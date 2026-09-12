Fransa-Türkiye voleybol maçı CANLI SKOR
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa ile karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşmasında Almanya'ya 3-1 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi karşısında turnuvadaki ilk galibiyetini almak amacında. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanan Fransa-Türkiye karşılaşması, TSİ 17.00'den itibaren TRT Spor ve tabii'den yayınlanıyor.
CANLI TAKİP
1. SET | Fransa - Türkiye: 25-19 (1-0)
2. SET | Fransa - Türkiye: 25-20 (2-0)
3. SET | Fransa - Türkiye: 0-1
İLK SET FRANSA'NIN: 25-19
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Fransa karşısında ilk seti 25-19 kaybetti. Fransa mücadelede 1-0 öne geçti.
27 dakika süren ilk sette iki takım da hücumda yüzde 48 başarı oranıyla oynadı. Ancak Fransa servis performansı ve Türkiye'nin yaptığı hatalarla fark yarattı. Fransızlar 13 hücum, 2 servis ve 1 blok sayısı üretirken, millilerin hatalarından da 9 sayı kazandı. Türkiye ise 12 hücum ve 1 blok sayısı buldu, servisten doğrudan sayı çıkaramadı.
Filenin Efeleri'nde Adis Lagumdzija 8 sayıyla takımın açık ara en skorer ismi oldu. Milli voleybolcu 13 hücum girişiminde 8 sayı bularak yüzde 62 hücum yüzdesiyle oynadı.
Göksen Yüksel 2 sayı üretirken, Ahmet Tümer, Ahmet Samet Baltacı ve Efe Bayram 1'er sayılık katkı verdi. Baltacı'nın sayısı bloktan geldi.
Fransa'da Théo Faure 6 sayıyla setin en skorer ismi olurken, Mathis Henno ve Trévor Clévenot 3'er sayı kaydetti. François Huetz 2, Antoine Brizard ve Daniel Iyegbekedo ise 1'er sayı üretti.
Türkiye hücumda 25 denemede 12 sayı ile yüzde 48, Fransa ise 27 denemede 13 sayı ile yüzde 48 başarı oranı yakaladı. Serviste 2-0 üstünlük kuran Fransa, ilk seti 25-19 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.
FRANSA'YI MİLLETLER LİGİ'NDE 3-0 YENDİ
Milliler, Tokyo 2020 ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları şampiyonu Fransa ile bu yıl Milletler Ligi'nde de karşı karşıya geldi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, söz konusu mücadelede Fransa'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.
DÜNYA SIRALAMASINDA İKİ BASAMAK FARK VAR
Fransa dünya sıralamasında 8'inci basamakta yer alırken, Türkiye ise 10'uncu sırada bulunuyor.
Ay-yıldızlı ekip, dünya sıralamasında kendisinin iki basamak üzerinde bulunan rakibi karşısında Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini hedefliyor.
MİLLİLER ÜST ÜSTE ÜÇ GÜN SAHAYA ÇIKACAK
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı yoğun bir maç programı bekliyor. Milliler, Fransa karşılaşmasıyla birlikte üst üste üç gün sahaya çıkacak.
Türkiye, 12 Eylül'de Fransa ile karşılaştıktan sonra 13 Eylül'de İsviçre, 14 Eylül'de ise ev sahibi Romanya ile mücadele edecek.
Ay-yıldızlı ekip, D Grubu'ndaki son maçını 16 Eylül'de Letonya'ya karşı oynayacak.
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