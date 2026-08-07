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Süper Lig'de 2. ve 3. haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de 2026/27 sezonunun 2. ve 3. hafta maç programını açıkladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un oynayacağı karşılaşmaların tarih aralıkları netleşirken Beşiktaş’ın 2. hafta maçında değişiklik ihtimali bulunuyor.

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Süper Lig'de 2. ve 3. haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonunun 2. ve 3. hafta maç programını açıkladı. TFF'nin programına göre 2. hafta karşılaşmaları 21-24 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Ligin 3. hafta maçları ise 28-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Muhammed SalahMuhammed Salah

2. HAFTA ERZURUM'DA BAŞLAYACAK

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Erzurumspor FK ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışında ise Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe, 2. haftada Konyaspor'u sahasında ağırlayacak. Trabzonspor, Başakşehir'i konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Junior OlaitanJunior Olaitan

BEŞİKTAŞ MAÇININ TARİHİ DEĞİŞEBİLİR

TFF, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki durumuna göre Alanyaspor maçının tarihinde değişiklik yapılabileceğini açıkladı.

Federasyonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Beşiktaş Kulübümüzün UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu oynaması ve UEFA tarafından müsabaka takvimlerinde değişiklik yapılması durumunda; 2. hafta oynanacak olan Corendon Alanyaspor - Beşiktaş A.Ş. müsabakasının günü 22 Ağustos 2026 Cumartesi olarak değiştirilecektir."

Victor OsimhenVictor Osimhen

TRENDYOL SÜPER LİG 2. HAFTA PROGRAMI

21 Ağustos 2026 Cuma

21.30 | Erzurumspor FK - Galatasaray — Erzurum Kazım Karabekir

22 Ağustos 2026 Cumartesi

19.00 | Çaykur Rizespor - Samsunspor — Çaykur Didi
19.00 | Çorum FK - Kasımpaşa — Çorum Şehir Stadyumu
21.30 | Fenerbahçe - Tümosan Konyaspor — Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

23 Ağustos 2026 Pazar

19.00 | Eyüpspor - Gaziantep FK — Esenyurt Necmi Kadıoğlu
19.00 | Trabzonspor - İstanbul Başakşehir FK — Papara Park
21.30 | Göztepe - Gençlerbirliği — Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi
21.30 | Corendon Alanyaspor - Beşiktaş — Alanya Oba Stadyumu

24 Ağustos 2026 Pazartesi

21.30 | Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler — Kocaeli Stadyumu

Anderson TaliscaAnderson Talisca

TRENDYOL SÜPER LİG 3. HAFTA PROGRAMI

28 Ağustos 2026 Cuma

21.30 | Gençlerbirliği - Erzurumspor FK — Eryaman Stadyumu

29 Ağustos 2026 Cumartesi

19.00 | Tümosan Konyaspor - Kocaelispor — MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu
21.30 | Gaziantep FK - Çaykur Rizespor — Gaziantep Stadyumu
21.30 | Galatasaray - Göztepe — Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

30 Ağustos 2026 Pazar

19.00 | Eyüpspor - Corendon Alanyaspor — Esenyurt Necmi Kadıoğlu
21.30 | İstanbul Başakşehir FK - Kasımpaşa — Başakşehir Fatih Terim
21.30 | Samsunspor - Fenerbahçe — Samsun Yeni 19 Mayıs

31 Ağustos 2026 Pazartesi

21.30 | Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor — Diyarbakır Stadyumu
21.30 | Beşiktaş - Çorum FK — Beşiktaş Park

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