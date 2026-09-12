Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanan Fransa-Türkiye karşılaşması, TSİ 17.00'den itibaren TRT Spor ve tabii'den yayınlanıyor.

Türkiye, dünya sıralamasının 8'inci basamağındaki Fransa'yı bu yıl Milletler Ligi'nde 3-0 mağlup etmişti.

İLK SET FRANSA'NIN: 25-19

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Fransa karşısında ilk seti 25-19 kaybetti. Fransa mücadelede 1-0 öne geçti.

27 dakika süren ilk sette iki takım da hücumda yüzde 48 başarı oranıyla oynadı. Ancak Fransa servis performansı ve Türkiye'nin yaptığı hatalarla fark yarattı. Fransızlar 13 hücum, 2 servis ve 1 blok sayısı üretirken, millilerin hatalarından da 9 sayı kazandı. Türkiye ise 12 hücum ve 1 blok sayısı buldu, servisten doğrudan sayı çıkaramadı.

Filenin Efeleri'nde Adis Lagumdzija 8 sayıyla takımın açık ara en skorer ismi oldu. Milli voleybolcu 13 hücum girişiminde 8 sayı bularak yüzde 62 hücum yüzdesiyle oynadı.

Göksen Yüksel 2 sayı üretirken, Ahmet Tümer, Ahmet Samet Baltacı ve Efe Bayram 1'er sayılık katkı verdi. Baltacı'nın sayısı bloktan geldi.

Fransa'da Théo Faure 6 sayıyla setin en skorer ismi olurken, Mathis Henno ve Trévor Clévenot 3'er sayı kaydetti. François Huetz 2, Antoine Brizard ve Daniel Iyegbekedo ise 1'er sayı üretti.

Türkiye hücumda 25 denemede 12 sayı ile yüzde 48, Fransa ise 27 denemede 13 sayı ile yüzde 48 başarı oranı yakaladı. Serviste 2-0 üstünlük kuran Fransa, ilk seti 25-19 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.