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Trabzonspor'da bir fesih daha! Denis Draguş da ayrıldı

Trabzonspor, yeni sezon kadrosunda düşünmediği Denis Draguş ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Romen futbolcuyla mevcut sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği duyuruldu.

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Trabzonspor'da bir fesih daha! Denis Draguş da ayrıldı

Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Denis Draguş arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Denis Draguş Trabzonspor'da beklentileri karşılayamadıDenis Draguş Trabzonspor'da beklentileri karşılayamadı

3 GOLÜ VAR

Böylece Denis Draguş'un kulüple olan sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla sona erdi. Romen futbolcu bordo-mavili formayla çıktığı 26 karşılaşmada 3 gol atıp 1 asist yaptı.

Trabzonspor'da kısa süre önce John Lundstram'ın sözleşmesi feshedilmişti.

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