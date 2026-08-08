Süper Lig'e transfer olan en büyük 20 futbolcu! Dünya yıldızları Türkiye'den geçti
Süper Lig, yıllar boyunca dünya futboluna damga vuran çok sayıda yıldızın adresi oldu. Roberto Carlos'tan Didier Drogba'ya, Samuel Eto'o'dan Wesley Sneijder ve Robin van Persie'ye kadar birçok dev isim Türkiye'de forma giydi. Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferiyle bu listeye yeni bir süperstar daha eklendi. Peki Süper Lig'e transfer olduğu dönemde kariyeri ve dünya çapındaki şöhretiyle öne çıkan en büyük futbolcular kimler? İşte Türkiye'ye geldikleri andaki kariyerleri baz alınarak hazırlanan 20 kişilik liste...
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