Filenin Sultanları finali rakamlarla aldı! Vargas damgası
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a karşı parkede olduğu kadar istatistiklerde de üstünlük kurdu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 15 bin 824 kişinin takip ettiği mücadeleyi 3-0 kazanan Filenin Sultanları; servis, blok, hücum ve manşet performansıyla rakibine fark yarattı. Gecenin en skorer ismi ise 18 sayıyla Melissa Vargas oldu.
Filenin Sultanları, Sırbistan karşısında ilk seti 25-20 kazanarak mücadeleye iyi başladı. İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren milliler, 25-19'luk skorla durumu 2-0'a getirdi.
Türkiye, üçüncü seti de 25-20 kazanarak karşılaşmayı 3-0 tamamladı. Toplam 86 dakika süren yarı finalde setler 25, 34 ve 27 dakika oynanırken toplam sayı üstünlüğü 75-59 ile millilerimizin oldu.
SERVİSTE 6-0, BLOKTA 10-7
Türkiye'nin Sırbistan karşısındaki en önemli farklarından biri servis çizgisinde ortaya çıktı. Filenin Sultanları maç boyunca 6 ace bulurken Sırbistan doğrudan servis sayısı üretemedi.
Blok performansında da üstün olan ay-yıldızlılar rakibine 10-7 üstünlük sağladı. Türkiye 7 servis hatası yaparken Sırbistan'ın bu alandaki hata sayısı 11 oldu.
HÜCUMDA DA TÜRKİYE ÜSTÜN
Millilerimiz 91 hücumun 40'ını sayıya çevirerek yüzde 44'lük hücum yüzdesine ulaştı. Sırbistan ise 99 hücumda 38 sayı üretti ve yüzde 38'de kaldı.
Servis karşılamada da fark Türkiye lehine oluştu. Filenin Sultanları yüzde 56 pozitif, yüzde 36 mükemmel karşılama oranı yakalarken Sırbistan yüzde 35 pozitif ve yüzde 11 mükemmel karşılamada kaldı.
VARGAS'TAN 18 SAYILIK GÖSTERİ
Melissa Vargas, Sırbistan karşısındaki yarı finalin en skorer oyuncusu oldu. Milli yıldız 33 hücumda 15 sayı üretirken yüzde 45 hücum yüzdesi yakaladı.
Vargas, hücum sayılarının yanı sıra 2 blok ve 1 ace ile toplam 18 sayıya ulaştı. Sırbistan'ın en skorer ismi Tijana Boskovic ise karşılaşmayı 14 sayıyla tamamladı.
EDA VE ZEHRA'DAN 11'ER SAYI
Türkiye'nin orta oyuncuları da galibiyette büyük pay sahibi oldu. Eda Erdem 16 hücumda 9 sayı bulurken 2 blokla birlikte karşılaşmayı 11 sayıyla tamamladı. Eda'nın hücum yüzdesi yüzde 56 oldu.
Zehra Güneş de 11 sayılık katkı verdi. Zehra, 12 hücumda 7 sayı üretirken yüzde 58 hücum yüzdesi yakaladı. Milli oyuncu ayrıca 3 blok ve 1 ace ile Sırbistan'ın oyun düzenini bozdu.
HANDE'DEN 2 ACE, ELİF'TEN YÜZDE 80
Hande Baladın karşılaşmayı 6 sayıyla tamamlarken bunların 3'ünü hücumdan, 2'sini servisten ve 1'ini bloktan kazandırdı.
Elif Şahin ise 5 hücumun 4'ünü sayıya çevirerek yüzde 80'lik hücum yüzdesine ulaştı. Elif, 1 ace ile birlikte takımına toplam 5 sayı kazandırdı.
İlkin Aydın da 2 hücum sayısı, 2 blok ve 1 ace ile 5 sayılık katkı sağladı. İlkin ayrıca 17 servis karşılamada yüzde 71 pozitif karşılama oranıyla savunmada öne çıkan isimlerden biri oldu.
FİNALİN ŞİFRESİ: SERVİS, BLOK VE MANŞET
Sırbistan'a üç sette de üstünlük kuran Filenin Sultanları, özellikle servis baskısı ve blok performansıyla rakibinin hücum düzenini zorladı. Hücumda daha az girişim yapmasına rağmen Sırbistan'dan daha fazla sayı üreten Türkiye, karşılama yüzdelerinde de belirgin fark yakaladı.
Ay-yıldızlılar, 3-0'lık galibiyetin ardından Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk maçına yükseldi.
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