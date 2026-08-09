Beşiktaş transferde imzaya yakın! Vlahovic'e son teklif yapıldı

La Gazzetta dello Sport'a göre Vlahovic daha fazla beklemek istemiyor ve kariyerine düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda devam etmeye odaklanıyor. Sırp futbolcunun bu doğrultuda Beşiktaş'ın teklifine yaklaşımının olumlu yönde değiştiği ve siyah-beyazlıların sunduğu şartları değerlendirmeye hazır olduğu iddia edildi.

Bir an önce sahalara dönmek isteyen 26 yaşındaki golcü için Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da devreye girdi. Fiorentina'da birlikte çalıştığı eski öğrencisini arayan Italiano, Vlahovic ile transfer hakkında görüştü.

Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile ilgileniyor

ITALIANO VLAHOVIC'İ ARADI

Transfer operasyonunun önemli detaylarından biri Vincenzo Italiano'nun doğrudan devreye girmesi oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü, Fiorentina döneminden yakından tanıdığı Vlahovic'i arayarak siyah-beyazlıların projesini ve transfer ihtimalini konuştu. İtalyan teknik adam ile Vlahovic'in geçmişten gelen çalışma ilişkisi, Beşiktaş'ın transferde kullandığı önemli kozlardan biri oldu.

4 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki santrfora uzun vadeli bir kontrat sunduğu iddia edildi. Habere göre siyah-beyazlılar, Vlahovic'e 4 yıllık sözleşme ve her sezon için 10 milyon euro ücret teklif etti. Böylece Beşiktaş'ın yalnızca yıllık ücret üzerinden Vlahovic'e 4 sezonda toplam 40 milyon euro garanti maaş önerdiği hesaplanıyor.