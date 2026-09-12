Trabzonspor yönetiminin yeni teknik direktör arayışlarında yabancı isimleri de değerlendirmesiyle birlikte Avrupa futbolunda tanınan birçok teknik adam bordo-mavililerle anılmaya başladı.

Trabzonspor, Fatih Tekke ile 1 Eylül 2026'da karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bordo-mavililerde takımın başına Hüseyin Çimşir geçerken, yönetim yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdürüyor.

2026-2027 sezonuna yıldız transferleriyle giren Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğu için çalışmalar sürüyor. Yönetimin yeni teknik direktör konusunda farklı alternatifleri değerlendirdiği ifade edilirken, gündeme gelen isimlerden biri Ernesto Valverde oldu.

Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından Hüseyin Çimşir yönetiminde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor 'da yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Bordo-mavililerin değerlendirdiği isimler arasında deneyimli İspanyol teknik direktör Ernesto Valverde'nin de bulunduğu öne sürüldü.

9 Şubat 1964'te İspanya'nın Viandar de la Vera kentinde dünyaya gelen Ernesto Valverde Tejedor, 62 yaşında. UEFA Pro lisansına sahip deneyimli teknik adam, son olarak Athletic Bilbao'yu çalıştırdı.

İspanyol futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Ernesto Valverde, hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde önemli kulüplerde görev yaptı. Barcelona, Athletic Bilbao, Olympiakos, Espanyol, Villarreal ve Valencia'yı çalıştıran Valverde, teknik direktörlük kariyerinde 11 kupa kazandı. İspanyol çalıştırıcı özellikle Barcelona ile elde ettiği LaLiga şampiyonlukları, Olympiakos'taki başarılı dönemleri ve Athletic Bilbao ile kurduğu uzun soluklu bağla öne çıktı.

Trabzonspor'un değerlendirdiği teknik direktörler arasında Ernesto Valverde'nin de bulunduğu öne sürüldü. Deneyimli çalıştırıcı son olarak Athletic Bilbao'da görev yaptı ve 2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından İspanyol kulübünden ayrıldı.

Ernesto Valverde, teknik direktörlük kariyerinde Barcelona, Athletic Bilbao ve Olympiakos gibi önemli kulüplerde görev yaptı.

Trabzonspor'un teknik direktör adayları arasında yer aldığı öne sürülen Ernesto Valverde, son olarak Athletic Bilbao'yu çalıştırdı.

ERNESTO VALVERDE KİMDİR?

Ernesto Valverde, futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe geçen ve teknik direktörlük kariyerinin büyük bölümünü İspanya'da sürdüren bir futbol adamı. Athletic Bilbao ile farklı dönemlerde çalışan Valverde, kariyerinde Barcelona'nın yanı sıra Espanyol, Villarreal ve Valencia'nın da başında yer aldı. İspanya dışındaki en önemli teknik direktörlük deneyimini ise iki ayrı dönemde görev yaptığı Olympiakos'ta yaşadı.

Valverde'nin teknik direktörlük geçmişinde Athletic Bilbao'nun özel bir yeri bulunuyor. İspanyol çalıştırıcı, kulübün altyapısında farklı yaş gruplarında görev yaptıktan ve A takımda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra üç farklı dönemde Athletic Bilbao A takımının teknik direktörlüğünü üstlendi.