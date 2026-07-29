Anderson Talisca şova devam ediyor! Muhteşem başladı
Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Górnik Zabrze ile oynanan iki karşılaşmada da fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, yeni sezondaki ilk iki resmî maçında 1 gol ortalaması yakaladı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, yeni sezona etkili bir başlangıç yaptı. Górnik Zabrze ile oynanan iki karşılaşmada da fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanan iki mücadelede de gol sevinci yaşayan Talisca, Fenerbahçe'nin hücumdaki en önemli silahlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.
İKİ MAÇTA DA SAHNEYE ÇIKTI
Anderson Talisca, Górnik Zabrze ile oynanan ilk karşılaşmada rakip fileleri havalandırdı. Brezilyalı futbolcu, Polonya'da oynanan rövanş mücadelesini de boş geçmedi ve üst üste ikinci resmî maçında gol attı. Talisca böylece Górnik Zabrze karşısında oynanan iki karşılaşmada da skor üretti.
2 MAÇTA 2 GOL
Anderson Talisca, yeni sezonda çıktığı iki resmî karşılaşmada toplam 2 gol kaydetti. Brezilyalı yıldız, bu performansıyla maç başına 1 gol ortalaması yakaladı. Gol yollarındaki etkili görüntüsüyle dikkat çeken Talisca, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki en formda oyuncularından biri oldu.
FENERBAHÇE'NİN GOL SİLAHI
Talisca'nın ceza sahası çevresindeki etkinliği ve bitiriciliği, sarı-lacivertli takımın hücum gücüne önemli katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu, iki maçlık Górnik Zabrze eşleşmesinde attığı gollerle Fenerbahçe'nin tur mücadelesinde ön plana çıktı. Brezilyalı futbolcunun yeni sezondaki etkili başlangıcı, önümüzdeki maçlar öncesinde teknik heyetin elini güçlendirdi.