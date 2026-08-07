Süper Lig'de 2. ve 3. haftanın programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de 2026/27 sezonunun 2. ve 3. hafta maç programını açıkladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un oynayacağı karşılaşmaların tarih aralıkları netleşirken Beşiktaş’ın 2. hafta maçında değişiklik ihtimali bulunuyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonunun 2. ve 3. hafta maç programını açıkladı. TFF'nin programına göre 2. hafta karşılaşmaları 21-24 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Ligin 3. hafta maçları ise 28-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
2. HAFTA ERZURUM'DA BAŞLAYACAK
Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Erzurumspor FK ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışında ise Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe, 2. haftada Konyaspor'u sahasında ağırlayacak. Trabzonspor, Başakşehir'i konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ MAÇININ TARİHİ DEĞİŞEBİLİR
TFF, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki durumuna göre Alanyaspor maçının tarihinde değişiklik yapılabileceğini açıkladı.
Federasyonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Beşiktaş Kulübümüzün UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu oynaması ve UEFA tarafından müsabaka takvimlerinde değişiklik yapılması durumunda; 2. hafta oynanacak olan Corendon Alanyaspor - Beşiktaş A.Ş. müsabakasının günü 22 Ağustos 2026 Cumartesi olarak değiştirilecektir."
TRENDYOL SÜPER LİG 2. HAFTA PROGRAMI
21 Ağustos 2026 Cuma
21.30 | Erzurumspor FK - Galatasaray — Erzurum Kazım Karabekir
22 Ağustos 2026 Cumartesi
19.00 | Çaykur Rizespor - Samsunspor — Çaykur Didi
19.00 | Çorum FK - Kasımpaşa — Çorum Şehir Stadyumu
21.30 | Fenerbahçe - Tümosan Konyaspor — Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
23 Ağustos 2026 Pazar
19.00 | Eyüpspor - Gaziantep FK — Esenyurt Necmi Kadıoğlu
19.00 | Trabzonspor - İstanbul Başakşehir FK — Papara Park
21.30 | Göztepe - Gençlerbirliği — Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi
21.30 | Corendon Alanyaspor - Beşiktaş — Alanya Oba Stadyumu
24 Ağustos 2026 Pazartesi
21.30 | Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler — Kocaeli Stadyumu
TRENDYOL SÜPER LİG 3. HAFTA PROGRAMI
28 Ağustos 2026 Cuma
21.30 | Gençlerbirliği - Erzurumspor FK — Eryaman Stadyumu
29 Ağustos 2026 Cumartesi
19.00 | Tümosan Konyaspor - Kocaelispor — MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu
21.30 | Gaziantep FK - Çaykur Rizespor — Gaziantep Stadyumu
21.30 | Galatasaray - Göztepe — Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park
30 Ağustos 2026 Pazar
19.00 | Eyüpspor - Corendon Alanyaspor — Esenyurt Necmi Kadıoğlu
21.30 | İstanbul Başakşehir FK - Kasımpaşa — Başakşehir Fatih Terim
21.30 | Samsunspor - Fenerbahçe — Samsun Yeni 19 Mayıs
31 Ağustos 2026 Pazartesi
21.30 | Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor — Diyarbakır Stadyumu
21.30 | Beşiktaş - Çorum FK — Beşiktaş Park