CANLI YAYIN
Geri

Anderson Talisca Fenerbahçe'den ayrıldı! Sözleşme feshi açıklandı

Fenerbahçe’de geleceği merak edilen Anderson Talisca için karar verildi. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın sözleşmesinin feshedildiğini duyurarak yolların ayrıldığını açıkladı. Sambacı maestronun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Anderson Talisca Fenerbahçe'den ayrıldı! Sözleşme feshi açıklandı

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu haline gelen Talisca'nın son durumu belli oldu. Futbolcu kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Jazira'da sürdürecek.

Video Oynatma İkonu Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Anderson Talisca Al-Jazira ile anlaştı

Anderson Talisca Fenerbahçe'den ayrıldıAnderson Talisca Fenerbahçe'den ayrıldı

RESMEN AÇIKLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Talisca ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmenin feshedildiği duyuruldu.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talisca'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Anderson Talisca Fenerbahçe'de Süper Kupa kazandıAnderson Talisca Fenerbahçe'de Süper Kupa kazandı

44 GOLÜ VAR

Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra sarı-lacivertli formayı 75 kez terleten Brezilyalı futbolcu, rakip ağları tam 44 kez sarstı. Ayrıca 7 de asist yaparak tabelanın değişmesini sağladı. Bir kez Süper Kupa sevinci yaşadı.

Anderson Talisca Fenerbahçe'de 44 gol attıAnderson Talisca Fenerbahçe'de 44 gol attı

AL-JAZIRA'YA TRANSFER OLABİLİR

A Spor'un haberine göre futbolcu yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Talisca'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde sağlık kontrollerinden geçeceği de aktarıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı gündemine aldı! Chemsdine Talbi hamlesiFenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı gündemine aldı! Chemsdine Talbi hamlesi
Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı gündemine aldı! Chemsdine Talbi hamlesi

Galatasaray'da El Chadaille Bitshiabu transferinin maliyeti belli oldu
SONRAKİ HABER

Bitshiabu transferinin maliyeti belli oldu

 Trabzonspor'da bir fesih daha! Denis Draguş da ayrıldı
ÖNCEKİ HABER

Trabzonspor'da Draguş da ayrıldı
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler