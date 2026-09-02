Galatasaray'da El Chadaille Bitshiabu transferinin maliyeti belli oldu

Galatasaray, RB Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı El-Chadaille Bitshiabu'nun maliyetini duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu Kathibuyi-Ndenga Ngana'nın, kendisi ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile futbolcunun satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 2.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

Satın alma opsiyonu bedeli 28.000.000 Euro'dur. Satın alma opsiyonu, kulübümüzün talebine bağlıdır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.000.000 Euro sabit ücret ödenecektir." denildi.