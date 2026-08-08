19. MAURO ICARDI – GALATASARAY

Icardi, Galatasaray'a ilk olarak kiralık geldiğinde henüz 29 yaşındaydı ve Avrupa'da çok önemli bir kariyere sahipti. Inter'de kaptanlık yapan Arjantinli santrfor, iki kez Serie A gol kralı oldu ve İtalya'da yılın futbolcusu seçilecek seviyeye ulaştı. Paris Saint-Germain'e büyük bir bonservis bedeliyle transfer olan Icardi; Neymar, Mbappe ve Messi gibi yıldızlarla aynı kadroda bulundu. Türkiye'ye geldiği yaş düşünüldüğünde Süper Lig tarihinin en değerli santrfor transferlerinden biriydi.