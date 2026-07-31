Fenerbahçe Sturm Graz maçlarının listelerini bildirdi! Vedat Muriqi yeniden kadroda
Fenerbahçe, Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları için güncel oyuncu listesini UEFA’ya gönderdi. Vedat Muriqi kadroya girerken Levent Mercan listeden çıktı. N’Golo Kanté ise Avrupa kadrosuna alınmadı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz ile oynayacağı karşılaşmalar için oyuncu listesini güncelledi.
Sarı-lacivertli kulüp, yeni transfer Vedat Muriqi'yi UEFA kadrosuna dahil etti.
Fenerbahçe, Levent Mercan'ı listeden çıkarırken N'Golo Kanté'ye de Avrupa kadrosunda yer vermedi.
VEDAT MURIQI KADROYA GİRDİ
Fenerbahçe, Sturm Graz eşleşmesi öncesinde hücum hattındaki tercihini Vedat Muriqi'den yana kullandı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi, güncellenen UEFA listesine dahil edildi. Muriqi böylece teknik heyetin görev vermesi halinde Sturm Graz karşılaşmalarında forma giyebilecek.
LEVENT MERCAN LİSTEDEN ÇIKTI
Fenerbahçe, önceki UEFA kadrosunda yer alan Levent Mercan'ı yeni listenin dışında bıraktı. Sarı-lacivertli kulüp, Vedat Muriqi'ye yer açmak için kadroda değişikliğe gitti. Levent Mercan, Sturm Graz ile oynanacak karşılaşmalarda görev yapamayacak.
N'GOLO KANTÉ UEFA KADROSUNDA YOK
Fenerbahçe, N'Golo Kanté'yi Sturm Graz eşleşmesi için UEFA'ya bildirdiği listeye dahil etmedi. Fransız orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilerin Avrupa kadrosunda yer almadı. Kanté, mevcut listeyle Sturm Graz karşılaşmalarında forma giyemeyecek.