CANLI YAYIN
Geri

Süper Lig'e transfer olan en büyük 20 futbolcu! Dünya yıldızları Türkiye'den geçti

Süper Lig, yıllar boyunca dünya futboluna damga vuran çok sayıda yıldızın adresi oldu. Roberto Carlos'tan Didier Drogba'ya, Samuel Eto'o'dan Wesley Sneijder ve Robin van Persie'ye kadar birçok dev isim Türkiye'de forma giydi. Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferiyle bu listeye yeni bir süperstar daha eklendi. Peki Süper Lig'e transfer olduğu dönemde kariyeri ve dünya çapındaki şöhretiyle öne çıkan en büyük futbolcular kimler? İşte Türkiye'ye geldikleri andaki kariyerleri baz alınarak hazırlanan 20 kişilik liste...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Süper Lig’e İz Bırakan Dünya Yıldızları

Türk futbolunda bazı transferler yalnızca taraftarları değil, dünya futbol kamuoyunu da harekete geçirdi. Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Bayern Münih ve Inter gibi Avrupa devlerinde iz bırakan; Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda zirveye çıkan yıldızların yolu Süper Lig'den geçti. Liste hazırlanırken futbolcuların Türkiye'de gösterdikleri performanstan ziyade, Süper Lig'e imza attıkları tarihte sahip oldukları kariyer, uluslararası şöhret ve başarılar dikkate alındı. Bu nedenle Türkiye'ye geldikten sonra dünya yıldızına dönüşen isimler değerlendirmede avantaj elde etmedi. İşte Muhammed Salah'tan Roberto Carlos'a, Didier Drogba'dan Samuel Eto'o'ya Süper Lig'e transfer olan en büyük 20 futbolcu...

Balotelli’nin Adana Demirspor Macerası

20. MARIO BALOTELLI – ADANA DEMİRSPOR

Balotelli'nin Adana Demirspor'a transferi, kulübün o dönemki konumu düşünüldüğünde dünya çapında ses getiren sıra dışı bir hamleydi. Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan İtalyan santrfor, Manchester City'nin tarihi Premier Lig şampiyonluğunun da parçasıydı. Milan ve Liverpool gibi devlerin formasını giyen Balotelli, İtalya Milli Takımı ile EURO 2012 finaline çıktı. Adana Demirspor'a geldiğinde eski prime seviyesinde değildi ancak global tanınırlığı son derece yüksekti.

Icardi’nin Galatasaray’daki Değerli Transferi

19. MAURO ICARDI – GALATASARAY

Icardi, Galatasaray'a ilk olarak kiralık geldiğinde henüz 29 yaşındaydı ve Avrupa'da çok önemli bir kariyere sahipti. Inter'de kaptanlık yapan Arjantinli santrfor, iki kez Serie A gol kralı oldu ve İtalya'da yılın futbolcusu seçilecek seviyeye ulaştı. Paris Saint-Germain'e büyük bir bonservis bedeliyle transfer olan Icardi; Neymar, Mbappe ve Messi gibi yıldızlarla aynı kadroda bulundu. Türkiye'ye geldiği yaş düşünüldüğünde Süper Lig tarihinin en değerli santrfor transferlerinden biriydi.

Adebayor’un Başakşehir Yolculuğu

18. EMMANUEL ADEBAYOR – BAŞAKŞEHİR

Adebayor'un Başakşehir'e gelişi de döneminde önemli bir transferdi. Arsenal'deki performansıyla Avrupa'nın en önemli santrforları arasına giren Togolu futbolcu daha sonra Manchester City, Real Madrid ve Tottenham gibi kulüplerde oynadı. 2008 yılında Afrika'da Yılın Futbolcusu seçilmiş olması da Türkiye'ye gelmeden önce ulaştığı seviyeyi gösteriyordu.

Juan Mata: Galatasaray’da Bir Kariyer Zirvesi

17. JUAN MATA – GALATASARAY

Juan Mata, Galatasaray'a geldiğinde kazanılabilecek en büyük uluslararası kupaların neredeyse tamamını kaldırmış bir futbolcuydu. İspanya ile 2010 Dünya Kupası ve EURO 2012'yi kazandı. Chelsea ile Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşayan Mata, Manchester United'da da uzun yıllar forma giydi. Bu kupa koleksiyonuyla Galatasaray'a transfer olması onu Süper Lig'e gelmiş en kariyerli oyunculardan biri yaptı.

Nani’nin Fenerbahçe Yılları

16. NANI – FENERBAHÇE

Nani, Fenerbahçe'ye 2015 yılında Manchester United geçmişinin verdiği çok büyük bir uluslararası şöhretle geldi. Cristiano Ronaldo ile birlikte United forması giyen Portekizli kanat oyuncusu, İngiliz deviyle dört Premier Lig ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Sporting'deki başarılı sezonunun ardından 28 yaşında Fenerbahçe'ye gelmesi de transferin değerini artırıyordu.

Taffarel: Galatasaray’ın Efsane Kalecisi

15. CLAUDIO TAFFAREL – GALATASARAY

Taffarel'in Galatasaray'a transferindeki en büyük referansı Brezilya Milli Takımı'ydı. Efsane kaleci, Brezilya'nın 1994 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunun birinci kalecisiydi ve 1998 Dünya Kupası'nda da ülkesiyle finale çıktı. Galatasaray'a geldiğinde dünya futbolunun en tanınmış kalecilerinden biriydi. Türkiye'de kazandığı UEFA Kupası ise kariyerine daha sonra eklendi.

Dzeko’nun Fenerbahçe Transferi

14. EDIN DZEKO – FENERBAHÇE

Dzeko, Fenerbahçe'ye geldiğinde Avrupa'nın en istikrarlı santrforlarından biri olarak uzun yıllara yayılan dev bir kariyere sahipti. Wolfsburg ile Bundesliga, Manchester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Roma'nın önemli golcüleri arasına girdikten sonra Inter'e geçen Bosnalı yıldız, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinde de forma giydi ve hemen ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Mario Gomez: Beşiktaş’ta Yeniden Doğuş

13. MARIO GOMEZ – BEŞİKTAŞ

Mario Gomez, Beşiktaş'a geldiğinde Almanya'nın en önemli santrforlarından biri olarak tanınıyordu. Stuttgart ile Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Gomez, daha sonra Bayern Münih'e transfer oldu ve Alman deviyle Şampiyonlar Ligi dahil büyük başarılar elde etti. Fiorentina döneminin ardından Beşiktaş'a gelen yıldız santrfor, Türkiye'de yeniden kariyerinin en yüksek seviyelerinden birine ulaştı.

Guti’nin Beşiktaş Macerası

12. GUTI – BEŞİKTAŞ

Guti'nin Beşiktaş'a transferi Real Madrid ile özdeşleşmiş bir futbolcunun doğrudan Türkiye'ye gelmesi nedeniyle büyük yankı uyandırdı. İspanyol orta saha Real Madrid A takımında 15 sezona yakın süre forma giydi ve kulübüyle üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Zidane, Ronaldo, Figo, Raul ve Beckham gibi süperstarlarla aynı takımda oynayan Guti, Madrid'den ayrıldıktan sonra Beşiktaş'ı tercih etti.

Hagi: Galatasaray’da Bir Efsane

11. GHEORGHE HAGI – GALATASARAY

Hagi, Galatasaray'a geldiğinde Romanya futbolunun tartışmasız en büyük yıldızıydı. Real Madrid ve Barcelona formalarını giyen efsane 10 numara, özellikle 1994 Dünya Kupası'nda Romanya ile sergilediği performansla dünya çapında büyük ün kazanmıştı. Galatasaray'a 31 yaşında gelen Hagi'nin Türkiye kariyeri ise zaten başlı başına bir efsaneye dönüştü.

Pepe’nin Beşiktaş’ta Güçlü Savunması

10. PEPE – BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Pepe transferi, oyuncunun sahip olduğu CV düşünüldüğünde Süper Lig tarihinin en büyük savunmacı transferlerinden biriydi. Real Madrid'de yaklaşık 10 yıl forma giyen Portekizli stoper üç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Portekiz'in EURO 2016 şampiyonluğunda da çok önemli rol oynayan Pepe, Real Madrid'den ayrıldıktan hemen sonra Beşiktaş'a geldi.

Falcao: Galatasaray’da Yıldızlar Geçidi

9. RADAMEL FALCAO – GALATASARAY

Falcao, 2019'da Galatasaray'a geldiğinde kariyerinin zirve dönemini geride bırakmış olsa da dünya çapındaki yıldız statüsünü koruyordu. Porto ve Atletico Madrid formalarıyla Avrupa Ligi'ni kazanan Kolombiyalı santrfor, Atletico döneminde dünyanın en iyi santrforlarından biri olarak gösterildi. Monaco'da da önemli başarılar yaşayan Falcao'nun İstanbul'a gelişi büyük bir taraftar organizasyonuna dönüştü.

Anelka’nın Fenerbahçe’ye Olağanüstü Transferi

8. NICOLAS ANELKA – FENERBAHÇE

Anelka'nın Fenerbahçe'ye gelişi dönem şartları düşünüldüğünde olağanüstü bir transferdi. Fransız futbolcu henüz Türkiye'ye gelmeden Arsenal, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool ve Manchester City gibi dev kulüplerin formasını giymişti. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni de kazanan Anelka'nın 25 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olması, onu bu listenin en dikkat çekici isimlerinden biri yapıyor.

