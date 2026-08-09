Deniz Gül'e hırsızlık şoku! 250 bin euroluk eşyası çalındı
Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül, Portekiz’de büyük bir şok yaşadı. CNN Portugal'ın haberine göre genç oyuncunun evi, kendisi evde yokken soyuldu. Şüpheliler yaklaşık 250 bin euro değerinde saat ve mücevheri çaldı.
Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül, Portekiz'de büyük bir şok yaşadı. CNN Portugal'ın haberine göre genç oyuncunun evi pazar sabahı, kendisi evde bulunmadığı sırada soyuldu. Şüpheliler evden yaklaşık 250 bin euro değerinde saat ve mücevher çaldı. Olayın ardından Portekiz Polisi soruşturma başlattı.
250 BİN EUROLUK HIRSIZLIK
CNN Portugal'ın haberine göre şüpheliler, Deniz Gül'ün evde bulunmadığı saatlerde konuta girdi. Hırsızlar evdeki değerli eşyalara yönelirken yaklaşık 250 bin euro değerindeki saat ve mücevherleri alarak olay yerinden uzaklaştı.
DENİZ GÜL EVDE DEĞİLDİ
Hırsızlık sırasında milli futbolcunun evde bulunmaması olası bir yüzleşmenin de önüne geçti. Olayın ne şekilde gerçekleştiği ve şüphelilerin eve hangi yöntemle girdiği konusunda kaynak metinde ayrıntı yer almıyor.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Olayın yetkililere bildirilmesinin ardından Portekiz Polisi (PSP) soruşturma başlattı. Polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin kimliklerini tespit etmek ve çalınan eşyaların izine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.