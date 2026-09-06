Karadeniz'de fırtına koptu! Trabzonspor Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-0 yendi
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Fırtına rakibini Paul Onuachu (2), Muhammed Salah, Ernest Muçi ve Franculino Dju'nun golleriyle 5-0 yendi ve haftayı 3 puanla kapattı. Onuachu yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı. İşte yaşananlar...
Süper Lig'de fırtına koptu. Trabzonspor evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni 5-0 yendi. Goller Paul Onuachu (2), Muhammed Salah, Ernest Muçi ve Franculino Dju'dan geldi. Salah ayrıca bir asist yaparak karşılaşmaya damga vurdu. Onuachu da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Trabzonspor gelecek hafta Konyaspor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
5' GOL | Trabzonspor 1-0 öne geçti
Trabzonspor, Paul Onuachu'nun golüyle öne geçti. Aral Şimşir'in sol taraftan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Onuachu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
12' Trabzonspor penaltı kazandı
Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu'nun ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda hakem Çağdaş Altay VAR'a gitti. Pozisyonu izleyen Altay, penaltı noktasını gösterdi.
14' GOL | Trabzonspor 2-0 öne geçti
Beyaz noktanın başına geçen Muhammed Salah, yaptığı vuruşta topu kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelerle buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.
22' GOL | Trabzonspor 3-0 öne geçti
Trabzonspor, Onuachu'nun golüyle farkı üçe çıkardı. Pina'nın sağ taraftan ceza sahası içine yerden gönderdiği topu iyi takip eden Nijeryalı golcü, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi.
28' Muçi gole yaklaştı
Trabzonspor bir kez daha etkili geldi. Aral Şimşir'in ceza sahası içinde yaptığı topuk pasında Ernest Muçi yerden vuruşunu yaptı. Kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.
33' Aral Şimşir direğe takıldı
Trabzonspor farkı artırmaya yaklaştı. Ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrılan Aral Şimşir vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
45' Dju karşı karşıya kaçırdı
Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'ın uzun pasında Franculino Dju kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dju'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'tan döndü.
45' İlk yarı sonucu | Trabzonspor 3-0 Gençlerbirliği
Trabzonspor ilk yarıyı Paul Onuachu (2) ve Muhammed Salah'ın golleriyle 3-0 önde kapattı.
OZAN TUFAN BU SEZON İLK KEZ 11'DE
Hüseyin Çimşir, orta sahada tercihini Ozan Tufan'dan yana kullandı. Süper Lig'in ilk 3 haftasında toplam 40 dakika forma giyen deneyimli futbolcu, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte bu sezon ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.
Pina ise ilk haftada oynanan Kasımpaşa karşılaşmasının ardından yeniden ilk 11'e döndü.
YENİ TRANSFERLER KADRODA
Trabzonspor'un transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Franculino Dju ve Ali Habeşoğlu da Gençlerbirliği karşılaşmasının maç kadrosuna dahil edildi. İki yeni transfer, 21 kişilik kadroda yer alarak mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
Dju sakatlanan Onuachu'nun yerine 44. dakikada oyuna girdi.
5 FUTBOLCU FORMA GİYEMEDİ
Bordo-mavililerde Batagov, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi, Noah Saviolo ve Folcarelli sakatlıkları nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemedi. Mendy ile Bouchouari ise yabancı kontenjanı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Trabzonsporlu taraftarlar, Ferencvaros ve Başakşehir karşılaşmalarında olduğu gibi Gençlerbirliği maçına da yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar stadın büyük bölümünü doldurarak takımlarına destek verirken az sayıda Gençlerbirliği taraftarı da misafir tribününde yer aldı.
ONUACHU 2 GOL ATTI, SAKATLANDI
Gençlerbirliği karşısında 5. ve 22. dakikalarda fileleri havalandıran Paul Onuachu, attığı gollerin ardından sakatlık yaşadı. Nijeryalı forvet bir süre daha oyuna devam etmeyi denedi ancak mücadeleyi sürdüremedi ve kenara gelmek zorunda kaldı.
DJU 43. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Trabzonspor'da sakatlanan Onuachu'nun yerine 43. dakikada yeni transfer Franculino Dju oyuna dahil oldu. Böylece Dju, Gençlerbirliği karşılaşmasında bordo-mavili formayla sahaya çıkan isimlerden biri oldu.
SALAH TRABZON'U SEVDİ
Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah, ligde iç sahada oynanan karşılaşmalardaki performansıyla dikkat çekti. Başakşehir maçında 2 gol atan yıldız futbolcu, Gençlerbirliği karşılaşmasını da boş geçmedi.
Salah, Paul Onuachu'nun penaltı atışını kendisine bırakmasının ardından beyaz noktadan ağları havalandırdı. Muhammed Salah böylece Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk iki iç saha maçında 3 gole ulaştı.
Trabzonspor'da hoca adaylarında favori belirlendi!
Ertuğrul Doğan'dan hakem çıkışı!