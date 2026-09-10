Efeler kötü başladı! Türkiye Almanya'ya 3-1 yenildi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu ilk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Romanya'nın Cluj kentindeki BT Arena'da oynanan mücadelede Filenin Efeleri, öne geçmesine rağmen rakibine yenilmekten kurtulamadı ve parkeden 3-1 mağlup ayrıldı.
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan Türkiye-Almanya karşılaşmasıyla devam etti. D Grubu'ndaki ilk sınavına çıkan A Milli Erkek Voleybol Takımı, güçlü rakibi Almanya karşısında öne geçmesine rağmen 3-1 yenildi.
SETLERE GÖRE SKORLAR
1. SET | TÜRKİYE - ALMANYA: 25-23 (1-0)
2. SET | TÜRKİYE - ALMANYA: 22-25 (1-1)
3. SET | TÜRKİYE - ALMANYA: 21-25 (1-2)
4. SET | TÜRKİYE - ALMANYA: 19-25 (1-3)
İLK SET MİLLİLERİN
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Almanya karşısında ilk seti 25-23 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.
Ay-yıldızlılar ilk sette hücumda 11, blokta 3 ve serviste 3 sayı üretirken, Almanya'nın hatalarından da 8 sayı buldu. Almanya ise 14 hücum, 1 blok ve 2 servis sayısıyla oynadı ve Türkiye'nin hatalarından 6 sayı kazandı.
Millilerde Adis Lagumdzija 6 sayıyla ilk setin en skorer ismi oldu. Lagumdzija, hücumda 7 denemede 4 sayı bularak yüzde 57 başarı oranı yakalarken, 1 servis ve 1 blok sayısı da kaydetti.
Mert Matic ve Gökçen Yüksel 3'er sayı üretirken, Matic'in sayılarının 2'si servisten geldi. Göksen ise 4 hücumda 3 sayı bularak yüzde 75 hücum yüzdesiyle oynadı. Ahmet Tümer ve Efe Bayram 2'şer, Murat Yenipazar ise 1 sayı kaydetti.
Almanya'da Tobias Krick 5 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Anton Brehme ve Theo Mohwinkel 3'er sayılık katkı verdi.
Türkiye ilk sette hücumda yüzde 55, Almanya ise yüzde 58 başarı oranıyla oynadı. Buna karşın milliler 3-1'lik blok ve 3-2'lik servis sayısı üstünlüğüyle fark yarattı ve seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.
İKİNCİ SET ALMANYA'NIN
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Almanya karşısında ikinci seti 25-22 kaybetti ve mücadelede durum 1-1'e geldi.
Çekişmeli başlayan ikinci sette Almanya ilk bölümü 8-7 önde geçti. Rakibimiz daha sonra üstünlüğünü koruyarak skoru 16-13'e taşıdı. Milliler farkı azaltmaya çalışsa da Almanya son bölüme 21-19 üstün girdi ve 31 dakika süren seti 25-22 kazandı.
Türkiye ikinci sette 15 hücum, 2 blok ve 1 servis sayısı üretirken, Almanya'nın hatalarından 7 sayı buldu. Almanya ise 10 hücum, 3 blok ve 3 servis sayısı kaydetti. Rakibimiz ayrıca Türkiye'nin hatalarından 9 sayı kazandı.
Ay-yıldızlılarda Göksen Yüksel ve Adis Lagumdzija 5'er sayıyla takımın en skorer isimleri oldu. Göksen, hücumda 7 denemede 4 sayı bularak yüzde 57 başarı oranı yakalarken 1 de blok sayısı üretti. Lagumdzija ise 9 hücumda 5 sayı bularak yüzde 56 hücum yüzdesiyle oynadı.
Efe Bayram 4 sayı üretirken, 4 hücumda 3 sayı buldu ve 1 servis sayısı kaydetti. Mert Matic 2 sayı üretip hücumda 2'de 2 oynarken, Ahmet Tümer ve Kaan Gürbüz 1'er sayılık katkı verdi.
Almanya'da Moritz Reichert 4 sayıyla öne çıkarken, Reichert'in 3 sayısı servisten geldi. Almanlar ikinci sette servis ve blok performansıyla üstünlük kurdu.
Türkiye hücumda yüzde 58, Almanya ise yüzde 42 başarı oranıyla oynadı. Buna karşın Almanya ikinci seti 25-22 kazanarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.
ALMANLAR ÖNE GEÇTİ
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Almanya karşısında üçüncü seti 25-21 kaybetti. Almanya setlerde 2-1 öne geçti.
Üçüncü sete daha iyi başlayan Almanya, ilk bölümü 8-5 üstün geçti. Rakibimiz farkı koruyarak skoru 16-12'ye taşırken, setin son bölümüne de 21-17 önde girdi. Milliler farkı kapatmaya çalışsa da Almanya 31 dakika süren seti 25-21 kazandı.
Türkiye üçüncü sette 13 hücum, 1 blok ve 1 servis sayısı üretirken, Almanya hücumdaki yüksek yüzdesiyle fark yarattı. Almanlar 27 hücum girişiminde 18 sayı bularak yüzde 67 hücum yüzdesiyle oynadı. Türkiye ise 25 hücumda 13 sayı buldu ve yüzde 52'lik başarı oranı yakaladı.
Ay-yıldızlılarda Efe Bayram ve Göksen Yüksel 4'er sayıyla takımın en skorer isimleri oldu. Efe Bayram hücumda 4'te 4 yaparak yüzde 100, Göksen ise 9 hücumda 4 sayı bularak yüzde 44 ile oynadı.
Adis Lagumdzija, Ahmet Tümer ve Ahmet Samet Baltacı 2'şer sayı üretirken, Kaan Gürbüz 1 sayılık katkı verdi. Lagumdzija'nın sayılarından biri servisten, Ahmet Samet Baltacı'nın sayılarından biri ise bloktan geldi.
Almanya'da Erik Röhrs 7 sayıyla setin en skorer oyuncusu oldu. Röhrs, 10 hücumda 7 sayı bularak yüzde 70 hücum yüzdesi yakaladı. Theo Mohwinkel 4, Moritz Reichert ve Anton Brehme ise 3'er sayı üretti.
Üçüncü seti 25-21 kazanan Almanya, mücadelede setlerde 2-1 üstünlüğü ele geçirdi.
EFELER MAÇI KAYBETTİ
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Almanya karşısında dördüncü seti 25-19 kaybetti. Almanya mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Dördüncü sete daha iyi başlayan Türkiye, ilk bölümü 8-6 önde geçti. Almanya daha sonra oyuna ortak oldu ve ikinci bölümde 16-14 üstünlüğü ele geçirdi. Rakibimiz son bölümde farkı açarak skoru 21-16'ya taşıdı ve 29 dakika süren seti 25-19 kazandı.
Türkiye dördüncü sette 9 hücum ve 3 blok sayısı üretirken servisten sayı bulamadı. Ay-yıldızlılar Almanya'nın hatalarından 7 sayı kazandı. Almanya ise 13 hücum ve 2 servis sayısı kaydederken, Türkiye'nin hatalarından 10 sayı buldu.
Millilerde Göksen Yüksel 4 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Göksen, 8 hücum girişiminde 4 sayı bularak yüzde 50 hücum yüzdesiyle oynadı. Ahmet Samet Baltacı ve Efe Bayram 3'er sayı üretirken, Baltacı'nın 2, Efe'nin ise 1 sayısı bloktan geldi. Adis Lagumdzija 2 sayılık katkı verdi.
Almanya'da Moritz Reichert ve Theo Mohwinkel 5'er sayıyla öne çıktı. Reichert 7 hücumda 5 sayı bularak yüzde 71, Mohwinkel ise 6 hücumda 4 sayı üreterek yüzde 67 hücum yüzdesiyle oynadı. Mohwinkel ayrıca 1 servis sayısı kaydetti. Tobias Krick 2 sayı üretirken Anton Brehme, Erik Röhrs ve Jan Zimmermann 1'er sayı buldu.
Almanya hücumda yüzde 52, Türkiye ise yüzde 38 başarı oranıyla oynadı. Dördüncü seti 25-19 kazanan Almanya, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
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