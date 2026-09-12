Trabzonspor çıtayı yükseltti! 11 kupalı hoca listede
Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak Hüseyin Çimşir'in göreve geldiği Trabzonspor'da arayış devam ediyor. Bordo-mavililer takımı emanet edebileceği isimler üzerinde yoğunlaşırken gündeme Ernesto Valverde geldi.
Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından Hüseyin Çimşir yönetiminde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Bordo-mavililerin değerlendirdiği isimler arasında deneyimli İspanyol teknik direktör Ernesto Valverde'nin de bulunduğu öne sürüldü.
2026-2027 sezonuna yıldız transferleriyle giren Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğu için çalışmalar sürüyor. Yönetimin yeni teknik direktör konusunda farklı alternatifleri değerlendirdiği ifade edilirken, gündeme gelen isimlerden biri Ernesto Valverde oldu.
FATİH TEKKE İLE YOLLAR AYRILDI
Trabzonspor, Fatih Tekke ile 1 Eylül 2026'da karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bordo-mavililerde takımın başına Hüseyin Çimşir geçerken, yönetim yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdürüyor.
TRABZONSPOR'DA YABANCI TEKNİK DİREKTÖR GÜNDEMİ
Trabzonspor yönetiminin yeni teknik direktör arayışlarında yabancı isimleri de değerlendirmesiyle birlikte Avrupa futbolunda tanınan birçok teknik adam bordo-mavililerle anılmaya başladı.
ERNESTO VALVERDE GÜNDEMDE
Trabzonspor'un değerlendirdiği teknik direktörler arasında Ernesto Valverde'nin de bulunduğu öne sürüldü. Deneyimli çalıştırıcı son olarak Athletic Bilbao'da görev yaptı ve 2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından İspanyol kulübünden ayrıldı.
İspanyol futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Ernesto Valverde, hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde önemli kulüplerde görev yaptı. Barcelona, Athletic Bilbao, Olympiakos, Espanyol, Villarreal ve Valencia'yı çalıştıran Valverde, teknik direktörlük kariyerinde 11 kupa kazandı. İspanyol çalıştırıcı özellikle Barcelona ile elde ettiği LaLiga şampiyonlukları, Olympiakos'taki başarılı dönemleri ve Athletic Bilbao ile kurduğu uzun soluklu bağla öne çıktı.
9 Şubat 1964'te İspanya'nın Viandar de la Vera kentinde dünyaya gelen Ernesto Valverde Tejedor, 62 yaşında. UEFA Pro lisansına sahip deneyimli teknik adam, son olarak Athletic Bilbao'yu çalıştırdı.
ERNESTO VALVERDE KİMDİR?
Ernesto Valverde, futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe geçen ve teknik direktörlük kariyerinin büyük bölümünü İspanya'da sürdüren bir futbol adamı. Athletic Bilbao ile farklı dönemlerde çalışan Valverde, kariyerinde Barcelona'nın yanı sıra Espanyol, Villarreal ve Valencia'nın da başında yer aldı. İspanya dışındaki en önemli teknik direktörlük deneyimini ise iki ayrı dönemde görev yaptığı Olympiakos'ta yaşadı.
Valverde'nin teknik direktörlük geçmişinde Athletic Bilbao'nun özel bir yeri bulunuyor. İspanyol çalıştırıcı, kulübün altyapısında farklı yaş gruplarında görev yaptıktan ve A takımda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra üç farklı dönemde Athletic Bilbao A takımının teknik direktörlüğünü üstlendi.
FUTBOLCULUK KARİYERİ ALAVES'TE BAŞLADI
Valverde gençlik döneminde Alaves'e katıldı ve 1982 yılında A takım seviyesinde forma giymeye başladı. Kariyerinde Alaves, Sestao, Espanyol, Barcelona, Athletic Bilbao ve Mallorca formaları giydi. 1985'te Sestao'ya, 1986'da Espanyol'a ve 1988'de Barcelona'ya transfer oldu.
Transfermarkt kayıtlarında Barcelona transferi 1,50 milyon euro, Athletic Bilbao transferi ise 750 bin euro karşılığıyla gösteriliyor. Bonservis bedeli belirtilen bu transferlerin toplamı 2,25 milyon euroya ulaşıyor. Valverde, 1996'da Athletic Bilbao'dan Mallorca'ya bedelsiz transfer oldu ve 1 Temmuz 1997'de futbolculuk kariyerini noktaladı.
