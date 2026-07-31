Tedesco'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bologna'dan Diego Carlos hamlesi

30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki savunmacıya Avrupa'dan da yoğun ilgi olduğu ifade edildi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Jhon Lucumi ile ilgili İtalya'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kolombiyalı futbolcuyla Juventus, Como ve Rennes'in de ilgilendiği aktarılırken, Bologna'nın olası ayrılık senaryosu üzerinde çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Lucumi'nin ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurarak yönetimden savunmaya üst düzey bir stoper transferi yapılmasını talep etti.

Diego Carlos

DIEGO CARLOS LİSTEYE GİRDİ

Corriere dello Sport'un haberine göre Bologna'nın değerlendirdiği isimler arasında Fenerbahçe forması giyen Diego Carlos da bulunuyor. Tecrübeli Brezilyalı stoperin savunmaya önemli katkı sağlayabilecek isimlerden biri olarak görüldüğü ancak yıllık 3 milyon euroluk maaşının transfer görüşmelerindeki en önemli engel olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Diego Carlos, geride kalan sezonu Serie A ekibi Como'da kiralık olarak geçirdi. Brezilyalı savunmacı, İtalya temsilcisinde çıktığı 31 resmi karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Lucumi'nin Bologna'dan ayrılması halinde İtalyan kulübünün stoper transferi için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

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