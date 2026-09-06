Gençlerbirliği sezona Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup ederek başladı. Başkent ekibi, ikinci haftada deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerken üçüncü haftada Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Metin Diyadin yönetimindeki Gençlerbirliği, ilk 3 haftada topladığı 7 puanla 4. haftaya ikinci sırada girdi.

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75. RANDEVU

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 75. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında daha önce oynanan 74 lig maçının 41'ini Trabzonspor, 14'ünü Gençlerbirliği kazandı. 19 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda 140 gol atarken kalesinde 74 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLARDA ÜSTÜN

Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni sahasında daha önce 37 kez konuk etti. Karadeniz ekibi bu maçların 25'ini kazanırken 7 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Gençlerbirliği ise Trabzon'da 5 kez galibiyet elde etti.