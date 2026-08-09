Galatasaray'dan dünya yıldızına ret! Kevin De Bruyne veto edildi
10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın gündemine Kevin De Bruyne geldi. Menajerler, Napoli forması giyen 35 yaşındaki Belçikalı yıldızı sarı-kırmızılılara önerdi ancak yönetim bu transfere onay vermedi.
Yeni sezon öncesinde 10 numara transferine ağırlık veren Galatasaray'ın gündemine dünya futbolunun önemli isimlerinden Kevin De Bruyne geldi.
Sabah'ın haberine göre Manchester City'den ayrıldıktan sonra Napoli'ye transfer olan 35 yaşındaki Belçikalı futbolcu, menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübe önerildi. Galatasaray yönetimi ise De Bruyne için olumsuz karar verdi.
MENAJERLER DE BRUYNE'Yİ ÖNERDİ
Galatasaray, yaz transfer döneminde hücum hattının arkasına yaratıcı bir oyuncu eklemek için farklı alternatifler üzerinde çalışıyor.
Bu süreçte Kevin De Bruyne ismi de sarı-kırmızılıların önüne geldi. Sabah'ın haberine göre menajerler, tecrübeli orta sahayı Galatasaray yönetimine sundu.
Ancak De Bruyne için Galatasaray cephesinden olumlu yanıt çıkmadı.
GALATASARAY TRANSFERE ONAY VERMEDİ
Sarı-kırmızılı yönetim, performansında düşüş yaşadığı değerlendirilen 35 yaşındaki futbolcunun transferini uygun bulmadı. Böylece De Bruyne ile ilgili süreç, Galatasaray'ın aktif şekilde yürüttüğü bir transfer operasyonuna dönüşmeden kapandı.
10 NUMARA ARAYIŞI DEVAM EDİYOR
Galatasaray, yaz döneminde şu ana kadar yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. Yönetim, yeni sezon öncesinde özellikle forvet arkasına net bir takviye yapmak istiyor.
Bu nedenle sarı-kırmızılıların 10 numara listesinde farklı oyuncular üzerindeki çalışmaları devam ediyor. De Bruyne ise menajerler tarafından önerilen ancak yönetimin tercih etmediği isimlerden biri oldu.
NAPOLI'DE 21 MAÇA ÇIKTI
Kevin De Bruyne, geçen sezon Napoli formasıyla toplam 21 resmi karşılaşmada görev yaptı. Belçikalı yıldız bu maçlarda 5 gol attı ve 4 asist yaptı. De Bruyne böylece sezonu toplam 9 gole doğrudan katkıyla tamamladı.