Valverde futbolculuk döneminde en uzun süre Athletic Bilbao forması giyerken, profesyonel kariyerinin son kulübü Mallorca oldu. Barcelona'da oynadığı dönemde 1988-1989 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı, 1989-1990 sezonunda ise İspanya Kupası'nı kazandı.
TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE ATHLETIC BILBAO'DA BAŞLADI
Valverde, futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık yolculuğuna Athletic Bilbao organizasyonu içerisinde başladı. 1997-1999 arasında kulübün altyapısında farklı yaş gruplarında görev yaptı, 1999-2000 sezonunda ise U18 seviyesinde çalıştı.
2000-2002 arasında Athletic Bilbao A takımında yardımcı antrenörlük yapan Valverde, daha sonra Bilbao Athletic'in teknik direktörlüğünü üstlendi. 2003 yılında Athletic Bilbao A takımının başına geçti ve böylece kulüpteki ilk A takım teknik direktörlüğü dönemini başlattı.
MAÇ BAŞINA PUAN ORTALAMASINDA ZİRVE OLYMPIAKOS DÖNEMİ
Ernesto Valverde'nin A takım teknik direktörlüğü dönemleri arasında en yüksek maç başına puan ortalaması 2,34 ile Olympiakos'taki 2010-2012 döneminde geldi. İspanyol teknik adamın ikinci en yüksek ortalaması ise Barcelona'da kaydettiği 2,23 oldu.
Valverde, Olympiakos'taki ilk döneminde 2,17, Valencia'da 1,83 maç başına puan ortalaması yakaladı. Athletic Bilbao'daki üç ayrı döneminde ise sırasıyla 1,46, 1,64 ve 1,62 ortalamaları elde etti.
Deneyimli çalıştırıcının Espanyol'daki maç başına puan ortalaması 1,40, Villarreal'deki ortalaması ise 1,44 olarak kayıtlara geçti. Böylece Valverde'nin kariyerindeki en yüksek maç başına puan performansı Olympiakos'ta, ikinci sıradaki performansı ise Barcelona'da gerçekleşti.
VALVERDE'NİN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
Valverde'nin A takım teknik direktörlüğündeki dönemleri, resmi maç sayıları ve maç başına puan ortalamaları şöyle:
|Dönem
|Takım
|Resmi maç
|Maç başına puan
|2003-2005
|Athletic Bilbao
|93
|1,46
|2006-2008
|Espanyol
|99
|1,40
|2008-2009
|Olympiakos
|47
|2,17
|2009-2010
|Villarreal
|32
|1,44
|2010-2012
|Olympiakos
|80
|2,34
|2012-2013
|Valencia
|30
|1,83
|2013-2017
|Athletic Bilbao
|213
|1,64
|2017-2020
|Barcelona
|145
|2,23
|2022-2026
|Athletic Bilbao
|198
|1,62
Bu dönemler toplandığında Valverde'nin A takım teknik direktörlüğünde 937 resmi maçlık kariyer kaydı ortaya çıkıyor. Athletic Bilbao'daki üç ayrı A takım dönemi ise toplam 504 resmi maça ulaşıyor.
Valverde, 504 resmi karşılaşmayla Athletic Bilbao tarihinin en fazla resmi maç yöneten teknik direktörü konumunda bulunuyor.
OLYMPIAKOS'TA 5 KUPALIK DÖNEM
Valverde'nin İspanya dışındaki teknik direktörlük kariyerinin merkezi Olympiakos oldu. İlk olarak 2008-2009 sezonunda Yunan ekibini çalıştıran İspanyol teknik adam, Villarreal döneminin ardından 2010 yılında yeniden Olympiakos'un başına geçti.
Olympiakos ile 3 Yunanistan Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Yunanistan Kupası kazanan Valverde, Yunan ekibinde toplam 5 kupa elde etti. 2010-2012 arasındaki ikinci Olympiakos döneminde yakaladığı 2,34 maç başına puan ortalaması, A takım teknik direktörlüğü dönemleri içerisindeki en yüksek oran oldu.
BARCELONA İLE 4 KUPA KAZANDI
Valverde'nin kariyerindeki en önemli duraklardan biri Barcelona oldu. 1 Temmuz 2017'de göreve başlayan deneyimli teknik direktör, Barcelona'nın başında 145 resmi karşılaşmaya çıktı ve maç başına 2,23 puan ortalaması yakaladı.
Barcelona ile 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste 2 kez LaLiga şampiyonluğu yaşayan Valverde, 2017-2018 sezonunda İspanya Kupası'nı da kazandı. İspanyol teknik adam ayrıca 2018'de İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürdü.
