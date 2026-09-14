İsmail Kartal sessizliğini bozdu! İstifa nedenini açıkladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Roma karşılaşmasında tribünden kafasına su şişesi gelmesinin kendisini çok üzdüğünü söyleyen Kartal, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından herhangi bir problemin kalmadığını ve görevine devam ettiğini açıkladı.
Gaziantep FK maçı öncesi konuşan İsmail Kartal'a, Roma karşılaşmasının ardından yaşananlar ve oyuncuların kendisine yaklaşımı soruldu.
Tecrübeli teknik adam, karşılaşma sırasında tribünden kafasına su şişesi gelmesinin kendisini üzdüğünü söyledi.
Kartal, "Öncelikle ben bu camianın bir evladıyım. Maç 1-1'ken, her şey iyi giderken, tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü. Taraftarımın beni istemedikleri yerde durmam hoş olmaz. Biraz buna üzüldüm. Maç sonunda biraz duygusal davranmış olabilirim." dedi.
"ŞU ANDA BİR PROBLEM YOK"
Yaşananların ardından yönetimle görüştüğünü açıklayan İsmail Kartal, görevine devam ettiğini söyledi.
Kartal, "Daha sonra yönetimle açık açık konuştuk. Şu anda bir problem yok ve devam ediyorum." diye konuştu.
"OYUNCULARIM GERİ GELMEME ÇOK SEVİNDİ"
İsmail Kartal, futbolcuların yaşanan sürecin ardından verdiği tepkiye de değindi.
Sarı-lacivertli teknik adam, "Oyuncularım geri gelmeme çok sevindi. Birbirimize alıştık. Onlar da çok mutlu oldular. Herhangi bir problem yok. Devam ediyoruz." dedi.