Trabzonspor'da bir fesih daha! Denis Draguş da ayrıldı
Trabzonspor, yeni sezon kadrosunda düşünmediği Denis Draguş ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Romen futbolcuyla mevcut sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği duyuruldu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Denis Draguş arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
3 GOLÜ VAR
Böylece Denis Draguş'un kulüple olan sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla sona erdi. Romen futbolcu bordo-mavili formayla çıktığı 26 karşılaşmada 3 gol atıp 1 asist yaptı.
Trabzonspor'da kısa süre önce John Lundstram'ın sözleşmesi feshedilmişti.
Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor