdaki rolünden övgüyle söz etti.
"GERÇEKTEN ÜST DÜZEY BİR OYUNCU"
Arda Güler'in özellikle yaratıcılığına ve oyun görüşüne dikkat çeken Mourinho, "Maçlarda inanılmaz bir etkisi var; çok yaratıcı, inanılmaz bir oyun görüşüne sahip, oyun kurmamıza yardımcı oluyor, hücumlarımızı daha iyi organize etmemizi sağlıyor, son pasları harika ve istatistikleri de inanılmaz. Arda Güler gerçekten üst düzey bir oyuncu." dedi.
Mourinho'nun bu sözleriyle 21 yaşındaki milli futbolcunun Real Madrid'in hücum organizasyonundaki önemine dikkat çekmesi öne çıktı.
5 MAÇTA 3 GOLE KATKI
Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 5 karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu söz konusu maçlarda 1 kez ağları havalandırırken takım arkadaşlarına da 2 gol pası verdi.
Arda Güler böylece sezonun ilk bölümünde 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.