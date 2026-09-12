Filenin Efeleri'ne Fransa darbesi! 3 sette bitti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. İlk karşılaşmasında Almanya'ya 3-1 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi karşısında da tutunamadı ve parkeden 3-0 mağlup ayrıldı. Ay yıldızlılar bir sonraki maçında İsviçre ile karşılaşacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. İlk karşılaşmasında Almanya'ya 3-1 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, Fransa karşısında da istediği sonucu alamadı ve mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.
SETLERE GÖRE SKORLAR
1. SET | Fransa - Türkiye: 25-19 (1-0)
2. SET | Fransa - Türkiye: 25-20 (2-0)
3. SET | Fransa - Türkiye: 25-19 (3-0)
İLK SET FRANSA'NIN: 25-19
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Fransa karşısında ilk seti 25-19 kaybetti. Fransa mücadelede 1-0 öne geçti.
27 dakika süren ilk sette iki takım da hücumda yüzde 48 başarı oranıyla oynadı. Ancak Fransa servis performansı ve Türkiye'nin yaptığı hatalarla fark yarattı. Fransızlar 13 hücum, 2 servis ve 1 blok sayısı üretirken, millilerin hatalarından da 9 sayı kazandı. Türkiye ise 12 hücum ve 1 blok sayısı buldu, servisten doğrudan sayı çıkaramadı.
Filenin Efeleri'nde Adis Lagumdzija 8 sayıyla takımın açık ara en skorer ismi oldu. Milli voleybolcu 13 hücum girişiminde 8 sayı bularak yüzde 62 hücum yüzdesiyle oynadı.
Göksen Yüksel 2 sayı üretirken, Ahmet Tümer, Ahmet Samet Baltacı ve Efe Bayram 1'er sayılık katkı verdi. Baltacı'nın sayısı bloktan geldi.
Fransa'da Théo Faure 6 sayıyla setin en skorer ismi olurken, Mathis Henno ve Trévor Clévenot 3'er sayı kaydetti. François Huetz 2, Antoine Brizard ve Daniel Iyegbekedo ise 1'er sayı üretti.
Türkiye hücumda 25 denemede 12 sayı ile yüzde 48, Fransa ise 27 denemede 13 sayı ile yüzde 48 başarı oranı yakaladı. Serviste 2-0 üstünlük kuran Fransa, ilk seti 25-19 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.
FARK İKİYE ÇIKTI: 25-20
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Fransa karşısında ikinci seti 25-20 kaybetti. Fransa mücadelede setlerde 2-0 öne geçti.
İkinci setin ilk bölümü büyük çekişmeye sahne oldu. Fransa ilk bölümü 8-7 önde geçerken, daha sonra farkı açarak skoru 16-12'ye taşıdı.
Filenin Efeleri setin son bölümünde farkı azaltmaya çalıştı. Fransa 21-19 üstünlüğüyle girdiği final bölümünde avantajını korudu ve 28 dakika süren seti 25-20 kazandı.
İlk seti de 25-19 kazanan Fransa, böylece karşılaşmada 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ay-yıldızlı ekip mücadeleyi uzatabilmek için üçüncü sette sahaya çıktı.
FRANSIZLAR MAÇI BİTİRDİ
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Fransa karşısında üçüncü seti de 25-19 kaybetti. İlk iki seti 25-19 ve 25-20 alan Fransa, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Üçüncü sette Fransa özellikle hücum performansıyla fark yarattı. Fransızlar bu bölümde 24 hücum girişiminde 19 sayı bularak yüzde 79'luk hücum yüzdesine ulaştı. Türkiye ise 27 hücumda 12 sayı üreterek yüzde 44'te kaldı.
Fransa set boyunca hücumdan 19, bloktan 1 sayı üretirken Türkiye'nin hatalarından da 5 sayı kazandı. Filenin Efeleri ise hücumdan 12 sayı buldu, Fransa'nın hatalarından 7 sayı aldı. İki takım da üçüncü sette servisten doğrudan sayı üretemedi.
Maç genelinde Fransa hücumda 77 denemede 43 sayı ve yüzde 56 başarı oranı yakalarken, Türkiye 77 hücumda 32 sayı ve yüzde 42 başarı oranıyla oynadı. Ay-yıldızlılar bloklarda 7-3 üstünlük kurmasına rağmen Fransa'nın hücum ve servis etkinliğine karşılık veremedi.
Fransa ilk seti 25-19, ikinci seti 25-20, üçüncü seti de 25-19 kazanarak karşılaşmayı 3-0 tamamladı.
MİLLİLER ÜST ÜSTE ÜÇ GÜN SAHAYA ÇIKACAK
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı yoğun bir maç programı bekliyor. Milliler, Fransa karşılaşmasıyla birlikte üst üste üç gün sahaya çıkacak.
Türkiye, 12 Eylül'de Fransa ile karşılaştıktan sonra 13 Eylül'de İsviçre, 14 Eylül'de ise ev sahibi Romanya ile mücadele edecek.
Ay-yıldızlı ekip, D Grubu'ndaki son maçını 16 Eylül'de Letonya'ya karşı oynayacak.
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