Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonunun 2. ve 3. hafta maç programını açıkladı. TFF'nin programına göre 2. hafta karşılaşmaları 21-24 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Ligin 3. hafta maçları ise 28-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Muhammed Salah 2. HAFTA ERZURUM'DA BAŞLAYACAK Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Erzurumspor FK ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışında ise Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, 2. haftada Konyaspor'u sahasında ağırlayacak. Trabzonspor, Başakşehir'i konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.