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Galatasaray'dan dünya yıldızına ret! Kevin De Bruyne veto edildi

10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın gündemine Kevin De Bruyne geldi. Menajerler, Napoli forması giyen 35 yaşındaki Belçikalı yıldızı sarı-kırmızılılara önerdi ancak yönetim bu transfere onay vermedi.

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Galatasaray'dan dünya yıldızına ret! Kevin De Bruyne veto edildi

Yeni sezon öncesinde 10 numara transferine ağırlık veren Galatasaray'ın gündemine dünya futbolunun önemli isimlerinden Kevin De Bruyne geldi.

Sabah'ın haberine göre Manchester City'den ayrıldıktan sonra Napoli'ye transfer olan 35 yaşındaki Belçikalı futbolcu, menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübe önerildi. Galatasaray yönetimi ise De Bruyne için olumsuz karar verdi.

Kevin De Bruyne Galatasaray'a önerildiKevin De Bruyne Galatasaray'a önerildi

MENAJERLER DE BRUYNE'Yİ ÖNERDİ

Galatasaray, yaz transfer döneminde hücum hattının arkasına yaratıcı bir oyuncu eklemek için farklı alternatifler üzerinde çalışıyor.

Bu süreçte Kevin De Bruyne ismi de sarı-kırmızılıların önüne geldi. Sabah'ın haberine göre menajerler, tecrübeli orta sahayı Galatasaray yönetimine sundu.

Ancak De Bruyne için Galatasaray cephesinden olumlu yanıt çıkmadı.

Kevin De Bruyne önerisi Galatasaray tarafından reddedildiKevin De Bruyne önerisi Galatasaray tarafından reddedildi

GALATASARAY TRANSFERE ONAY VERMEDİ

Sarı-kırmızılı yönetim, performansında düşüş yaşadığı değerlendirilen 35 yaşındaki futbolcunun transferini uygun bulmadı. Böylece De Bruyne ile ilgili süreç, Galatasaray'ın aktif şekilde yürüttüğü bir transfer operasyonuna dönüşmeden kapandı.

Kevin De Bruyne Napoli forması giyiyorKevin De Bruyne Napoli forması giyiyor

10 NUMARA ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Galatasaray, yaz döneminde şu ana kadar yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. Yönetim, yeni sezon öncesinde özellikle forvet arkasına net bir takviye yapmak istiyor.

Bu nedenle sarı-kırmızılıların 10 numara listesinde farklı oyuncular üzerindeki çalışmaları devam ediyor. De Bruyne ise menajerler tarafından önerilen ancak yönetimin tercih etmediği isimlerden biri oldu.

Kevin De Bruyne 2026 Dünya Kupası'nda da oynadıKevin De Bruyne 2026 Dünya Kupası'nda da oynadı

NAPOLI'DE 21 MAÇA ÇIKTI

Kevin De Bruyne, geçen sezon Napoli formasıyla toplam 21 resmi karşılaşmada görev yaptı. Belçikalı yıldız bu maçlarda 5 gol attı ve 4 asist yaptı. De Bruyne böylece sezonu toplam 9 gole doğrudan katkıyla tamamladı.

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