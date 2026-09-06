Türkiye ilk seti kaybetti TÜRKİYE KUPAYI EVİNDE KALDIRMAK İSTİYOR Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atmanın peşinde. Türkiye, 2023 yılında oynanan finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmuştu. Ay-yıldızlı ekip İtalya'yı da mağlup ederse üst üste ikinci, toplamda ise ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde edecek. Türkiye ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda üst üste beşinci turnuvayı madalyayla tamamlamayı garantiledi. Bu seri 2017'de kazanılan bronz madalyayla başladı.

Filenin Sultanları 2. sette skor tabelasını eşitledi İTALYA DÖRDÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE İtalya ise Avrupa Şampiyonası tarihinde altıncı kez final oynayacak. İtalyanlar daha önce 2007, 2009 ve 2021 yıllarında Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Türkiye karşısında dördüncü kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak. Julio Velasco yönetimindeki İtalya, son yıllarda uluslararası voleybolun en önemli başarılarına imza atan takımlar arasında bulunuyor. İtalya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ve 2025 Dünya Şampiyonası'nın son şampiyonu unvanıyla İstanbul'daki finale çıkacak. Türkiye ise bu yaz 2026 FIVB Milletler Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Avrupa Şampiyonası öncesinde bir başka büyük kupayı kazanmıştı.