Böylece Valverde, Barcelona teknik direktörü olarak toplam 4 kupa kazandı. İspanyol çalıştırıcının kulüpteki görevi 13 Ocak 2020'de sona erdi.
ATHLETIC BILBAO İLE ÜÇ AYRI DÖNEM VE 2 KUPA
Ernesto Valverde'nin teknik direktörlük kariyerinde en fazla maç yönettiği kulüp Athletic Bilbao oldu. İlk olarak 2003-2005 arasında A takımı çalıştıran Valverde, 2013 yılında yeniden göreve geldi ve bu kez dört sezon boyunca takımın başında kaldı.
İkinci Athletic Bilbao döneminde 2015 İspanya Süper Kupası'nı kazanan Valverde, kulübün uzun süren kupa hasretlerinden birinin sona ermesinde önemli rol oynadı.
İspanyol teknik adam 2022'de üçüncü kez Athletic Bilbao'nun başına geçti. Bu döneminde 198 resmi karşılaşmada görev yapan Valverde, 2023-2024 sezonunda İspanya Kupası'nı kazandı. Böylece Athletic Bilbao teknik direktörü olarak elde ettiği kupa sayısını 2'ye çıkardı.
Valverde, 2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından Athletic Bilbao'dan ayrıldı. İspanyol teknik adamın kulübün başındaki son resmi karşılaşması 23 Mayıs 2026'da Real Madrid'e karşı oynandı.
Üç farklı dönemde toplam 504 resmi maç yöneten Valverde, Athletic Bilbao tarihinin en fazla resmi maçta görev yapan teknik direktörü oldu.
ERNESTO VALVERDE KAÇ KUPA KAZANDI?
Ernesto Valverde, teknik direktörlük kariyerinde toplam 11 büyük kupa kazandı. İspanyol çalıştırıcının başarıları arasında 2 LaLiga şampiyonluğu, 2 İspanya Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 3 Yunanistan Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Yunanistan Kupası bulunuyor.
Kulüplere göre değerlendirildiğinde Valverde, Olympiakos ile 5, Barcelona ile 4 ve Athletic Bilbao ile 2 kupa kazandı.
Valverde ayrıca Olympiakos döneminde Yunanistan'da bireysel teknik direktörlük ödüllerine layık görüldü. Kariyerinde Espanyol ile 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası finaline de yükseldi.
Ernesto Valverde, teknik direktörlük kariyerinde toplam 11 kupa kazandı. İspanyol çalıştırıcı, kariyerindeki en fazla kupayı Yunanistan'da elde ederken Olympiakos ile 3 Yunanistan Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Yunanistan Kupası olmak üzere toplam 5 kez kupa sevinci yaşadı.
Valverde'nin İspanya'daki başarıları da dikkat çekti. Barcelona'nın başında 2 LaLiga, 1 İspanya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazanan deneyimli teknik adam, Katalan ekibiyle toplam 4 kupa elde etti.
Athletic Bilbao ile de 1 İspanya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazanan Valverde, Bask ekibinde 2 kez kupa kaldırdı.
Böylece Ernesto Valverde'nin teknik direktörlük kariyerindeki kupa dağılımı 3 Yunanistan Süper Lig, 2 Yunanistan Kupası, 2 LaLiga, 2 İspanya Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplam 11 kupa olarak kayıtlara geçti.
ERNESTO VALVERDE'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDEKİ KUPALAR
|Başarı
|Sayı
|LaLiga
|2
|İspanya Kupası
|2
|İspanya Süper Kupası
|2
|Yunanistan Süper Lig
|3
|Yunanistan Kupası
|2
|Toplam
|11
FUTBOLCU OLARAK DA 2 KUPA KAZANDI
Valverde, teknik direktörlük kariyerindeki 11 kupanın yanı sıra futbolcu olarak da Barcelona ile 2 kupa kazandı. İspanyol futbol adamı, 1988-1989 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı ve 1989-1990 sezonunda İspanya Kupası'nı kaldırdı.
Böylece Valverde'nin futbolcu ve teknik direktör olarak kazandığı büyük takım kupalarının toplamı 13'e ulaştı.
VALVERDE'NİN SON DURUMU
Athletic Bilbao'daki üçüncü teknik direktörlük dönemine 2022 yılında başlayan Ernesto Valverde, dört sezonluk sürecin ardından 2025-2026 sezonu sonunda kulüpten ayrıldı. Athletic Bilbao'nun başındaki son resmi karşılaşmasına 23 Mayıs 2026'da çıkan İspanyol teknik adam, bu dönemden sonra yeni bir takımın başına geçmedi.