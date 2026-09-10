Arda Güler'i eski hocası istedi: Transferine 100 milyon euro
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için transfer piyasasını hareketlendirecek yeni bir iddia gündeme geldi. Chelsea'nin, genç yıldız için devre arasında 100 milyon euroluk bir teklif hazırladığı ve teknik direktör Xabi Alonso'nun eski öğrencisini kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.
Yaz transfer döneminin son gününde Enzo Fernandez'i 145 milyon euro karşılığında Manchester City'ye gönderen Chelsea, Arjantinli futbolcunun ayrılığının ardından orta sahadaki yaratıcı oyuncu eksikliğini kapatmak için harekete geçti. İngiliz ekibinin bu bölgeye mutlaka bir transfer yapmayı planladığı ve Arda Güler'i listenin en üst sıralarına aldığı ifade edildi.
XABI ALONSO'NUN İLK HEDEFİ ARDA GÜLER
Fichajes'in haberine göre Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Enzo Fernandez'in boşluğunu doldurabilecek en uygun oyunculardan biri olarak Arda Güler'i belirledi. Real Madrid'de görev yaptığı dönemde milli futbolcuyla çalışan İspanyol teknik adamın, Arda'nın oyun zekasına, pas kalitesine ve hücum bağlantılarındaki etkinliğine büyük önem verdiği belirtildi.
Alonso'nun Arda Güler'i Moises Caicedo ile birlikte orta sahanın merkezinde değerlendirmeyi düşündüğü öne sürüldü. Bu plan doğrultusunda Caicedo'nun savunma dengesini sağlaması, Arda'nın ise oyunu yönlendiren ve hücum hattıyla orta saha arasındaki bağlantıyı kuran isim olması hedefleniyor.
CHELSEA ORTA SAHADA YARATICILIK ARIYOR
Enzo Fernandez'in ayrılığı sonrası Chelsea'nin özellikle oyun kurulumunda önemli bir eksiklik yaşadığı ve teknik heyetin bu noktada Arda Güler'in özelliklerini ön plana çıkardığı ifade edildi. Milli futbolcunun uzun pasları, diyagonal topları, dar alandaki çözümleri ve hücum bölgesinde oyunun yönünü değiştirebilme becerisinin İngiliz ekibinin dikkatini çektiği belirtildi.
Chelsea teknik heyetinin, Arda'nın merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilmesini de önemli bir avantaj olarak gördüğü öne sürüldü. İngiliz ekibinin genç futbolcuyu yalnızca geleceğe dönük bir yatırım olarak değil, doğrudan ilk 11 rekabetine dahil edilecek bir oyuncu olarak değerlendirdiği ifade edildi.
REAL MADRID 100 MİLYON EUROYA KAPIYI AÇABİLİR
Haberde Real Madrid'in Arda Güler için gelecek 100 milyon euroluk bir teklifi ciddi şekilde değerlendirebileceği iddia edildi. İspanyol devinin genç futbolcunun ayrılığına kesin olarak karar vermediği ancak böylesine yüksek bir teklifin yönetimin düşüncesini değiştirebileceği öne sürüldü.
Arda Güler'in Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesinin bulunması, İspanyol ekibinin pazarlık masasında güçlü konumda olmasını sağlıyor. Buna rağmen 100 milyon euroluk olası bir bonservis gelirinin, kulüp yönetimi tarafından önemli bir finansal fırsat olarak değerlendirilebileceği belirtildi.
FORMA REKABETİ ARDA GÜLER'İ ZORLAYABİLİR
Real Madrid kadrosunda son dönemde yaşanan değişimlerin Arda Güler'in forma rekabetini daha da zorlaştırdığı öne sürüldü. Bellingham'ın 10 numara pozisyonundaki ilk tercih olması, Bernardo Silva'nın orta sahaya ve Diomande'nin sağ kanada transfer edilmesiyle birlikte genç futbolcunun ilk 11 yolunun daha da daraldığı ifade edildi.
Arda Güler sezonun başlangıcında süre bulmasına rağmen Real Madrid yönetiminin, oyuncunun geleceği konusunda sportif ve ekonomik dengeleri birlikte değerlendirebileceği belirtildi. 100 milyon euroluk teklifin gelmesi halinde İspanyol devinin, kadronun ana yapısını bozmadan önemli bir gelir elde edebileceğini düşündüğü iddia edildi.
