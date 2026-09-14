Real Madrid 'in Elche ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Jose Mourinho basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Portekizli teknik adam, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler 'in performansına ayrı bir parantez açtı. Mourinho, Arda'nın maçların gidişatına yaptığı etki ve hücumdaki rolünden övgüyle söz etti.

Jose Mourinho Arda Güler'den övgüyle bahsetti

"GERÇEKTEN ÜST DÜZEY BİR OYUNCU"

Arda Güler'in özellikle yaratıcılığına ve oyun görüşüne dikkat çeken Mourinho, "Maçlarda inanılmaz bir etkisi var; çok yaratıcı, inanılmaz bir oyun görüşüne sahip, oyun kurmamıza yardımcı oluyor, hücumlarımızı daha iyi organize etmemizi sağlıyor, son pasları harika ve istatistikleri de inanılmaz. Arda Güler gerçekten üst düzey bir oyuncu." dedi.

Mourinho'nun bu sözleriyle 21 yaşındaki milli futbolcunun Real Madrid'in hücum organizasyonundaki önemine dikkat çekmesi öne çıktı.