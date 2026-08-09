Kevin De Bruyne Napoli forması giyiyor

10 NUMARA ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Galatasaray, yaz döneminde şu ana kadar yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. Yönetim, yeni sezon öncesinde özellikle forvet arkasına net bir takviye yapmak istiyor.

Bu nedenle sarı-kırmızılıların 10 numara listesinde farklı oyuncular üzerindeki çalışmaları devam ediyor. De Bruyne ise menajerler tarafından önerilen ancak yönetimin tercih etmediği isimlerden biri oldu.