KASIM AYINDA MASAYA OTURACAKLAR
Chelsea'nin transfer için ilk somut adımı Kasım ayında atmasının beklendiği belirtildi. İngiliz kulübünün yöneticilerinin, ayın ikinci haftasında Arda Güler'in temsilcileriyle görüşme gerçekleştirmeyi planladığı öne sürüldü.
Bu görüşmede oyuncunun Chelsea'ye olası transferine yaklaşımı, sözleşme şartları ve mali beklentilerin masaya yatırılacağı ifade edildi. Chelsea'nin devre arası transfer dönemine girmeden önce sürecin önemli bölümünü tamamlamak istediği ve Real Madrid'le resmi temaslara bu görüşmenin ardından başlamayı planladığı belirtildi.
XABI ALONSO FAKTÖRÜ ÖNEMLİ
Transfer iddiasının en dikkat çekici noktalarından biri de Xabi Alonso ile Arda Güler arasındaki geçmiş oldu. Alonso'nun Real Madrid'deki döneminde milli futbolcunun yeteneklerini yakından gözlemlediği ve Arda'nın gelişim potansiyeline büyük önem verdiği belirtildi.
Chelsea cephesinin, Xabi Alonso faktörünün transfer görüşmelerinde önemli bir avantaj sağlayabileceğini düşündüğü öne sürüldü. Arda Güler'in daha önce birlikte çalıştığı bir teknik direktörle yeniden buluşma ihtimalinin, oyuncunun olası İngiltere tercihinde etkili olabileceği ifade edildi.
FENERBAHÇE DE TRANSFERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Arda Güler'in olası Chelsea transferi yalnızca Real Madrid ve İngiliz ekibini değil, Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor. Milli futbolcunun eski kulübünün olası bir satıştan yüzde 20 pay alacağı belirtildi.
Arda Güler'in 100 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olması halinde Fenerbahçe'nin kasasına 20 milyon euro gireceği ifade edildi. Bu nedenle sarı-lacivertli kulüp açısından da transfer süreci büyük ekonomik önem taşıyor.
100 MİLYON EUROLUK SENARYO
Chelsea'nin iddia edilen 100 milyon euroluk teklifini gerçekleştirmesi ve Real Madrid'in bu rakama onay vermesi halinde Arda Güler'in kariyerinde yeni bir sayfa açılabilir. İngiltere'ye olası transfer, milli futbolcuyu Premier League'in en dikkat çeken transferlerinden biri haline getirebilir.
Bu senaryoda Real Madrid yüksek bir bonservis geliri elde ederken Chelsea orta sahadaki yaratıcı oyuncu ihtiyacını genç bir yıldızla çözmüş olacak. Fenerbahçe de yüzde 20'lik pay sayesinde önemli bir gelir elde edecek.
REAL MADRID'DE 45 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Real Madrid'de 4. sezonunu geçiren Arda Güler, eflatun-beyazlı formayla bugüne kadar 116 resmi karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu, bu maçlarda toplam 6 bin 101 dakika sahada kaldı.
Arda Güler, Transfermarkt verilerine göre Real Madrid kariyerinde 19 gol ve 26 asist üreterek toplam 45 gole doğrudan katkı sağladı. Genç yıldızın bu performansı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisinin devam etmesinde önemli rol oynadı.
TRANSFERİN KADERİ DEVRE ARASINDA BELLİ OLABİLİR
Chelsea'nin devre arasında orta sahaya transfer yapma kararı, Arda Güler dosyasını önümüzdeki dönemin en dikkat çekici transfer gündemlerinden biri haline getirebilir. İngiliz ekibinin Kasım ayında oyuncunun temsilcileriyle görüşmesinin ardından sürecin daha somut hale gelmesi bekleniyor.
Real Madrid'in 100 milyon euroluk teklife nasıl yaklaşacağı, Arda Güler'in Chelsea seçeneğine vereceği yanıt ve Xabi Alonso'nun transferdeki ısrarı sürecin belirleyici noktaları olacak.