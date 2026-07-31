Trabzonspor'da kontenjan çıkmazı! En az 3 ayrılık şart

Denis Drăguș DENIS DRĂGUȘ'A ÜLKESİNDEN TALİP VAR Beklentilerin altında kaldığı Trabzonspor'da ayrılığın eşiğine gelen Denis Drăguș için ülkesi takımlarından FCSB oldukça istekli. Kulübün başkanı Giga Becali de zaman zaman yaptığı açıklamalarda Romen futbolcuyu takımında görmek istediğini dile getirdi. Ancak bordo-mavili ekipten ayrılığı kolay gözükmüyor. Çünkü sözleşmesindeki maaşın tamamını talep ediyor. İlerleyen günlerde konunun çözüme kavuşturulması bekleniyor.

John Lundstram JOHN LUNDSTRAM ADA'YA DÖNEBİLİR Geride kalan sezonu Hull City'de geçiren John Lundstram'ın da kontratı 2027 yılının haziran ayında sona eriyor. Ülkesi İngiltere'den teklifler var ancak mevcut sözleşmesine çok yakın ücretler değil. Makul ölçüde maaşından feragat etmeyi göze alsa da Trabzonspor belli bir kısmını karşılayarak gönderebilir.