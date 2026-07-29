Anderson Talisca şova devam ediyor! Muhteşem başladı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, yeni sezona etkili bir başlangıç yaptı. Górnik Zabrze ile oynanan iki karşılaşmada da fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanan iki mücadelede de gol sevinci yaşayan Talisca, Fenerbahçe'nin hücumdaki en önemli silahlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.