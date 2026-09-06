Trabzonspor'un transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Franculino Dju ve Ali Habeşoğlu da Gençlerbirliği karşılaşmasının maç kadrosuna dahil edildi. İki yeni transfer, 21 kişilik kadroda yer alarak mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Bordo-mavililerde Batagov, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi, Noah Saviolo ve Folcarelli sakatlıkları nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemedi. Mendy ile Bouchouari ise yabancı kontenjanı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Paul Onuachu 2 gol attıktan sonra sakatlandı

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Ferencvaros ve Başakşehir karşılaşmalarında olduğu gibi Gençlerbirliği maçına da yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar stadın büyük bölümünü doldurarak takımlarına destek verirken az sayıda Gençlerbirliği taraftarı da misafir tribününde yer aldı.

ONUACHU 2 GOL ATTI, SAKATLANDI

Gençlerbirliği karşısında 5. ve 22. dakikalarda fileleri havalandıran Paul Onuachu, attığı gollerin ardından sakatlık yaşadı. Nijeryalı forvet bir süre daha oyuna devam etmeyi denedi ancak mücadeleyi sürdüremedi ve kenara gelmek zorunda kaldı.

DJU 43. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Trabzonspor'da sakatlanan Onuachu'nun yerine 43. dakikada yeni transfer Franculino Dju oyuna dahil oldu. Böylece Dju, Gençlerbirliği karşılaşmasında bordo-mavili formayla sahaya çıkan isimlerden biri oldu.