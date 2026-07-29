Galatasaray Davinson Sanchez kararını verdi! İşte bonservisi

Serie A temsilcisi Como, savunma hattını Davinson Sánchez ile güçlendirmek istiyor. İtalyan ekibi, fizik gücü ve hava toplarındaki başarısıyla öne çıkan Kolombiyalı stoperi transfer listesinin üst sıralarında tutuyor. Galatasaray ise savunmanın temel oyuncularından biri olan Sánchez'i düşük bir bonservis bedeliyle bırakmayı düşünmüyor.

Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, bir yandan kadrosunu güçlendirirken diğer yandan yıldız oyuncularının geleceğini şekillendiriyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Serie A ekibi Como'nun transfer listesinde yer alan Davinson Sánchez için bonservis sınırını belirledi.

Davinson Sánchez

ALT SINIR 40 MİLYON EURO

AS'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, Davinson Sánchez için 40 milyon Euro'nun altında gelen tekliflere kapıyı kapattı. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun takımdaki rolünü ve yerine yapılacak transferin maliyetini hesaba katarak bu rakamı belirledi. Como'nun transfer girişiminde bulunması için Galatasaray'ın koyduğu 40 milyon Euro sınırını aşması gerekiyor. İki kulüp henüz resmî bir anlaşmaya varmadı.

OKAN BURUK TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Davinson Sánchez'i yeni sezon planlamasının önemli parçaları arasında görüyor. Buruk, Kolombiyalı savunmacının fizik gücünden, hızından ve hava toplarındaki etkinliğinden vazgeçmek istemiyor. Tecrübeli teknik adam, Davinson Sánchez'in takımda kalması yönünde karar verdi. Galatasaray yönetimi de bu talep doğrultusunda ancak yüksek bir bonservis teklifi karşısında satış seçeneğini masaya koyacak.