Mesut Özil: Fenerbahçe’de Dünya Gündemi

7. MESUT ÖZİL – FENERBAHÇE

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi yalnızca Türkiye'de değil dünya basınında da geniş yankı buldu. Real Madrid'de Cristiano Ronaldo ile birlikte oynayan Mesut, ardından Arsenal'in en önemli yıldızlarından biri oldu. Almanya ile 2014 Dünya Kupası'nı kazanan yıldız futbolcu, asist yeteneği ve oyun görüşüyle kendi jenerasyonunun en önemli 10 numaralarından biri olarak kabul ediliyordu.

Robin van Persie: Fenerbahçe’de Gol Krallığı

6. ROBIN VAN PERSIE – FENERBAHÇE

Robin van Persie, 2015'te Fenerbahçe'ye transfer edildiğinde Avrupa'nın en tanınmış santrforlarından biriydi. Arsenal'de kaptanlığa kadar yükselen Hollandalı, Manchester United'a transfer olduktan sonra takımının Premier Lig şampiyonluğunda başrol oynadı. İki kez Premier Lig gol kralı olan Van Persie aynı zamanda Hollanda Milli Takımı tarihinin en önemli golcülerinden biri olarak Türkiye'ye geldi.

Sneijder’in Galatasaray’daki Altın Yılları

5. WESLEY SNEIJDER – GALATASARAY

Galatasaray, Sneijder'i 2013 yılında Inter'den transfer ettiğinde Hollandalı yıldız henüz 28 yaşındaydı. Inter'in 2010'da kazandığı Şampiyonlar Ligi, Serie A ve İtalya Kupası üçlemesinin kilit oyuncularından olan Sneijder, aynı yıl Hollanda ile Dünya Kupası finaline çıktı. Real Madrid geçmişi de bulunan yıldız futbolcu, Türkiye'ye kariyerinin hâlâ üst düzey futbol oynayabilecek döneminde geldi.

Samuel Eto’o: Antalyaspor’un Tarihi Transferi

4. SAMUEL ETO'O – ANTALYASPOR

Antalyaspor'un 2015'te gerçekleştirdiği Samuel Eto'o transferi Süper Lig tarihinin en dikkat çekici hamlelerinden biriydi. Kamerunlu santrfor Barcelona formasıyla iki, Inter formasıyla bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Barcelona'da Ronaldinho ve Messi gibi isimlerle aynı takımda oynayan Eto'o, Inter'in 2010'daki tarihi üçlemesinin de önemli parçalarından biriydi. Antalyaspor'a geldiğinde Avrupa futbolunun en başarılı Afrikalı oyuncularından biri konumundaydı.

Didier Drogba: Galatasaray’da Efsaneleşen Yıldız

3. DIDIER DROGBA – GALATASARAY

Didier Drogba, Galatasaray'a geldiğinde Chelsea tarihinin en büyük futbolcularından biri statüsündeydi. Premier Lig'de şampiyonluklar ve gol krallıkları yaşayan Fildişi Sahilli santrfor, özellikle Chelsea'nin 2012 Şampiyonlar Ligi zaferindeki performansıyla efsaneleşti. Finalde Bayern Münih'e karşı hem beraberlik golünü atması hem de kupayı getiren penaltıyı kullanması kariyerinin simge anlarından biri oldu.

Roberto Carlos: Fenerbahçe’de Unutulmaz Sol Bek

2. ROBERTO CARLOS – FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Roberto Carlos'u 2007 yılında kadrosuna kattığında yalnızca ünlü bir futbolcuyu değil, futbol tarihinin en önemli sol beklerinden birini transfer etmişti. Real Madrid ile üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı yıldız, 2002 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya Milli Takımı'nın da temel parçalarındandı. Ballon d'Or oylamasında ikinci sıraya kadar yükselen Roberto Carlos'un Fenerbahçe transferi dünya çapında büyük ses getirdi.

Muhammed Salah: Trabzonspor’un Zirve Transferi

1. MUHAMMED SALAH – TRABZONSPOR

Salah, Trabzonspor'a transfer olduğunda dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biriydi. Liverpool formasıyla Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Mısırlı yıldız, İngiliz ekibinin tarihindeki en önemli golcüler arasına adını yazdırdı. Premier Lig'de üç kez gol kralı olan Salah, Afrika futbolunun da gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden biri haline geldi. Bu nedenle Türkiye'ye geldiği andaki güncel seviyesi ve global popülaritesi dikkate alındığında listenin zirvesinde yer alıyor.

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor