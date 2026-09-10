Yaz transfer döneminin son gününde Enzo Fernandez'i 145 milyon euro karşılığında Manchester City'ye gönderen Chelsea , Arjantinli futbolcunun ayrılığının ardından orta sahadaki yaratıcı oyuncu eksikliğini kapatmak için harekete geçti. İngiliz ekibinin bu bölgeye mutlaka bir transfer yapmayı planladığı ve Arda Güler 'i listenin en üst sıralarına aldığı ifade edildi.

Arda Güler Real Madrid'de forma giyiyor

XABI ALONSO'NUN İLK HEDEFİ ARDA GÜLER

Fichajes'in haberine göre Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Enzo Fernandez'in boşluğunu doldurabilecek en uygun oyunculardan biri olarak Arda Güler'i belirledi. Real Madrid'de görev yaptığı dönemde milli futbolcuyla çalışan İspanyol teknik adamın, Arda'nın oyun zekasına, pas kalitesine ve hücum bağlantılarındaki etkinliğine büyük önem verdiği belirtildi.

Alonso'nun Arda Güler'i Moises Caicedo ile birlikte orta sahanın merkezinde değerlendirmeyi düşündüğü öne sürüldü. Bu plan doğrultusunda Caicedo'nun savunma dengesini sağlaması, Arda'nın ise oyunu yönlendiren ve hücum hattıyla orta saha arasındaki bağlantıyı kuran isim olması hedefleniyor.