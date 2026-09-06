Filenin Sultanları şampiyonluk için parkede! İtalya - Türkiye CANLI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor. Son Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları, İtalya'yı mağlup etmesi halinde üst üste ikinci kez kupayı kaldıracak ve Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde edecek.
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon belli oluyor. Turnuvaya son Avrupa şampiyonu unvanıyla başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde İtalya ile kozlarını paylaşıyor.
İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı Türkiye-İtalya finali, saat 19.00'da başladı. Şampiyonluk mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
SETLERE GÖRE SKORLAR (Sayfayı yenilemek için tıklayın)
1. SET | İTALYA - TÜRKİYE: 25-16 (1-0)
2. SET | İTALYA - TÜRKİYE: 22-25 (1-1)
3. SET | İTALYA - TÜRKİYE: 25-12 (2-1)
4. SET | İTALYA - TÜRKİYE:
İLK SET İTALYANLARIN
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında ilk seti 25-16 kaybetti.
İtalya, ilk sette özellikle servis ve blok performansıyla fark yarattı. Rakibimiz set boyunca 13 hücum sayısı, 4 blok ve 4 servis sayısı bulurken, Türkiye 10 hücum ve 2 blok sayısıyla oynadı. İki takım da rakip hatalarından 4'er sayı kazandı.
İtalya adına Paola Egonu 7 sayıyla ilk setin en skorer oyuncusu oldu. Ekaterina Antropova 5 sayı üretirken, Antropova bu bölümde 3 servis sayısıyla öne çıktı. Myriam Sylla ve Sarah Fahr ise 3'er sayılık katkı verdi.
Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas 6 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Zehra Güneş 3, Hande Baladın 2, Elif Şahin ise 1 sayı kaydetti. Vargas'ın 6 sayısının 5'i hücumdan, 1'i bloktan geldi.
Hücumda İtalya yüzde 46, Türkiye ise yüzde 31 başarı oranıyla oynadı. İlk seti 25-16 kazanan İtalya, finalde 1-0 öne geçti.
SKOR EŞİTLENDİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında ikinci seti 25-22 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.
İtalya'nın 8-5 üstünlüğüyle geçilen ilk bölümün ardından Filenin Sultanları oyuna ortak oldu. İtalya ikinci teknik bölümde 16-15 önde olsa da ay-yıldızlılar setin son bölümünde üstünlüğü ele geçirdi. Türkiye 21-20 öne geçtiği bölümün ardından avantajını korudu ve 29 dakika süren seti 25-22 kazandı.
Türkiye ikinci sette hücumdaki etkili performansıyla öne çıktı. Filenin Sultanları 17 hücum, 2 blok ve 1 servis sayısı üretirken, rakip hatalarından 5 sayı buldu. İtalya ise 11 hücum, 4 blok ve 2 servis sayısı kaydetti.
Ay-yıldızlılarda Melissa Vargas 9 sayıyla setin en skorer ismi oldu. Vargas, 17 hücumda 9 sayı bularak yüzde 53 hücum yüzdesiyle oynadı. Zehra Güneş 4 sayı üretirken bunların 2'sini hücumdan, 2'sini bloktan aldı. Derya Cebecioğlu 3, Hande Baladın 2, Elif Şahin ve Eda Erdem ise 1'er sayı kaydetti. Eda'nın sayısı servisten geldi.
İtalya'da Paola Egonu 7 sayıyla öne çıkarken, Ekaterina Antropova 4, Sarah Fahr 3 sayı üretti. Egonu'nun 7 sayısının 5'i hücumdan, 2'si servisten gelirken, Fahr 3 sayısının tamamını bloktan buldu.
Türkiye hücumda yüzde 47, İtalya ise yüzde 29 başarı oranıyla oynadı. İkinci seti 25-22 kazanan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası finalinde setlerde durumu 1-1'e getirdi.
TÜRKİYE KUPAYI EVİNDE KALDIRMAK İSTİYOR
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atmanın peşinde.
Türkiye, 2023 yılında oynanan finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmuştu. Ay-yıldızlı ekip İtalya'yı da mağlup ederse üst üste ikinci, toplamda ise ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde edecek.
Türkiye ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda üst üste beşinci turnuvayı madalyayla tamamlamayı garantiledi. Bu seri 2017'de kazanılan bronz madalyayla başladı.
İTALYA DÖRDÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE
İtalya ise Avrupa Şampiyonası tarihinde altıncı kez final oynayacak.
İtalyanlar daha önce 2007, 2009 ve 2021 yıllarında Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Türkiye karşısında dördüncü kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak.
Julio Velasco yönetimindeki İtalya, son yıllarda uluslararası voleybolun en önemli başarılarına imza atan takımlar arasında bulunuyor. İtalya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ve 2025 Dünya Şampiyonası'nın son şampiyonu unvanıyla İstanbul'daki finale çıkacak.
Türkiye ise bu yaz 2026 FIVB Milletler Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Avrupa Şampiyonası öncesinde bir başka büyük kupayı kazanmıştı.
ŞAMPİYONA LOS ANGELES 2028 BİLETİ
Türkiye-İtalya finalinin önemi yalnızca Avrupa şampiyonluğu kupasıyla sınırlı değil.
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı kazanan takım, aynı zamanda Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılım hakkı elde edecek. Böylece Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki finalde hem Avrupa'nın zirvesi hem de olimpiyat bileti sahibini bulacak.
TÜRKİYE FİNALE NASIL GELDİ?
A Grubu'nda mücadele eden Filenin Sultanları, turnuvaya Letonya karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle başladı.
Türkiye daha sonra Slovenya'yı 3-1, Macaristan'ı 3-0 ve Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Grup aşamasındaki tek yenilgisini Polonya karşısında 3-2 ile yaşayan ay-yıldızlılar, grubunu ikinci sırada tamamladı.
Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 geçen Türkiye, çeyrek finalde Almanya'yı bir kez daha 3-1 mağlup etti. Yarı finalde ise Sırbistan karşısında 3-0'lık net bir galibiyet alan Filenin Sultanları final biletini kaptı.