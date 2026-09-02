Anderson Talisca Fenerbahçe'den ayrıldı! Sözleşme feshi açıklandı
Fenerbahçe’de geleceği merak edilen Anderson Talisca için karar verildi. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın sözleşmesinin feshedildiğini duyurarak yolların ayrıldığını açıkladı. Sambacı maestronun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu haline gelen Talisca'nın son durumu belli oldu. Futbolcu kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Jazira'da sürdürecek.Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Anderson Talisca Al-Jazira ile anlaştı
RESMEN AÇIKLANDI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Talisca ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmenin feshedildiği duyuruldu.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talisca'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
44 GOLÜ VAR
Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra sarı-lacivertli formayı 75 kez terleten Brezilyalı futbolcu, rakip ağları tam 44 kez sarstı. Ayrıca 7 de asist yaparak tabelanın değişmesini sağladı. Bir kez Süper Kupa sevinci yaşadı.
AL-JAZIRA'YA TRANSFER OLABİLİR
A Spor'un haberine göre futbolcu yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Talisca'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde sağlık kontrollerinden geçeceği de aktarıldı.
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