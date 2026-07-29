Vincenzo Italiano'dan Midtjylland maçı öncesi tur mesajı: Akıllı oynamalıyız

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Midtjylland ile oynanacak rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, ilk karşılaşmada elde edilen 1-0'lık avantajın yeterli olmadığını ve Danimarka deplasmanında çok daha zorlu bir mücadele beklediklerini söyledi.

Vincenzo Italiano

"GEÇEN HAFTA YAPTIKLARIMIZI TEKRARLAMALIYIZ"

İlk karşılaşmada değerli bir oyun ortaya koyduklarını belirten Vincenzo Italiano, deplasmanda aynı performansı tekrarlamaları gerektiğini söyledi.

İtalyan teknik adam, Beşiktaş'ın elinde küçük bir avantaj bulunduğunu ancak Midtjylland'ın kendi sahasında etkili oynayan bir takım olduğunu vurguladı.

Italiano, "Yarın bizim için çok önemli bir gün. Geçen hafta yaptıklarımızı tekrarlamalıyız. Değerli bir oyun oynadık. Elimizde küçük bir avantaj var. Şimdi deplasmanda işimiz zor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın turu geçmek için elinden geleni yapacağını belirten tecrübeli çalıştırıcı, başarılı taraf olmayı umduklarını dile getirdi.

"RAKİP DAHA AGRESİF OLACAK"

Vincenzo Italiano, ilk karşılaşmadaki istatistiklerin rövanş için tek başına ölçü olmayacağını söyledi. Midtjylland'ın ilk maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadığını hatırlatan İtalyan teknik adam, Danimarka'daki mücadelenin tamamen farklı bir senaryoya sahne olacağını belirtti. Italiano, rakibin 1-0 geride olması nedeniyle rövanşta daha agresif ve hücum odaklı bir oyun sergilemesini beklediğini ifade etti. Beşiktaş'ın bu baskıya karşı kontrollü hareket etmesi gerektiğini vurguladı.