Trabzonspor'da kontenjan çıkmazı! En az 3 ayrılık şart
Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporuna göre sürdürülen operasyonun en önemli engeli ise yabancı kontenjanı. Kısa sürede ayrılıkların yaşanması gerekiyor. 16 olan sayının 14 'ün altına çekilmesi gerekiyor. İşte detaylar...
Kadrosuna yaptığı takviyelerle bu sezon bambaşka bir kimliğe bürünen Trabzonspor, gerçekleştireceği transferlerle de kalitesini yukarı çekmeyi hedefliyor. Mevcut oyuncularla birlikte oluşturulan kimyanın başarı getirmesi için çaba gösteren yönetim ve teknik heyeti en çok zorlayan konu, sınırın üzerindeki yabancı sayısı.
16 YABANCI VAR
Trabzonspor'un 2026-2027 sezonu için kadrosunda şu an 16 yabancı futbolcu bulunuyor. Listede listeye dahil edilen René Mitongo'nun yanı sıra André Onana, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savić, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Batista Mendy, John Lundstram, Christ Inao Oulaï, Tim Jabol-Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Ernest Muçi, Noah Saviolo, Paul Onuachu ve Denis Drăguș yer alıyor.
3 AYRILIK GEREKİYOR
Sağ kanat arayışında bulunan Trabzonspor'un gündeminde birçok isim bulunuyor. Ancak Süper Lig için sayı 14'te kalmak zorunda. Bu durum ayrılıkları zorunlu hale getiriyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin kafasındaki isimler de netleşti.
DENIS DRĂGUȘ'A ÜLKESİNDEN TALİP VAR
Beklentilerin altında kaldığı Trabzonspor'da ayrılığın eşiğine gelen Denis Drăguș için ülkesi takımlarından FCSB oldukça istekli. Kulübün başkanı Giga Becali de zaman zaman yaptığı açıklamalarda Romen futbolcuyu takımında görmek istediğini dile getirdi. Ancak bordo-mavili ekipten ayrılığı kolay gözükmüyor. Çünkü sözleşmesindeki maaşın tamamını talep ediyor. İlerleyen günlerde konunun çözüme kavuşturulması bekleniyor.
JOHN LUNDSTRAM ADA'YA DÖNEBİLİR
Geride kalan sezonu Hull City'de geçiren John Lundstram'ın da kontratı 2027 yılının haziran ayında sona eriyor. Ülkesi İngiltere'den teklifler var ancak mevcut sözleşmesine çok yakın ücretler değil. Makul ölçüde maaşından feragat etmeyi göze alsa da Trabzonspor belli bir kısmını karşılayarak gönderebilir.
BATISTA MENDY'NİN DURUMU NETLİK KAZANMADI
Trabzon etabındaki hazırlıklara katılan Batista Mendy, Avusturya'ya götürülmedi. Kendisiyle ilgilen takımlar olmasına rağmen hem maaşının çok yüksek seviyede kalması hem de bonservis bedelinin ödenmeye yanaşılmaması üzerine henüz ayrılmış değil. Fransız yıldızın da kısa süre içerisinde şehirden ayrılması gerekiyor.