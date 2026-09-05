Türkiye servis, blok ve manşet kalitesiyle finale yükseldi

HANDE'DEN 2 ACE, ELİF'TEN YÜZDE 80

Hande Baladın karşılaşmayı 6 sayıyla tamamlarken bunların 3'ünü hücumdan, 2'sini servisten ve 1'ini bloktan kazandırdı.

Elif Şahin ise 5 hücumun 4'ünü sayıya çevirerek yüzde 80'lik hücum yüzdesine ulaştı. Elif, 1 ace ile birlikte takımına toplam 5 sayı kazandırdı.

İlkin Aydın da 2 hücum sayısı, 2 blok ve 1 ace ile 5 sayılık katkı sağladı. İlkin ayrıca 17 servis karşılamada yüzde 71 pozitif karşılama oranıyla savunmada öne çıkan isimlerden biri oldu.

FİNALİN ŞİFRESİ: SERVİS, BLOK VE MANŞET

Sırbistan'a üç sette de üstünlük kuran Filenin Sultanları, özellikle servis baskısı ve blok performansıyla rakibinin hücum düzenini zorladı. Hücumda daha az girişim yapmasına rağmen Sırbistan'dan daha fazla sayı üreten Türkiye, karşılama yüzdelerinde de belirgin fark yakaladı.

Ay-yıldızlılar, 3-0'lık galibiyetin ardından Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk maçına yükseldi.