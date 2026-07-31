Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım - İrfan Can Kahveci görüşmesi için yalanlama

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Kulüp Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve Başkanımız ile Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal arasında bir görüşme gerçekleştirildiği yönünde yer alan iddialar tamamen asılsızdır.

İrfan Can kahveci (İHA)

Başkanımızın bu yönde herhangi bir açıklaması veya değerlendirmesi bulunmadığı gibi, iddia edildiği şekilde Başkanımız ile Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal arasında herhangi bir görüşme de gerçekleşmemiştir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, Kulübümüzü ilgilendiren gelişmelerin yalnızca resmi iletişim kanallarımız aracılığıyla yapılan açıklamalar doğrultusunda takip edilmesini önemle rica eder, gerçeği yansıtmayan iddia ve haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.