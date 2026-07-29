Galatasaray Davinson Sanchez kararını verdi! İşte bonservisi
Galatasaray, Como’nun transfer listesinde yer alan Davinson Sánchez için bonservis sınırını belirledi. AS’ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Okan Buruk’un takımda tutmak istediği Kolombiyalı stoper için 40 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyecek.
Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, bir yandan kadrosunu güçlendirirken diğer yandan yıldız oyuncularının geleceğini şekillendiriyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Serie A ekibi Como'nun transfer listesinde yer alan Davinson Sánchez için bonservis sınırını belirledi.
COMO DAVINSON SÁNCHEZ'İ İSTİYOR
Serie A temsilcisi Como, savunma hattını Davinson Sánchez ile güçlendirmek istiyor. İtalyan ekibi, fizik gücü ve hava toplarındaki başarısıyla öne çıkan Kolombiyalı stoperi transfer listesinin üst sıralarında tutuyor. Galatasaray ise savunmanın temel oyuncularından biri olan Sánchez'i düşük bir bonservis bedeliyle bırakmayı düşünmüyor.
ALT SINIR 40 MİLYON EURO
AS'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, Davinson Sánchez için 40 milyon Euro'nun altında gelen tekliflere kapıyı kapattı. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun takımdaki rolünü ve yerine yapılacak transferin maliyetini hesaba katarak bu rakamı belirledi. Como'nun transfer girişiminde bulunması için Galatasaray'ın koyduğu 40 milyon Euro sınırını aşması gerekiyor. İki kulüp henüz resmî bir anlaşmaya varmadı.
OKAN BURUK TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Davinson Sánchez'i yeni sezon planlamasının önemli parçaları arasında görüyor. Buruk, Kolombiyalı savunmacının fizik gücünden, hızından ve hava toplarındaki etkinliğinden vazgeçmek istemiyor. Tecrübeli teknik adam, Davinson Sánchez'in takımda kalması yönünde karar verdi. Galatasaray yönetimi de bu talep doğrultusunda ancak yüksek bir bonservis teklifi karşısında satış seçeneğini masaya koyacak.
GALATASARAY KOLAY BIRAKMAYACAK
Davinson Sánchez, Galatasaray'ın savunma rotasyonunda kilit rol üstleniyor. Kolombiyalı futbolcunun ayrılığı, sarı-kırmızılılara aynı seviyede yeni bir stoper transfer etme zorunluluğu getirecek. Galatasaray bu nedenle hem oyuncunun sportif değerini hem de olası transfer maliyetini 40 milyon Euro'luk fiyatın içine dahil etti. Como'nun bu rakamın altında kalması durumunda transfer görüşmeleri başlamayacak.
GEÇEN SEZON 45 MAÇA ÇIKTI
Davinson Sánchez, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 45 resmî karşılaşmada görev yaptı. Kolombiyalı stoper, bu maçlarda 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Okan Buruk, Sánchez'e ligde ve Avrupa maçlarında düzenli olarak forma verdi. Tecrübeli savunmacı, güçlü fiziği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle Galatasaray savunmasının öne çıkan isimlerinden biri oldu.