Gaziantep FK'de ise Fuat Bavuk, Nazım Sangare ve Ali Osman Kalın sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.



FENERBAHÇE'NİN BELİRGİN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki takım, Süper Lig tarihinde 15. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 14 lig maçında Fenerbahçe 12 galibiyet alırken Gaziantep FK 2 kez kazandı. Rekabette henüz beraberlik yaşanmadı.

Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 38 gol kaydederken Gaziantep FK 14 golle karşılık verdi. Gaziantep'te oynanan 7 maçta da sarı-lacivertliler 5 galibiyet elde etti. Ev sahibi ekibin ise 2 galibiyeti bulunuyor.