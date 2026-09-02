Fenerbahçe'nin açıklamasında, "2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talisca'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Talisca ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmenin feshedildiği duyuruldu.

Anderson Talisca Fenerbahçe'de Süper Kupa kazandı

44 GOLÜ VAR

Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra sarı-lacivertli formayı 75 kez terleten Brezilyalı futbolcu, rakip ağları tam 44 kez sarstı. Ayrıca 7 de asist yaparak tabelanın değişmesini sağladı. Bir kez Süper Kupa sevinci yaşadı.