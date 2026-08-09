Beşiktaş transferde imzaya yakın! Vlahovic'e son teklif yapıldı
Beşiktaş’ın forvet transferindeki bir numaralı hedefi Dusan Vlahovic için yeni bir gelişme yaşandı. La Gazzetta dello Sport’a göre Juventus ile sözleşmesi sona eren Sırp yıldız, siyah-beyazlıların teklifine olumlu yaklaşmaya başladı. Vincenzo Italiano da eski öğrencisiyle doğrudan görüştü.
Bir an önce sahalara dönmek isteyen 26 yaşındaki golcü için Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da devreye girdi. Fiorentina'da birlikte çalıştığı eski öğrencisini arayan Italiano, Vlahovic ile transfer hakkında görüştü.
VLAHOVIC'TEN BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK
La Gazzetta dello Sport'a göre Vlahovic daha fazla beklemek istemiyor ve kariyerine düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda devam etmeye odaklanıyor. Sırp futbolcunun bu doğrultuda Beşiktaş'ın teklifine yaklaşımının olumlu yönde değiştiği ve siyah-beyazlıların sunduğu şartları değerlendirmeye hazır olduğu iddia edildi.
ITALIANO VLAHOVIC'İ ARADI
Transfer operasyonunun önemli detaylarından biri Vincenzo Italiano'nun doğrudan devreye girmesi oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü, Fiorentina döneminden yakından tanıdığı Vlahovic'i arayarak siyah-beyazlıların projesini ve transfer ihtimalini konuştu. İtalyan teknik adam ile Vlahovic'in geçmişten gelen çalışma ilişkisi, Beşiktaş'ın transferde kullandığı önemli kozlardan biri oldu.
4 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki santrfora uzun vadeli bir kontrat sunduğu iddia edildi. Habere göre siyah-beyazlılar, Vlahovic'e 4 yıllık sözleşme ve her sezon için 10 milyon euro ücret teklif etti. Böylece Beşiktaş'ın yalnızca yıllık ücret üzerinden Vlahovic'e 4 sezonda toplam 40 milyon euro garanti maaş önerdiği hesaplanıyor.
10 MİLYON EUROLUK İMZA PARASI
Siyah-beyazlıların teklifinde ayrıca bir yıllık maaşa denk gelen imza parası bulunuyor. Bu rakam, yıllık 10 milyon euroluk ücret üzerinden 10 milyon euro imza parasına karşılık geliyor. Teklif paketinde bireysel performans ve takım başarısına bağlı bonusların da yer aldığı iddia edildi.
GARANTİ PAKET 50 MİLYON EURO
Kaynakta yer alan rakamlar üzerinden Beşiktaş'ın Vlahovic'e sunduğu teklifin garanti bölümü 4 yıllık maaş için 40 milyon euro ve 10 milyon euro imza parası olmak üzere toplam 50 milyon euroya ulaşıyor.
JUVENTUS SONRASI YENİ SAYFA
Vlahovic'in Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni takım arayışında olduğu ve kariyerine yeniden güçlü bir başlangıç yapmak istediği konuşuluyor. Yıldız golcünün Juventus dönemindeki süreç nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ve kendisini yeniden kanıtlayabileceği bir projeye yönelmek istediği bilgisi haberde yer aldı.
FIORENTINA'DA BİRLİKTE ÇALIŞTILAR
Vincenzo Italiano ile Dusan Vlahovic daha önce Fiorentina'da birlikte çalıştı. Vlahovic, Fiorentina forması altında gösterdiği performansın ardından Juventus'a transfer olmuştu. Beşiktaş yönetimi şimdi bu geçmiş bağlantıyı transfer görüşmelerinde avantaja çevirmek istiyor.