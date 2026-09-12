Beşiktaş kazandı hakeme tepki yağdı: Buz gibi gol
Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Erzurumspor FK'yı 5. haftanın açılışında 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları Beşiktaş'ın performansını ve hakem Gürcan Hasova'nın yönetimini değerlendirdi. İşte o yorumlar...
Beşiktaş karşılaşmada üstünlüğü 21. dakikada yakaladı. Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerin ardından topu ağlarla buluşturan Emirhan Topçu, siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.
TROSSARD BEŞİKTAŞ FORMASIYLA İLK GOLÜNÜ ATTI
Dakikalar 27'yi gösterirken bu kez Leandro Trossard sahneye çıktı. Belçikalı yıldız, Hyeon-Gyu Oh ile yaptığı paslaşmanın ardından topu filelerle buluşturarak farkı ikiye çıkardı. Trossard böylece Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti. İlk yarı siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İLHAN FAKILI SKORU BELİRLEDİ
Beşiktaş ikinci yarıda da rakip kalede golü buldu. Oyuna sonradan giren İlhan Fakılı, 81. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti. Kalan bölümde skor değişmedi ve siyah-beyazlılar sahadan 3-0 galip ayrıldı.
BEŞİKTAŞ'TAN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
Kara Kartal, Erzurumspor FK karşısında aldığı galibiyetle üst üste üçüncü resmi maçını da kazandı. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri aynı zamanda maç fazlasıyla Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.
İtalyan teknik adam yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı ilk 5 karşılaşmada 4 galibiyete ulaştı.
SIRADA MARSİLYA VE AMEDSPOR VAR
Siyah-beyazlı ekip önündeki iki karşılaşmada önce UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya, ardından Süper Lig'de Amedspor ile karşı karşıya gelecek.
SPOR YAZARLARI BEŞİKTAŞ'I DEĞERLENDİRDİ
Erzurumspor FK karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından spor yazarları Beşiktaş'ın ortaya koyduğu performansı ve karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova'nın yönetimini değerlendirdi. İşte o yorumlar...
KARTAL YİĞİT: EVİNDE ZOR YENİLİR
BEŞİKTAŞ için yine normal akışında geçen bir maç daha izledik. Derbi zaferi sonrası zayıf bir rakibe karşı oynamak iştahı biraz kaçırabilirdi. Ama Siyah-Beyazlı oyuncular buna izin vermedi. Bildiğimiz gibi maça başlayan Beşiktaş, rahat kazanacağının sinyallerini henüz 5 dakika dolmadan verdi. Oh ve Cerny ile girişilen pozisyonlar gelecek gollerin habercisiydi.
Arzulu başlangıç sonrası Emirhan'ın golüne kadar Erzurumspor oyunu biraz dengeledi. Zaten sonra da goller arka arkaya gelip tek kaleye döndü. Aradaki kalite farkı bariz bir şekilde ortaya çıkınca zaten konuk takımın yapacağı bir şey yoktu. Gollerden sonra ilk yarı sonuna kadar Beşiktaşlı oyuncular rahatlayınca bir ara rölantiye aldılar. Vincenzo Italiano'nun zorunlu olarak oynamayan Vlahovic ve Rıdvan dışında rotasyon yapmadı. Rahat bir oyun ve tempo ile Erzurum engelini de geçerek yoluna devam eden Kartal'da Trossard iyi oyununun ödülünü de attığı golle aldı.
Diğer kanatta Cerny de çalışkanlığı ile göz doldurdu. Savunmada Ouattara hala soru işaretleri barındırıyor. Trossard ile anlaşması iyiydi. Özellikle rakibin en çok o bölgeden gelmeye çalışması dikkat çekti. Şu anki görüntüde bu Beşiktaş'ın evinde maç kaybetmesi çok zor. Orkun'a bir iki çift sözüm var. Sen bu takımın lideri kaptanısın. Evet haksızlıklar oluyor. Sen de buna karşı çıkıyorsun doğru. Sakin olmalısın. Kart görebilirsin.
Emeğine yazık olur!
MUSTAFA ÇULCU: İKİ GOLÜ DE VERMELİYDİ
Beşiktaş için cezalı Vlahovic ve sakat Rıdvan yokmuş, rakip 5-4-1 ile topun arkasına geçip kalabalık savunma yapıyormuş, sahip olduğu toplarla geçiş futbolu oynuyormuş hiç fark etmiyor. Maça başladığı andan itibaren önde baskı, istekli, iştahlı ve sürekli golü arayan, üreten, kendi futbolunu oynayan ve bunu rakibe kabul ettiren Beşiktaş, Italiano ile oluşan sinerji ve muazzam keyif veren hücum futbolu ile rakibe ilk yarıda pozisyon vermedi. Daha ilk yarıda yüzde 75 ile topa sahip olan, 354 pas, rakip ceza alanında 25 kez topla buluşan, 14 şut, 1.68 gol beklentisi ve 2 gol ile rakibe nefes aldırmayan, bol bol pozisyon üreten Beşiktaş, oyunun tamamında mutlak hakim olan taraftı. Erzurumspor bu ligin seviyesinde bir kadroya sahip değil. İki takım arasında büyük güç ve siklet farkı var. Italiano'nun sarı kartlı Salih ve Orkun'u oyundan alması çok akıllıcaydı.
Beşiktaş sayılmayan gollerine rağmen farklı galibiyeti fazlasıyla hak etti. Gürcan Hasova bu seviye maçlara yeni yeni çıkmaya başladı. Maçın başında Orhan Ovacıklı pozisyonunu oynattı, doğruydu. Lakin devamında hakemin üstüne koşup itirazına sarı göstermeliydi. Orkun 16'da ciddi mobbing yaptı, hakemi sözle ezdi, hırpaladı, orada sarı çıkmalıydı ama gösteremedi, devamında ikinci itirazına sarı çıkardı. İlk yarı biterken Oh'un çekilişine sahada penaltı veya değil, hakem kararıdır. Hakem de veremedi. Oh'un rakibe bir küçük teması var, bu nedenle VAR karışmaz. Beşiktaş'ın 51'de attığı iptal edilen gol öncesi Agbadou'nun topu elle aldığını net göremiyoruz! VAR'da demek ki kanıt var, hakemi izlemeye çağırdı. Ama OFR, farklı kanıt bir açı yine gösteremedi. Bence gol verilmeliydi. 54'te Cerny ile Mujakic mücadelesinde karşılıklı futbolun doğasında olan el-kol basit temas var, faul yok. Buz gibi gol ama hakem 'faul' dedi Cerny'nin attığı gol badem oldu. Sıradan hakemliği herkes yapar ama yürekli hakemlik fark yaratır. Tecrübeye ihtiyacı var.
TURGAY DEMİR: İNANIN ÇOCUKLAR
Beşiktaş Digital'e verdiği röportajda, en sevdiği tribün bestesinin "Pınarbaşı" olduğunu söyleyen Orkun Kökçü, maçtan günler önce tribünlerin şölen yerine dönmesini de garanti etmiş aslında... Nitekim öyle oldu. O coşkuyla başladı Beşiktaş ve başladığı gibi, coşkuyla bitirdi. Bir iki istisna dışında Erzurumspor'u ceza sahasına sokmadılar. Salih-Orkun-Olaitan üçgeni, Trossard ve Cerny'yle beşgene, her yere yetişen Oh'la altıgene dönüşünce tribünler de zevkten dört köşe oldular. Beş gol attı Kartal, üçü kabul edildi! Hadi birinde elle oynama olduğuna inandık da Cerny'nin golünde ne vardı!? Bildiğin ikili mücadele... Karşılıklı itme-çekme varsa iyi bir hakem böyle pozisyonlarda düdüğünü üflemez. Gürcan Hasova ise her fırsatta üfledi düdüğünü... İptal etti buz gibi golü! Buna çok benzer bir pozisyonda bu kez Oh ceza sahası içinde düşürüldü. Hasova ve VAR'dakiler bu kez de düdüklerini üflemediler! PES!
Beşiktaş hep rüzgâra karşı koşmak zorunda mı!? Bu nedir arkadaş!? Kim, hangi çelmeyi takmaya çalışırsa çalışsın, Italiano ve öğrencileri bu sezon bu işe inanmışlar... Takım coşkulu, taraftar mutlu, Italiano gururlu... Trossard'ın siftah yapması, gelecek haftalarda atacağı gollerin habercisi gibi. İlhan Fakılı'nın sahada kaldığı her saniyeyi değerlendirmeye çalışması da çok kıymetli... Emirhan'ın attığı gol ise şapka çıkarılacak cinstendi. Baba Kartal Orkun ve genç arkadaşları bu sezon harika eserler çalacaklar gibi... Sanırım sırada, "İnanın çocuklar, çocuklar inanın, güzel günler göreceğiz, güneşli günler" diye başlayan 90'lı yılların efsane bestesi var. O yıllarda şampiyonluklar hep bu besteyle çağırılmıştı. Yine öyle olacak gibi... Öyleyse; İNANIN ÇOCUKLAR!..
SİNAN VARDAR: PINARBAŞI'YLA BAŞLADI ŞOVLA BİTTİ
Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı ezici bir üstünlük koyup, oynadığı oyunla sahadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, evinde Erzurumspor'u ağırlıyor. Tribünler tıklım tıklım dolu, coşku muazzam derecede iyi. Ben de tribünde yerimi aldım. Bir kez daha Beşiktaş taraftarıyla gurur duyuyorum. Beşiktaş maça çok iyi başladı. Haftalardır çok başarılı bir performans gösteren Emirhan Topçu, mükâfatını golle aldı. Maçta perdeyi açarken; Milli Takım'a da göz kırptı. Beşiktaş golden sonra baskıyı daha da artırdı. Trossard İstanbul'a alıştı, harika bir organizasyonla topu ağlara gönderdi. Trossard şahane; bu sezon lige damga vuracak. Beşiktaş'ın en büyük artısı kondisyon. Teknik direktör Italiano takıma harika bir kondisyon yüklemiş. Kaybedilen top 5-6 saniye içerisinde geri kazanılıyor, rakip de bu baskıyla bunalıyor.
Orkun kardeşim, zaten hakemler Beşiktaş'a takmış durumdalar. Bu kadar üstlerine gidip itirazın dozunu artırma, zaten kart gösterecek yer arıyorlar. İlk yarının sonlarında Erzurumspor kalesi abluka altına alındı ama kaleciyi geçemedi. İlk yarı 2-0'lık skorla bitti ama verilmeyen iki net penaltıyı da es geçmeyelim! Beşiktaş ikinci yarıya hızlı başladı, golü de buldu ama gol hakem tarafından iptal edildi. Ben çok aynı kanıda değilim, bence goldü. Beşiktaş, ilk yarıda kaldığı yerden devam eden bir oyun oynuyor. Ertuğrul bu sefer gole izin vermedi. Şampiyonluğa giden yolda yedek kulübesinin katkısı çok önemlidir. İlhan Fakılı da geldiği günden bugüne kadar bu katkıyı fazlasıyla vermeye devam ediyor. Bugün de yedekten girip golünü attı. Beşiktaş, evinde taraftarının harika atmosferi ve çok güzel bir oyunla Erzurumspor karşısında galip geldi. Şimdi hedef, Avrupa Ligi gruplarında oynayacağımız ilk maç olan Marsilya karşılaşması.
FATİH DOĞAN: GÜVEN VERİYOR
Beşiktaş maça başından sonuna kadar hükmeden taraftı. Topu rakibe bırakmak yerine oyunun kontrolünü elinde tuttu, pas trafiğiyle Erzurumspor'u kendi yarı alanına itti. Hücumda sürekli seçenek üreten siyah-beyazlılar, savunmada da rakibe nefes aldırmadı. Trossard, Beşiktaş'ın hücum kalitesini yukarı çeken isimlerdendi. Topla buluştuğunda oyunun hızını değiştirmesi, dar alanda doğru kararları ve savunma arkasına yaptığı koşular Erzurumspor savunmasının dengesini bozdu. Belçikalı yıldız, Beşiktaş'ın hücum repertuvarına ciddi zenginlik katıyor. Derbide olduğu gibi güçlü oyun sergiledi, Emirhan'ın ilk golünden sonra maçı bitiren 2. golü kaydetti. Kaptan Orkun'la uyumu göz kamaştırıcı seviyeye çıktı.
