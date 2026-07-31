CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım - İsmail Kartal görüşmesi iddiasına yalanlama

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, birkaç gündür gündeme gelen Başkan Aziz Yıldırım ile teknik direktör İsmail Kartal'ın gerçekleştirdiği öne sürülen görüşmesini yalanlayan bir açıklama yayımladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım - İsmail Kartal görüşmesi iddiasına yalanlama

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Kulüp Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve Başkanımız ile Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal arasında bir görüşme gerçekleştirildiği yönünde yer alan iddialar tamamen asılsızdır.

İrfan Can kahveci (İHA)İrfan Can kahveci (İHA)

Başkanımızın bu yönde herhangi bir açıklaması veya değerlendirmesi bulunmadığı gibi, iddia edildiği şekilde Başkanımız ile Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal arasında herhangi bir görüşme de gerçekleşmemiştir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, Kulübümüzü ilgilendiren gelişmelerin yalnızca resmi iletişim kanallarımız aracılığıyla yapılan açıklamalar doğrultusunda takip edilmesini önemle rica eder, gerçeği yansıtmayan iddia ve haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Tedesconun gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bolognadan Diego Carlos hamlesiTedesconun gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bolognadan Diego Carlos hamlesi
Tedesco'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bologna'dan Diego Carlos hamlesi

Fenerbahçe Sturm Graz maçlarının listelerini bildirdi! Vedat Muriqi yeniden kadroda
SONRAKİ HABER

Fenerbahçe Sturm Graz eşleşmesinin listesini bildirdi

 Trabzonspor'da kontenjan çıkmazı! En az 3 ayrılık şart
ÖNCEKİ HABER

Trabzonspor'da kontenjan çıkmazı!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler