Gaziantep FK maçı öncesi konuşan İsmail Kartal'a, Roma karşılaşmasının ardından yaşananlar ve oyuncuların kendisine yaklaşımı soruldu.

Tecrübeli teknik adam, karşılaşma sırasında tribünden kafasına su şişesi gelmesinin kendisini üzdüğünü söyledi.

Kartal, "Öncelikle ben bu camianın bir evladıyım. Maç 1-1'ken, her şey iyi giderken, tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü. Taraftarımın beni istemedikleri yerde durmam hoş olmaz. Biraz buna üzüldüm. Maç sonunda biraz duygusal davranmış olabilirim." dedi.