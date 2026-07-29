Vincenzo Italiano'dan Midtjylland maçı öncesi tur mesajı: Akıllı oynamalıyız
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi’nde Midtjylland ile oynanacak rövanş öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, ilk maçtaki 1-0’lık avantajın yeterli olmadığını belirterek, “Akıllı oynamalı, savunmada dikkatli ve hücumda daha bitirici olmalıyız.” dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Midtjylland ile oynanacak rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, ilk karşılaşmada elde edilen 1-0'lık avantajın yeterli olmadığını ve Danimarka deplasmanında çok daha zorlu bir mücadele beklediklerini söyledi.
Sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Beşiktaş, rövanşta avantajını koruyarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.
Italiano, karşılaşma öncesindeki basın toplantısında takımının oyun planı, ilk maçta kaçırılan fırsatlar ve rotasyon tercihleri hakkında değerlendirmeler yaptı.
"GEÇEN HAFTA YAPTIKLARIMIZI TEKRARLAMALIYIZ"
İlk karşılaşmada değerli bir oyun ortaya koyduklarını belirten Vincenzo Italiano, deplasmanda aynı performansı tekrarlamaları gerektiğini söyledi.
İtalyan teknik adam, Beşiktaş'ın elinde küçük bir avantaj bulunduğunu ancak Midtjylland'ın kendi sahasında etkili oynayan bir takım olduğunu vurguladı.
Italiano, "Yarın bizim için çok önemli bir gün. Geçen hafta yaptıklarımızı tekrarlamalıyız. Değerli bir oyun oynadık. Elimizde küçük bir avantaj var. Şimdi deplasmanda işimiz zor." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın turu geçmek için elinden geleni yapacağını belirten tecrübeli çalıştırıcı, başarılı taraf olmayı umduklarını dile getirdi.
"RAKİP DAHA AGRESİF OLACAK"
Vincenzo Italiano, ilk karşılaşmadaki istatistiklerin rövanş için tek başına ölçü olmayacağını söyledi. Midtjylland'ın ilk maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadığını hatırlatan İtalyan teknik adam, Danimarka'daki mücadelenin tamamen farklı bir senaryoya sahne olacağını belirtti. Italiano, rakibin 1-0 geride olması nedeniyle rövanşta daha agresif ve hücum odaklı bir oyun sergilemesini beklediğini ifade etti. Beşiktaş'ın bu baskıya karşı kontrollü hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
"AKILLI OYNAMALIYIZ"
Beşiktaş Teknik Direktörü, rövanş karşılaşmasında oyun disiplininin belirleyici olacağını söyledi. Siyah-beyazlıların savunmada daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirten Italiano, hücum bölgesinde ise yakalanan fırsatların daha iyi kullanılması gerektiğini dile getirdi.
Italiano, "Şu anda avantajımız var. Akıllı olmalıyız. Savunmada daha dikkatli olmalıyız. Kale önünde de daha bitirici olmalıyız." dedi.
İlk karşılaşmada çok önemli fırsatlar yakaladıklarını ancak yeterli soğukkanlılığı gösteremediklerini belirten deneyimli teknik adam, rövanşta pozisyon üretip gol bulmayı hedeflediklerini söyledi.
İLK MAÇTA KAÇAN FIRSATLARA DİKKAT ÇEKTİ
Beşiktaş, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup ederek avantajı eline geçirdi. Italiano, skor üstünlüğüne rağmen ilk maçta yakalanan önemli fırsatların değerlendirilemediğini vurguladı. Siyah-beyazlı teknik adam, deplasmanda benzer pozisyonların oluşması halinde oyuncularından daha soğukkanlı ve etkili olmalarını istedi. Beşiktaş'ın turu riske atmamak için yalnızca avantajını savunmak yerine rakip kalede gol arayacağı mesajını verdi.
"ROTASYON KONUSU ABARTILIYOR"
Vincenzo Italiano, farklı karşılaşmalarda yaptığı ilk 11 değişiklikleriyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi. Son yıllarda lig, Avrupa ve kupa olmak üzere üç farklı kulvarda mücadele ettiğini hatırlatan İtalyan çalıştırıcı, yoğun fikstür nedeniyle rotasyon yapmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Italiano, "Farklı ilk 11'ler kullanmam abartılıyor. Daha taze oyuncuları kullandım." ifadeleriyle kadro tercihlerinin gerekçesini açıkladı. Oynamayan futbolcuları da takımın parçası haline getirmek istediğini belirten teknik adam, geniş kadronun sezon boyunca önemli olacağını vurguladı.
İLK 11 MESAJINI VERDİ
Vincenzo Italiano, ilk karşılaşmada görev yapan oyuncuların büyük bölümünün rövanşta da sahada olacağını açıkladı. İtalyan çalıştırıcı, kesin kararını maç sabahı vereceğini ancak geçen hafta iyi performans gösteren futbolcuların yeniden şans bulacağını söyledi.
Italiano, "Geçen hafta oynayanlardan büyük bölümü sahada olacak. Yarın sabah son kararımı vereceğim." ifadelerini kullandı.
"YARINKİ MAÇ SAVAŞ OLACAK"
Salih Özcan, karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "İlk maçta gördüğünüz gibi Midtjylland kaliteli bir takım. Yarınki maç gerçekten savaş olacak. Hazır olmamız lazım. Galibiyet için her şeyi yapacağız."
"İLK DAKİKALARDA KONTROLÜ ALMALIYIZ"
Midtjylland'ın karşılaşmaya gol arayarak başlayacağını düşündüğünü belirten milli futbolcu, Beşiktaş'ın sakin kalması gerektiğini ifade etti:
"İlk dakikalarda kontrolü almamız lazım. Biliyoruz ki Midtjylland ilk golü bulmak isteyecek. Maçta sakin kalmamız lazım. Gol şansları bulduğumuzda değerlendirmeliyiz, ilk maçtaki gibi olmamalı."
"GOL YEMEMELİYİZ"
Salih Özcan, savunma disiplininin rövanşta belirleyici olacağını vurguladı: "Gol yememeliyiz. Savaşacağız. Fırsatları bulduğumuzda atmamız ve kontrolü almamız lazım. İnşallah kazanırız."
"BEŞİKTAŞ'TA ÇOK RAHAT HİSSETTİM"
Takıma uyum sürecini de değerlendiren Özcan, Beşiktaş'ta iyi karşılandığını söyledi: "Kendimi Beşiktaş'ta çok rahat hissettim. Takıma da teşekkür etmem lazım. Antrenmanlarda ve kampta beni çok iyi karşıladılar. İlk maçtaki iyi oyunumun sebebi buydu. Takım da çok kaliteli." İfadelerini kullandı.