Oh ise hareketliliğiyle dikkat çekti. Sürekli savunma arkasını zorlayan, rakip stoperleri yerinden çıkaran ve hücum presinde takımına enerji veren bir görüntü sergiledi. Gol atmasa bile oyunun içinde kalması, Beşiktaş'ın hücum gücünü artırdı. Trossard'a yaptığı asistle "Ben de buradayım" dedi.
Orta sahada Orkun ve Salih'in oyunu yönlendirmesiyle Beşiktaş hem tempoyu belirledi hem de rakibin geçiş imkanlarını kesti. Savunma hattı da maç boyunca kontrollü kaldı.
İlhan Fakılı ile gelen 3-0, Beşiktaş'ın Erzurumspor'dan çok daha üstün olduğunu gösteren bir skor. Kaçan ve iptal edilen goller de dikkate alındığında skor daha da açılabilirdi.
Daha önemlisi, derbiden sonra aynı ciddiyetle sahaya çıkılması. Beşiktaş artık sadece kazanan değil, oyunuyla da güven veren bir takım görüntüsünde. Bu çizgi şampiyonluk çizgisi…
MURAT ÖZBOSTAN: BEŞİKTAŞ'TA DEĞİŞEN SADECE OYUN DEĞİL
Beşiktaş'ın bugün geldiği noktayı yalnızca sahadaki skorlarla anlatmak eksik kalır. Çünkü ortada bir sonuçtan çok daha fazlası var. Siyah-beyazlı takımda değişen yalnızca oyun değil; çalışma anlayışı, takım içindeki iletişim ve kazanma arzusu da değişmiş durumda. Italiano, göreve geldiği ilk günden bu yana işi sıkı tutuyor. Çalışmaların başından sonuna kadar merkezde kendisi var. Antrenmanlarda ciddiyet, disiplin ve yüksek konsantrasyon istiyor. Yerinde durmuyor, futbolcularla birlikte çalışmanın içine giriyor. Hatta futbolcuların kendi aralarında, "Hoca bu kadar koşarken biz nasıl duralım?" diye konuştukları belirtiliyor. Italiano'yu farklı kılan sadece saha kenarındaki enerjisi değil. Asıl farkı, antrenman sonrasında futbolcularıyla kurduğu iletişimde görmek mümkün. Kadrosundaki her oyuncuyla iletişim kuruyor.
Onun gözünde yalnızca ilk 11'de forma giyen futbolcular yok. Yedek kalan oyuncunun da takımın bir parçası olduğunu hissetmesini sağlıyor. Kızması gerektiğinde kızıyor, takdir etmesi gerektiğinde takdir ediyor. Ama en önemlisi, oyuncularına kendilerini değerli hissettiriyor. İşte bütün bunlar sahaya yansıyor. Çünkü futbolda bazen taktik kadar, hatta bazı anlarda taktikten daha fazla takım olabilmek önemlidir. Beşiktaş'ın dün sahaya yansıttığı coşkunun, isteğin ve arzunun altında da bu takım olgusu yatıyor. Maça geldiğimizde ise ortaya çıkan tablo çok netti. Beşiktaş güçlü bir oyun ortaya koydu. Neredeyse tek kale oynadı. Pozisyonlar buldu, rakamları altüst etti. Sayılmayan golleri dahi oldu. Oyunun büyük bölümünde rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Beşiktaş taraftarı da takımın ortaya koyduğu bu mücadeleye karşılığını verdi. Sahadaki enerji tribünlere, tribünlerdeki coşku da yeniden sahaya yansıdı. Sonuçta Beşiktaş sadece 3 puan kazanmadı; birlikte oynayan, birlikte mücadele eden ve birbirine inanan bir takım görüntüsü verdi. Futbol uzun bir maraton. Bir maçla ne şampiyon olunur ne de hedeflerden vazgeçilir. Ancak bazı maçlar vardır ki takımın hangi yöne gittiğini gösterir.